Ar astmu sirgstošu bērnu nomoka galvassāpes. Kā rīkoties? Atbild speciālists

Atbild Āgenskalna klīnikas ārsts pediatrs homeopāts Edgars Mednis:

"Labdien, Eva! Galvassāpes kopā ar astmu bērnam ir tāds sarežģīts jautājums, un jūsu vēstulē trūkst daudz informācijas. Bet mēģināšu paskaidrot. Ja bērns lieto astmas ārstēšanai medikamentus, tad, protams, ir jāskatās zāļu lietošanas instrukcijā, vai pie blakus parādībām jeb blaknēm nav minētas galvassāpes. Bronhiālajai astmai biežāk lietotajām zālēm anotācijā ir minētas galvas sāpes, un šīs zāles var izraisīt arī uzbudinājumu un nervozitāti. Te būtu jāpavēro, vai nav saistība ar zāļu lietošanas laikiem, piemēram, iepūšam hormonus saturošās zāles un pus stundu pēc tā sākas galvassāpes. Ja lietojat kādas no šīm zālēm, tad vēlams aprunāties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par šo zāļu nepieciešamību vai arī par to aizvietošanu ar kādām citām zālēm. Turklāt reizēm mēdz būt tā, ka bērns ir ļoti jutīgs pret kādām no zālēm, tāpēc vajadzētu pamēģināt atcerēties, vai pirms astmas diagnozes uzstādīšanas arī Jūsu dēlam ir sāpējusi galva. Ja nē un tā sāka sāpēt tikai pēc astmas zāļu uzsākšanas, tad tomēr jādomā par saistību.

Galvassāpes bērniem mēdz būt arī stresa, pārdzīvojumu, kā arī traumu sekas. Tādēļ būtu jāpadomā, vai tās sākušās līdz ar bērnudārza apmeklēšanu vai kādām citām lielākām pārmaiņām dzīvē (vecāku kreņķi, bērnudārza grupiņas maiņa u.c.). Turklāt kreņķim nav jābūt milzīgam (tādam, kas vecākiem šķiet milzīgs). To, kas vecāku uztverē varētu būt nieks, bērns var uztvert kā ļoti nozīmīgu. Tādējādi, runājot ar bērnu, vajadzētu saprast, kā viņš pats uztver dažādus pārdzīvojumus un cik nozīmīgi tie viņam ir.

Bet parasti bez bērna apskatīšanas un iztaujāšanas ir ļoti grūti atrast galvassāpju iemeslu.

Protams, galvassāpes var ārstēt arī ar homeopātiskiem līdzekļiem, bet tad būtu nepieciešama vizīte pie homeopāta."