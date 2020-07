SPKC pārstāve Elīna Dimiņa žurnālistiem pastāstīja, ka personām, kuras 27.jūnija vakarā apmeklējušas restorānu "Aqua Luna" vai 28.jūnija vakarā bijušas restorānā "Riviera", tuvākās divas nedēļas ir rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim. Covid-19 raksturīgo simptomu parādīšanās gadījumā jāsazinās ar ārstu vai jāzvana uz vienoto tālruni, lai pieteiktos Covid-19 testa veikšanai.

Minētā prasība saistāma ar Covid-19 uzliesmojumu - vairākiem cilvēkiem ir konstatēta saslimšana ar vīrusu.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti septiņi saslimšanas gadījumi, bet šonedēļ kopumā - jau desmit.

Pagājušajā nedēļā tika reģistrēti astoņi saslimšanas gadījumi, un pieci no tiem bija ievesti no citām valstīm - cilvēki inficējušies Zviedrijā, ASV, Indonēzijā, Šveicē. Bijuši arī daži sekundāri gadījumi, kad infekcija izplatījusies Latvijas iedzīvotāju vidū.

"Šobrīd ir otrdiena, un šonedēļ jau ir desmit gadījumi. Tas apstiprina, ka pandēmija nav beigusies, jābūt modriem un jāseko epidemioloģiskajai situācijai," teica Dimiņa.

Saistībā ar šonedēļ konstatētajām saslimstībām epidemiologi ir noskaidrojuši, ka divos gadījumos iedzīvotāji inficējušies ārzemēs - Krievijā un Vācijā. Vēl vienā gadījumā aizvien tiek precizēta informācija un strādāts ar vairākām versijām.

Taču četri gadījumi ir saistīti ar uzliesmojumu. SPKC sestdien sāka strādāt ar vienu inficēšanās gadījumu, apzinot saslimušā cilvēka kontaktpersonas, un tagad izmeklējumi "vainagojušies" ar septiņu inficētu cilvēku noskaidrošanu.

"Uzliesmojums skaidri parāda, ka pandēmija nav beigusies, tam ir zināmas saistības ar to, ko var novērot ārzemēs," teica Dimiņa, skaidrojot, ka pieci no aizvadītajā diennaktī konstatētajiem septiņiem gadījumiem ir saistīti ar kopīgiem privātiem izklaides pasākumiem, kas notikuši publiskās vietās.

Dimiņa pastāstīja, ka šajā gadījumā runa ir par cilvēku kompāniju vecumā no 20 līdz 45 gadiem, kuri kopīgi pavadījuši laiku un tādējādi inficējušies. Divi gadījumi uzskatāmi kā sekundāri gadījumi, proti, no vienas personas inficējās cilvēki, kas neapmeklēja pasākumus.

No uzliesmojuma identificētas vēl divas personas, kas tagad uzturas ārpus Latvijas, bet kopā ar minētajiem cilvēkiem pavadīja laiku Latvijā laikā no 26.jūnija līdz 30.jūnijam. Šīs personas savās mītnes zemēs ir veikušas Covid-19 testus, un SKPC gaida to rezultātus.

Minētā cilvēku kompānija trīs dienās apmeklēja dažādas publiskas vietas un restorānus. SPKC šīs vietas ir zināmas, un katra situācija tiek vērtēta atšķirīgi, jo dažādi ir gan riski, gan publisku vietu apmeklētāju skaits, skaidroja Dimiņa.

Nevienam no uzņēmumiem nav noteikti kādi ierobežojoši pasākumi, jo iestādēs tika mēģināts ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus. "Svarīgi, kā paši apmeklētāji ievēro ierobežojumus pulcējoties," stāstīja Dimiņa, piebilstot, ka pārējiem šo vietu apmeklētājiem risks ir bijis zems vai ļoti zems.

Ņemot vērā minēto, SPKC aicina cilvēkus, kuri 27.jūnija vakarā apmeklējuši restorānu "Aqua Luna", Rīgā, vai 28.jūnija vakarā bijuši restorānā "Riviera", Rīgā, rūpīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim un Covid-19 simptomu parādīšanās gadījumā rīkoties atbilstoši SPKC norādījumiem.

Dimiņa arī sacīja, ka nepieciešamība grozīt esošos ierobežojumus, tos mīkstinot vai pastiprinot, tiek vērtēta ilgākā laika periodā, aptuveni mēneša laikā raugoties uz valstī esošo epidemioloģisko situāciju.

Restorāna "Riviera" menedžeris Ivars Kalniņš norāda, ka restorāna vadība no SPKC par notikušo uzzinājusi pavisam nesen un vēl lems par turpmākajiem rīcības soļiem ar Covid-19 slimo apmeklētāju kontekstā. Viņš teica, ka darbinieki, kuri attiecīgajā dienā apkalpoja visus, ir apziņoti un instruēti pastiprināti sekot līdzi savam veselības stāvoklim, pievēršot uzmanību tam, vai neparādās kādi saslimšanas simptomi. Pagaidām attiecīgie darbinieki nav nosūtīti pašizolācijā, jo nekādu saslimšanas simptomu viņiem līdz šim neesot bijis. Restorāna vadība apsvērs, vai nosūtīt visus darbiniekus uz valsts apmaksāto Covid-19 testu.

Tikmēr "Riveria" turpina darbu, kā arī ievēro visus prevencijas pret Covid-19 pasākumus tāpat kā līdz šim, tostarp virsmu dezinfekciju, sociālo distancēšanos, visur restorānā izvietoti dezinfekcijas līdzekļi utt., stāstīja Kalniņš.

Pagaidām nav izdevies sazināties ar restorāna "Aqua Luna" īpašnieku "Aqualuna", lai noskaidrotu plašāku informāciju par tālāko rīcību saistībā ar Covid-19 saslimšanu tā apmeklētājiem.