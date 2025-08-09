Publicēts vēl nebijis trešā starpzvaigžņu objekta foto, ko daži astrofiziķi uzskatīja par citplanētiešu kuģi
Jauns attēls ir atklājis līdz šim skaidrāko ieskatu starpzvaigžņu "apmeklētājā", kas traucas cauri mūsu Saules sistēmai, atrodoties 445 miljonu kilometru attālumā no Zemes. Iepriekš daži astrofiziķi pieļāva, ka tā varētu būt ārpuszemes civilizācijas sūtīta zonde.
Habla kosmiskais teleskops un tā platleņķa kamera 3 ieguva neticamu skatu uz komētu ar nosaukumu 3I/ATLAS, kas nāk no mūsu Saules sistēmas ārpuses, 21. jūlijā, kad objekts atradās 445 miljonu kilometru attālumā no Zemes.
Attēlā redzams asaras formas putekļu apvalks, kas stiepjas no komētas ledainā kodola. Komētas kodols ir tās cietais centrs, kas sastāv no ledus, putekļiem un iežiem. Kad komētas pārvietojas tuvu tādām zvaigznēm kā Saule, siltums liek tām izdalīt gāzi un putekļus, kas rada to raksturīgās astes.
Cienījamais teleskops ir tikai viens no daudzajiem, kas tiek izmantoti, lai izsekotu komētu, kas pirmo reizi tika atklāta 1. jūlijā, tai pārvietojoties ar ātrumu 209 000 kilometru stundā. Tās ātrums padara 3I/ATLAS par ātrāko objektu, kas jebkad novērots pārvietojamies caur to ārpus mūsu Saules sistēmas.
Jauni novērojumi, piemēram, tie, kas veikti ar Habla teleskopu, sniedz vairāk informācijas par komētas izmēru. Mazais kodols, ko nevar tieši redzēt, varētu būt pat 5,6 kilometru diametrā vai pat mazs - 305 metru diametrā, teikts jaunā rakstā, kam piekritis laikraksts "The Astrophysical Journal Letters".
Tikmēr citi kosmosā bāzēti teleskopi, piemēram, Džeimsa Veba kosmiskais teleskops, Tranzīta eksoplanētu izpētes satelīts un Nīla Gērelsa Svifta observatorija, kā arī uz zemes bāzēti novērojumi no V.M. Keka observatorijas Havaju salās, varētu atklāt vairāk par objekta ķīmisko sastāvu. Paredzams, ka komēta paliks redzama uz zemes bāzētiem teleskopiem līdz septembrim, pirms tā pielidos pārāk tuvu Saulei, lai to varētu pamanīt, līdz tā atkal parādīsies mūsu zvaigznes otrā pusē decembra sākumā.
Tomēr joprojām pastāv lieli jautājumi par 3I/ATLAS, uz kuriem dažiem, iespējams, nav iespējams atbildēt, tostarp par to, no kurienes tieši tā nāk.
"Neviens nezina, no kurienes komēta nākusi. Tas ir kā uz mirkli ieraudzīt lodes lidojumu — tikai tūkstošdaļu sekundes. No tā nav iespējams precīzi izsecināt, kur tā sākusi savu ceļu," teikts pētījuma vadītāja Kalifornijas Universitātes astronomijas profesora Deivida Džūita paziņojumā.
Ātrs viesis
Lai gan komēta, šķiet, uzvedas līdzīgi tām, kas radušās mūsu Saules sistēmā — ko apliecina Habla teleskopa uzņemtais putekļu mākonis, 3I/ATLAS ātrums ir viens no rādītājiem, ka tas ir viesis no citas Saules sistēmas mūsu galaktikā.
Zinātnieki lēš, ka komēta miljardiem gadu ir ceļojusi cauri starpzvaigžņu telpai. Kad objekti pārvietojas kosmosā, tie piedzīvo gravitācijas katapultas efektu, lidojot garām zvaigznēm un zvaigžņu veidošanās reģioniem, kas palielina to impulsu.
Tāpēc - jo ilgāk 3I/ATLAS ir atradusies kosmosā, jo ātrāk tā kustas.
Komēta ir tikai trešais zināmais starpzvaigžņu objekts, kas novērots mūsu Saules sistēmā pēc ‘Oumuamua 2017. gadā un 2I/Borisov 2019. gadā.
"3I ir īpaši ievērības cienīgs savas ātruma dēļ," sacīja Metjū Hopkinss, nesenais doktorantūras students Oksfordas Universitātes Fizikas nodaļā, kurš ir atsevišķa pētījuma par šo objektu autors. ""Šis ātrums mums ir ļoti noderīgs, jo pēdējo gadu laikā es un mani līdzautori esam izstrādājuši modeli, kas ļauj prognozēt starpzvaigžņu objektu īpašības — piemēram, to vecumu un sastāvu — tikai balstoties uz to ātrumu."
Hopkinsam 3I/ATLAS atklāšana bija neticami veiksmīga sakritība — tā notika tikai piecas dienas pēc tam, kad viņš bija pabeidzis savu doktora darbu, kurā liela daļa bija veltīta prognožu veidošanai par nākotnes starpzvaigžņu objektu atklājumiem. Dažu mēnešu laikā viņš uzsāks pēcdoktorantūras pētniecības darbu Kanterberijas Universitātē Jaunzēlandē, kur turpinās pētīt 3I/ATLAS.
Savas doktorantūras laikā Hopkinss kopā ar kolēģiem Jaunzēlandē izstrādāja Ōtautahi–Oksfordas modeli — kombināciju no datiem par Piena Ceļa zvaigžņu populāciju un planētu sistēmu veidošanās modeļiem. Šis modelis palīdz noteikt, kādai vajadzētu izskatīties starpzvaigžņu objektu populācijai.
Tagad Hopkinss ir arī vadošais autors atsevišķā pētījumā par 3I/ATLAS, kas vēl nav publicēts.
Teorijas par ārpuszemes civilizācijas sūtītu zondi
Iepriekš daži astrofiziķi izteica aizdomas, ka tas varētu nebūt tikai komēta, bet gan mākslīgs objekts — tehnoloģiska zonde, ko nosūtījusi ārpuszemes civilizācija. To komentēja viens no pētījuma autoriem, Ābrahams "Avi" Lēbs, astrofiziķis no Hārvardas, kurš iepriekš bija pazīstams ar savām teorijām par objektu Oumuamua. Pēc zinātnieku domām, 3I/ATLAS trajektorija un tā neparasti lielais ātrums norāda uz iespējamo mākslīgo izcelsmi. Tas tuvojas Jupitera, Marsa un Venēras orbītām, kas, kā domā pētnieki, varētu liecināt par mēģinājumu izvietot zondes vai izsekošanas ierīces.
Novembra beigās, kad objekts nonāks vistuvāk Saulei, tas vairs nebūs Zemes teleskopu redzeslokā. Lēbs uzskata, ka tas varētu būt darīts apzināti, lai slēptu objekta iespējamās “darbības” no novērojumiem.
Lēba kolēģi, tostarp Kriss Lintots no Oksfordas, šos minējumus nodēvē par "muļķībām un pļāpām" un uzsver, ka starptautiskās zinātnieku aprindas jau aktīvi pēta objekta izcelsmi, izmantojot teleskopus visā pasaulē.
Starpzvaigžņu objektu novērošana nākotnē
Starpzvaigžņu objektu vecumu ir grūti noteikt, taču Hopkinss un viņa kolēģi uzskata, ka 3I/ATLAS ir aptuveni 67% iespējamība, ka tā ir vecāka par 7,6 miljardiem gadu, kamēr mūsu Saule, Saules sistēma un tās komētas ir tikai 4,5 miljardus gadu vecas, viņš norāda.
Tā ir tīra nejaušība, ka starpzvaigžņu komēta ir ielidojusi mūsu Saules sistēmā, taču tas nav ārkārtīgi reta parādība, uzsver Hopkinss. Mēs vienkārši šos "ciemiņus" parasti neredzam.
Starpzvaigžņu objekti patiesībā regulāri šķērso Saules sistēmu — īpaši mazākie, kas ir daudz biežāk sastopami: katru gadu aptuveni 80 objekti "Oumuamua" izmērā (apmēram 200 metri) šķērso Jupitera orbītu. Tie vienkārši ir pārāk mazi, lai tos pamanītu, ja vien nenonāk ļoti tuvu Zemei," skaidro Hopkinss.
Astronomi ar nepacietību gaida, kad Vēras C. Rubinas observatorija — kas šovasar publicēja savus pirmos attēlus — sāks regulāri pārmeklēt debesis starpzvaigžņu objektu meklējumos.
Ar observatorijas masīvo primāro spoguli, kura diametrs ir 8,4 metri, tā var pamanīt mazus, vājus un tālus objektus, un tā skenē visas debesis ik pēc trim naktīm, ļaujot teleskopam labāk uztvert ātri kustīgus starpzvaigžņu objektus.
Hopkinsa kolēģi lēš, ka nākamo 10 gadu laikā Rubinas observatorija varētu atklāt no pieciem līdz 50 starpzvaigžņu objektu, un pats Hopkinss optimistiski cer uz augstāko rādītāju. Vairāk starpzvaigžņu objektu atklāšana varētu palīdzēt astronomiem noteikt, cik dažādi vai līdzīgi tie ir, jo īpaši tāpēc, ka pirmie trīs ir bijuši tik atšķirīgi viens no otra, sacīja Hopkinss.
"Šis jaunākais starpzvaigžņu "tūristu" objekts pārstāv iepriekš neredzētu objektu populāciju, kas nu sāk parādīties," saka Deivids Džūits. "Tagad tas ir iespējams, jo mums ir jaudīgas debesu novērošanas iespējas, kādas mums iepriekš nebija. Mēs esam pārkāpuši slieksni."