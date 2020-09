Pieteikties Covid-19 testam tagad var arī elektroniski

Cilvēkiem, kuri vēlas pieteikties Covid-19 testam elektroniski, jāraksta pieteikums uz e-pastu "analizes@laboratorija.lv", e-pasta tekstā obligāti norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un vēlamo analīžu nodošanas laiku un vietu. Laboratorijas darbinieks sazināsies pa norādīto kontakttālruni, lai veiktu pierakstu.

Čabikina atgādināja, ka Liepājā no 1.septembra mobilajam Covid-19 testēšanas punktam ir jauna adrese. Patlaban iedzīvotāji Covid-19 testu var veikt "Liepājas Medicīnas centra" telpās Brīvības ielā 95. Testēšanas punkts atrodas pretī lielajiem vārtiem no Brīvības ielas puses, tam ir atsevišķa ieeja, kas nodalīta no citu pacientu plūsmas.

Bez iepriekšēja pieraksta cilvēki uz testu nodošanas vietu doties nedrīkst.

Ja tomēr uz testu kādu iemeslu dēļ nevar ierasties, testa veikšana jāatceļ, zvanot pa tālruni vai sūtot atsaukumu uz e-pastu, tādējādi atbrīvojot pieraksta laiku citiem pacientiem, piebilda pašvaldības pārstāve.

Joprojām uz izmeklējumu var pieteikties, arī zvanot pa tālruņa numuru 8303 darba dienās no plkst.8 līdz 20, sestdienās no plkst.9 līdz 15 un svētdienās no plkst.9 līdz 12.

Paraugu noņemšanu un izmeklēšanu nodrošina SIA "Centrālā laboratorija".