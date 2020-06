Karstā laikā valkāt sejas masku kļūst neizturami. Kā rīkoties?

Šādos gadījumos cilvēkiem var rasties vēlme no maskas atbrīvoties pavisam līdz pat rudenim, tomēr epidemiologi to neiesaka.

Speciālisti sagatavojuši dažus ieteikumus kā atvieglot sejas aizsarga nēsāšanu karstā laikā.

Kāpēc maskas valkāšana rada diskomfortu?

Ja zem maskas sāk trūkt elpas, iespējams, tas ir tāpēc, ka tā aiztur siltumu, stāsta Virdžīnijas Sadraudzības universitātes Medicīnas skolas Infekcijas slimību nodaļas profesors Ričards Venzels.

"Elpojot mēs atveldzējamies, tāpēc atsevišķas maskas karstā laikā var veidot ārkārtīgi karstu un arī mitru vidi," viņš stāsta. Īsāk sakot, ja maska tiek valkāta ārā un caur to nav iespējams viegli elpot, pastāv pārkaršanas risks.

Ja jūtat, ka elpošana kļūst apgrūtinoša, noņemiet to, bet iepriekš pārliecinieties, ka atrodaties vismaz 2 metru attālumā no citiem. Apsēdieties ēnā un iedzeriet ūdeni, aicina Venzels.

Savukārt, ja valkājot masku, jūtat reiboni vai paātrinātu sirds darbību, nekavējoties dodieties ēnā un meklējiet medicīnisko palīdzību.

Ja tomēr nav iespējams izvairīties no pūļa, profesors iesaka bieži dzert ūdeni, kā arī lietot aukstas kompreses uz sejas un kakla.

Jāizvairās no došanās āra karstā laikā

Kalifornijas universitātes profesore epidemioloģe Anne Rimoina norāda - ja gājiens laukā nav steidzams un to iespējams atlikt, gaidiet, kad kļūs vēsāks.

Caur masku ir grūtāk elpot karstā un mitrā laikā. Rimoina iesaka doties ārā no paša rīta vai arī vakarā, kad gaiss ir vēsāks.

102 Foto Sabiedriskajā transportā un pieturvietās sejas maskas lieto negribīgi +98 Skatīties vairāk

Jāizvēlas elpojošs sejas maskas materiāls

Elpošanas problēmas var radīt arī materiāls, no kāda veidota sejas maska.

"Tas, cik labi jūs spējat elpot caur masku ir tikpat svarīgi, kā tas, cik efektīvi maska aiztur vīrusa izplatīšanos," norāda Rimoina. Daudzi dod priekšroku elpojošām un komfortablām kokvilnas maskām. Tikpat ērtas ir arī maskas ar kokvilnas ārējo un flaneļa iekšējo slāni.

Ideālai auduma sejas maskai vajadzētu būt "cieši, bet ērti" pieguļošai pie sejas. Pēc mazgāšanas tai ātri jāizžūst, nebojājot tās formu, stāsta speciāliste.

Jāpārliecinās, ka maska tiek lietota pareizi

Ja jums ir grūtības elpot caur masku, pārliecinieties, ka esat to pareizi uzlicis.

Maskai jāaptver deguns un mute, un tā cieši jāpiestiprina pie sejas sāniem. Iekšpusē tai jābūt brīvai, lai neapgrūtinātu elpošanas procesu.

Ja tomēr maska jānoņem, jāatcerās par distances ievērošanu.

Jānodrošinās ar rezervi

Mitra maska var sākt lipt pie sejas un vēl vairāk traucēt elpošanu. Tāpēc, ja jūtat, ka zem maskas sākat ļoti svīst, ir ieteicams masku nomainīt.

6 Foto Sejas masku automāts Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā +2 Skatīties vairāk

Profesors Venzels iesaka rezerves masku ievietot plastmasas maisiņā, tādējādi nodrošinot, ka tā saglabājas tīra.

Jāvalkā maska tikai tad, kad tas nepieciešams

Risks saslimt ar koronavīrusu ir mazāks ārā, kur vieglāk ievērot distanci no citiem. Tāpēc, ja spējat to ievērot, no maskas varat arī atpūsties.

Arī pludmales un baseini tiek uzskatīti par drošiem, jo nav apstiprināts, ka vīrusu var pārnest ūdenī. Peldoties masku noteikti nevajadzētu valkāt.

Saistītās ziņas Kā piespiest bērnu vilkt sejas masku? PADOMI. Kā izgatavot sejas masku no dvieļa No mikijpeles līdz Donaldam Trampam: pandēmijas laika spridzīgāko sejas masku parāde

Speciālisti norāda, ka īpaši šobrīd jāpiesargās un savai veselībai līdzi jāseko cilvēkiem ar hroniskām elpošanas problēmām, piemēram, astmas un citu elpceļu slimību slimniekiem. Ja tas iespējams, karstā laikā ar sabiedrisko tranportu nav ieteicams braukt, tāpat jāizvairās no pūļiem.