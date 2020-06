No vēža jābaidās arī Covid-19 laikā. Kā pandēmija ietekmējusi onkoloģijas pacientus

Kā min Medicīnas centra "ARS" radioloģe Dr. Marika Kalniņa, pacientu plūsma diagnostikas nodaļā ārkārtas stāvokļa laikā ievērojami samazinājās. “Sākoties ārkārtas stāvoklim, pacientu plūsma diagnostikas nodaļā samazinājās par 30 – 50%. Tomēr vajadzība pēc diagnostikas nemazinājās – vienkārši pacienti nenāca, baidoties no infekcijas un domājot, ka vēlāk būs drošāk. Diemžēl jāatzīst, ka daļai pacientu šis lēmums izvērtās bēdīgi, un šī brīža stāvoklis ir daudz sliktāks nekā tad, ja diagnostika tiktu veikta laicīgi. Lai arī ārstniecības iestādes noreaģēja ļoti ātri, garantējot drošu diagnostiku potenciālajiem vēža pacientiem, iespējams, plašsaziņas līdzekļos sabiedrības informēšanā nebija uzlikti pareizie akcenti, jo potenciālie vēža pacienti bija jāmudina vērsties pie ārsta. Mani kā ārstu satrauc šī 2-3 mēnešu nobīde izmeklējumos, it sevišķi agresīvām formām, kas visu mēdz mainīt uz slikto pusi.”

Izmaiņas onkoloģisko pacientu uzņemšanas un ārstēšanas procesā veikušas arī slimnīcas. Medicīnas centra "ARS" un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) radioloģe Dr. Ilze Eņģele zina teikt, ka līdz ar pandēmijas sākumu RAKUS Onkoloģijas centrā tika ieviestas vairākas nozīmīgas izmaiņas – veikti Covid-19 testi, pacienti nevar pamest stacionāru vai iziet ārpus tā. Tāpat uz slimnīcu nevar nākt pacientu apmeklētāji un satikšanās nav iespējama arī ārpus stacionāra telpām. Bet ir iespēja konkrētā kārtībā nodot sūtījumus. Tāpat jebkuram, kas iestājas ārstēšanā nodaļā, pēdējo 48 stundu laikā jābūt veiktām Covid-19 analīzēm.

Stereotaktiskā radioķirurģijas centra “Sigulda” vadītājs Māris Skromanis atzīst, ka lai arī pandēmija nesa izmaiņas klīnikas darbībā, stereotaktiskā radioķirurģija (SRS) un stereotaktiskā staru terapija (SBRT) metodes ir vienas no drošākajām onkoloģijas ārstēšanas metodēm šajos pastiprinātās piesardzības laikos: “Mūsu pielietotās ārstēšanas metodes ļāvušas centram veiksmīgi adaptēties jaunajām prasībām un sniegt nepieciešamo palīdzību onkoloģijas pacientiem, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Ķirurģiskas procedūras nozīmē atrašanos stacionārā, invazīvu iejaukšanos un ilgstošu pēcoperācijas periodu. Ilgstoši ārstējoties ar startu terapiju (4-5 nedēļas), arī palielinās saskarsme ar citām personām un līdz ar to — varbūtība inficēties ar Covid-19. Mūsu sniegtā ārstēšana norisinās ambulatori, individuālam ārstēšanas kursam ilgstot 1-5 dienas, tādējādi samazinot risku skaitu. Tajā skaitā, saskarsmi ar citiem pacientiem. Ar katru pacientu uzturam pastāvīgu kontaktu pa tālruni vai videozvanā, lai veiktu novērošanu un korekcijas nozīmētajā režīmā.”

Covid-19 sekas onkoloģijas pacientu ceļā uz veselību jūtamas arī šobrīd, kad ārkārtas stāvoklis valstī jau beidzies.

Kā min Dr. Kalniņa, šobrīd pacientu skaits, kas piesakās diagnostikai ir aptuveni par pusi lielāks nekā pirms pandēmijas laika.

Tas skaidrojams ar to, ka piesakās gan pacienti, kuri nozīmēti uz izmeklējumiem tikai tagad, gan pacienti, kuri nozīmēti uz izmeklējumiem vēl pirms pandēmijas, bet vairījās nākt pārbaudīties ārkārtas stāvokļa laikā. Lai arī vairākas slimnīcas dara visu iespējamo, lai uzņemtu vairāk pacientu, piemēram, pagarina darba stundas vai uzņemšanu veic vairākās maiņās, diemžēl pacientiem joprojām jāgaida rindās, kas arī paildzina diagnostikas procesu.

Par spīti tam, Dr. Ilze Eņģele aicina pacientus nebaidīties, bet turpināt pieteikties uz regulārām veselības pārbaudēm par spīti bailēm no vīrusa. Jo tikai savlaicīga diagnostika spēj glābt vēža pacientu dzīvību un vēzis tiek aktīvi un veiksmīgi ārstēts arī pandēmijas laikā: “Ļoti aicinu pacientus nebaidīties un nākt uz pārbaudēm! Šobrīd medicīnas iestādes ir vienas no drošākajām vietām – medicīnas centru telpas regulāri tiek dezinficētas, personāls un apmeklētāji nēsā sejas maskas. Jāņem vērā – Latvijā katru dienu no onkoloģiskām saslimšanām mirs vairāk cilvēku nekā no Covid-19. Lai arī onkoloģiskie pacienti vājās imunitātes dēļ ir pakļauti riskam saslimt ar vīrusu, to risks mirt no vēža, ja nekas netiks darīts, ir daudz lielāks!”