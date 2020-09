FOTO: svinīgā ceremonijā apbalvoti cilvēki, kuriem var uzticēties - aizvadītā gada izcilākie mediķi

93 Foto Ar izcilāko veselības speciālistu klātbūtni aizvadīta „Gada balva medicīnā 2019” +89 Skatīties vairāk

Pasākuma viesus uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi ginekoloģi Andru Leviti, veselības ministre Ilze Viņķele un labklājības ministre Ramona Petraviča, kā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs, ārsts Andris Skride. Svinīgajā pasākumā uzstājās pasaules slavenais pianists Andrejs Osokins, projekts “Nepāriet” un grupa "The Sound Poets", dziedātāja Elza Rozentāle un grupa “Bur mani”, kā arī ansamblis "Undertango".

Balvas tika pasniegtas nominācijās “Gada ģimenes ārsts 2019”, “Gada ārsts speciālists 2019”, “Gada zobārsts 2019”, “Gada ārsta palīgs 2019”, “Gada farmaceits 2019”, “Gada māsa 2019”, “Gada vecmāte 2019”, “Gada funkcionālais speciālists 2019” un “Gada slimnīca 2019”. Par šīm nominācijām LĀB portālā varēja balsot ikviens sabiedrības pārstāvis.

Par “Gada ģimenes ārsti” sabiedrības balsojumā tika atzīta pediatre un ģimenes ārste no Kokneses –Daina Eglīte. Pacienti par savu ārsti saka, ka viņa ir ļoti atsaucīga, pašaizliedzīga un iejūtīga, allaž nopietni ieklausās pacientos un nekad neatsaka savu padomu. Pati ārste atzīst, ka pediatrija ir viņas sirdslieta, tāpēc arī grūtos brīžus dzīvē pārvar ar smaidu.

Savukārt balvu “Gada ārsts speciālists” saņēma Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un Klīnikas “Diamed” neirologs Jānis Mednieks, ko kolēģi un pacienti raksturo kā ļoti apdāvinātu un gudru, kā arī mūsdienīgu un inovatīvu ārstu. Pats neirologs saka, ka cilvēks un dzīve ir trausla, tāpēc ir jānovērtē katra diena, kas mums ir dota.

“Gada zobārsts” tituls – Mārupes zobārstniecības, veselības centru apvienības "VCA Dent" un Medicīnas centra "PP" zobārstei Jekaterinai Keļsinai. Pacienti uzsver, ka jaunā zobārste ir apveltīta ar “vieglu roku” un savā darbā lieliski saprotas gan ar bērniem, gan pieaugušajiem. Pati ārste uzskata, ka dzīve ir lielākais skolotājs, tāpēc galvenais ir nekad nepadoties un turpināt censties.

Balvu “Gada ārsta palīgs” šogad saņēma I. Laizānes ārstu prakses ārsta palīdze no Vangažiem Kristīne Rosicka. Pacienti un kolēģi izceļ viņas empātiju un degsmi, pienākuma apziņu un mīlestību pret savu darbu. Daudzi atzīts, ka bez Kristīnes nebūtu atguvuši veselību un dzīvesprieku. Pati ārsta palīdze saka, ka viņas dzīves moto ir “lai kur tu būtu, esi tur viss”.

Par balvas “Gada māsa” ieguvēju sabiedrības balsojumā šogad kļuvusi Cēsu slimnīcas NMP māsa Inga Medne, kuras dzīves moto ir “nedari citiem to, ko negribi, lai kāds dara tev”. Viņas atsaucību un profesionalitāti novērtē, gan pacienti, gan kolēģi, lielā vienprātībā daudzkārt apgalvojot, ka viņa ir māsa ar lielo burtu!

“Gada farmaceits” tituls – Kārļa Ulmaņa gatves “Euroaptieka” vadītājai Līvai Feldmanei no Rīgas. Balsotāji norāda, ka Feldmanes kundze ir ļoti enerģiska un daudz pūļu pielikusi jauno farmaceitu izglītošanā. Klienti pateicas par gudriem padomiem un novērtē laipnību un pozitīvo skatījumu uz dzīvi. Arī pati farmaceite saka, ka “laimes atslēga nav neviens cits, tikai tu pats”.

Savukārt balvu kā “Gada vecmāte” ieguva Daugavpils reģionālās slimnīcas vecmāte Raminta Kiseļova. Pacientu atsauksmēs vecmāte tiek raksturota kā ļoti jauka un zinoša, sakot sirsnīgu paldies par katru ar mīlestību pieņemto bērnu. Pati vecmāte atzīst, ka viņai visi pacienti ir vienlīdzīgi, neraugoties uz sociālo statusu vai amatu, tāpēc viņa dzīvo un strādā ar moto – “Kāpēc vairot sāpes? Lai vairojas prieks!”.

Tituls “Gada funkcionālais speciālists” šogad Kuldīgas slimnīcas rehabilitācijas nodaļas vecākajai fizioterapeitei Danai Paičai (ex Voitko), kuru raksturojot kāds pacients minējis vārdu – sirdsspēja. Viņas darbu raksturo ne vien profesionālisms, bet arī spēja just līdzi un motivēt pacientus. Pati fizioterapeite par nozīmīgāko savu darbu uzskata Kuldīgas slimnīcas rehabilitācijas nodaļas komandas izveidi, bet cilvēkiem novēl mīlēt vienam otru.

Sabiedrības balsojumā noskaidroti ne tikai aizvadītā gada labākie mediķi, bet arī veselības aprūpes iestāde. Balvu “Gada slimnīca” saņēma Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, kas ir lielākā specializētā bērnu ārstniecības iestāde Latvijā. Balsotāji atzīts, ka bērnu slimnīcā mazos pacientus ne tikai ārstē un aprūpē, slimnīcas misija ir arī mācīt un iedvesmot, lai bērniem būtu veselīgāka un iespējami pilnvērtīgāka dzīve.

Tradicionāli “Gada balva medicīnā” tika pasniegta arī nominācijās “Gada jaunais ārsts 2019”, “Gada cilvēks medicīnā 2019”, “Gada notikums medicīnā 2019” un “Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā”. Šajās nominācijās uzvarētājus noteica Latvijas Ārstu biedrības un Latvijas Jauno ārstu asociācijas ekspertu vērtējums. Savukārt nominācijā “Gada docētājs 2019” par saviem pedagogiem balsoja Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes medicīnas studenti.

Par “Gada docētāju” kļuvis Latvijas Universitātes profesors, ķirurgs Arnolds Jezupovs. Viņš ir sinonīms vārdam disciplīna un kārtība. Kā teic Latvijas Universitātes studenti – kvalitāte ir profesora otrais vārds! Viņa lekcijas vienmēr ir precīzas, patiesas, kodolīgas un saprotamas, turklāt, profesors tās izcili māk vadīt, izstāstot gan spilgtus piemērus, gan precīzi paskaidrot teoriju un definīcijas. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes studenti “Gada docētājas” titulu piešķīruši asociētajai profesorei Rudītei Kokai, ko studenti raksturo kā lielisku sarunu biedru. Viņa studentus ne tikai māca, bet arī mudina augt, neapstāties un izzināt tādus apvāršņus, kurus šķiet izzināt nekad nebija lemts.

“Gada jaunais ārsts” balvu saņēmusi bērnu neiroloģe Signe Šetlere, kas savā darbā īpašu uzmanību velta bērniem ar retām slimībām, īpaši neiromuskulāro pacientu grupā. Kopā ar pacientu vecākiem panākusi, lai Latvijā būtu pieejama pirmā ģenētiskā terapija pārmantotām slimībām. Ikdienā jaunā daktere ir sirsnīga un zinoša kolēģe, kas neatsaka padomu citiem un nebaidās to vaicāt pati.

Nozīmīgo balvu “Gada cilvēks medicīnā” saņēma Latvijas Māsu asociācijas viceprezidente Ilze Ortveina, kas ir ne tikai lieliska profesionāle - māsa, bet arī aktīva medicīnas māsu un visu veselības aprūpes profesionāļu tiesību aizstāve. Viņa spēj argumentēt un precīzi izklāstīt medicīnas problēmu būtību kā televīzijas kameru priekšā, tā arī Ministru Kabineta sēdes laikā. Ilzes sacītais kalpo kā iedvesma citiem nesēdēt, bet celties un pastāvēt par taisnību un godīgumu.

Savukārt balvu “Gada notikums medicīnā” saņēma Latvijas Jauno ārstu biedrības pārstāvji Kārļa Rāceņa vadībā par Latvijas jauno ārstu iesaistīšanos un līderības uzņemšanos veselības aprūpes sistēmas pilnveidē, apliecinot, ka Latvijas medicīnas nākotne ir drošās rokās.

Ar nozīmīgāko no balvām – “Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā” tika godināts ārsts anesteziologs un reanimatologs Pēteris Ošs, kas neraugoties uz cienījamo vecumu joprojām turpina strādāt. Kopš 1967. gada viņš ir uzticīgs Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai, kurā bija viens no pirmajiem anesteziologiem, kas sāka sirds vārstuļu un vainagartēriju operācijas mākslīgajā asinsritē. Atmodas barikāžu laikā Pēteris Ošs organizēja papildus personāla dežūras reanimācijas nodaļā un pats tajās piedalījās, personīgi organizēja medicīnisko posteni Latvijas Augstākās Padomes deputātiem. Izcils ārstu skolotājs un lektors, mācību grāmatu un zinātnisko publikāciju autors.

Pēteris Ošs (Foto: Latvijas Ārstu biedrība)

Ceremonijas ietvaros tika pasniegtas arī četras Veselības ministrijas speciālbalvas – Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai par būtisku veselības aprūpes tēmu aktualizēšanu sabiedrībā, bet Slimību profilakses un kontroles centram, kā arī Veselības ministrijas galvenajam infektologam Ugam Dumpim par pašaizliedzīgu darbu Covid-19 pandēmijas laikā. Savukārt Labklājības ministrija speciālbalvu pasniedza Bērnu paliatīvas aprūpes biedrībai kā labākajam integrētā pakalpojuma sniedzējam, kas ar savu darbu ir pierādījusi starpdisciplinārās pieejas efektivitāti bērnu paliatīvas aprūpes procesā.

Pasākumā ietvaros tika pasniegts arī AS „Grindeks” augstākais profesionālais apbalvojums – Dāvida Hieronīma Grindeļa balva. To saņēma Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības veselībā un sniegumu Covid-19 vīrusa izplatīšanas ierobežošanā.

LĀB izdotā žurnāla Ārsts.lv specbalvu saņēma gastroenteroloģe Ilona Vilkoite, kas aizvadītajā gadā žurnālam sagatavojusi visvairāk lasītājiem vērtīgu rakstu. Savukārt žurnāls “Ievas veselība” piešķīra specbalvu onkologam Jānim Eglītim.

„Gada balvas medicīnā” pasniegšanas pasākumu organizē Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Veselības ministriju, Latvijas Jauno ārstu asociāciju un Latvijas Māsu asociāciju, kā arī Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Pasākuma lieldraugi ir AS „Olainfarm” un AS „Grindeks”, to atbalsta SIA “Veselības centrs 4”, SIA MFD Veselības grupa, SIA “Centrālā laboratorija”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Prike Latvija”, SIA “Rāmkalni”, SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” (“Laima”) un SIA “ADE”.

Pirmo reizi “Gada balva medicīnā” tika pasniegta 2008. gadā. Ar katru gada šī balva kļuvusi arvien nozīmīgāka un pašlaik tā ir veselības aprūpes nozares gada nozīmīgākais pasākums. Aizvadītajos gados balvu saņēmuši vairāk nekā 100 veselības nozares speciālistu. Šajos gados strauji pieaugusi arī sabiedrības iesaiste un pašlaik cilvēki pieteikumus sūta arī no ārzemēm, vēloties godināt labākos no labākajiem mediķiem. “Gada balvas medicīnā” autors ir metālmākslinieks Armands Jēkabsons.