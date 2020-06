Vai pamats bažām, ka "Apturi Covid" tevi izseko? Viss, ko vajag zināt par jauno aplikāciju

Līdztekus tā ir arī iecienītākais temats sazvērestības teoriju piekritēju vidū. Sevi par pilsētas šamani dēvējošais Uno Lācis iesaka vecākiem pārbaudīt bērnu telefonus – viņaprāt, lietotne ir bīstamāka par vīrusa risku. Arī daža skatuves zvaigzne pieprasa visus, kas lejuplādēs "Apturi Covid", no telefona un sociālajiem tīkliem izmest mākslinieka kontaktus. Kā ir patiesībā, un kāds no tā labums?

Bila Geitsa projekts par Sorosa naudu?

Nē, šo pasaulē pirmo šāda šāda veida universālo lietotni ar globālu izmantojumu izstrādājuši Latvijas datoristi. SIA "MakIT" valdes priekšsēdētājs Arvis Zeile norāda, ka izstrādē piedalījās vairāk nekā 90 cilvēku komanda, tostarp no "Latvijas Mobilā telefona", SIA "TestDevLab", "Zippy Vision", "IT Centrs", palīdzību sniedza arī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Valsts prezidenta kanceleja, Veselības ministrija, Datu valsts inspekcija un citi.

Latvijas Mobilā telefona prezidents Juris Binde piebilst, ka būtisku lomu izstrādē spēlējusi sadarbība ar ASV tehnoloģiju milžiem "Google" un "Apple" – lai lietotni varētu savietot ar "Android" un "iPhone".

Kā darbojas aplikācija?

"Apturi Covid" balstīta uz Eiropas, tostarp arī Latvijas, zinātnieku radītu metodoloģiju un "Google" un "Apple" izstrādāto "Bluetooth" signālu apmaiņas algoritmu.

Lietotne anonīmi ar "Bluetooth" tehnoloģiju piefiksē tuvumā esošos viedtālruņus – tikai tos, kuros darbojas "Apturi Covid", un tikai tad, ja lietotāji uzturas vismaz divu metru tuvumā un ilgāk par 15 minūtēm.

Ja kādam no viņiem vēlāk atklājas inficēšanās ar koronavīrusu, SPKC nosūta speciālu kodu. To ievadot lietotnē, aktivizē anonīma paziņojuma nosūtīšanu iepriekš fiksētajiem kontaktiem par iespējamo risku. Šajā procesā neatklāj ne saslimušās personas, ne paziņojuma saņēmēju datus. Fiksētā kontakta informācija tālrunī saglabājas 14 dienas, kas ir mediķu pieņemtais koronavīrusa inkubācijas periods. Pēc tam to automātiski dzēš.

Vai par to jāmaksā?

Nē, izstrādātāji projektu īstenojuši pēc brīvprātības principa, lietotne ir bez maksas, pieejama ikvienam, kura rīcībā ir tās darbībai atbilstošs telefons.

Vai izmatošana ir obligāta?

Nē. "Apturi Covid" lejupielāde un izmantošana ir pilnībā brīvprātīga.

Kāda ir lietotnes nozīme?

Lietotne var kalpot kā ļoti efektīvs rīks vīrusa izplatības ierobežošanai, ļaujot ātrāk uzzināt, vai persona, kuras tālrunī ir šī aplikācija, bijusi saskarē ar kādu inficēto. Tas, protams, iespējams tikai ar nosacījumu, ka tālrunis ar aktīvu aplikāciju ikdienas gaitās ir bijis līdzi un arī personai, ar kuru bijusi saskarsme, ir šī lietotne.

Laikus uzzinot par iespējamiem paaugstinātiem inficēšanās riskiem, varēs agrāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni un apkārtējos, pievērstu uzmanību iespējamajiem simptomiem.

Vai lietotne dod iespēju izsekot?

"Apturi Covid" neizmanto globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) sniegtos datus un ir atzīta kā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām atbilstoša. Tieši GPS tehnoloģija dod iespēju izsekot ierīču nēsātājus.

"Apturi Covid" darbību iespējamu padara "Bluetooth", kas ļauj telefoniem apmainīties ar signāliem jeb digitāliem rokasspiedieniem, nonākot noteiktā attālumā citam no cita. Šīs lietotnes gadījumā – aptuveni divi metri. Ja viena tālruņa lietotājam atklāsies saslimšana, otrs tiks brīdināts, ka kādā brīdī viņš ikdienas gaitās saskāries ar Covid-19 inficētu cilvēku. Inficētā persona un arī kontakta vieta lietotājam paliek nezināma.

Ar dažādiem nozares pārstāvjiem ir parakstīts memorands, kurā noteikti lietotnes pamatprincipi – anonimitāte un brīvprātība.

SIA "MaKIT" valdes priekšsēdētājs Zeile norāda, ka vēlāk brīvi būs pieejams arī lietotnes pirmkods (no angļu val.: "source code"), lai ar to varētu iepazīties. Programmatūru izstrādē pirmkods ir veicamo funkciju un iespēju kopums, kas izklāstīts un strukturēts saprotamā veidā. Tā atklāšanu parasti izmanto, lai kliedētu lietotāju šaubas par lietotņu patieso darbību.

Kādu informāciju izmanto lietotne?

"Bluetooth" fiksētais kontakts ar citu tuvumā esošu viedtālruni uzglabājas tikai un vienīgi lietotāju telefonos, turklāt dati ir šifrēti un nav pieejami ne pašam lietotājam, ne arī izstrādātājiem, un, kā jau minēts, tiek dzēsti pēc 14 dienām.

Lietotnē var izvēlēties norādīt vai nenorādīt savu kontakttālruni. Ja tas ir norādīts, telefona numuru SPKC saņems tikai tad, ja lietotājam pienāks paziņojums par saskari ar Covid-19 inficētu personu. Tādējādi SPKC būs iespēja operatīvi sazināties ar lietotāju, kuram bijis paaugstināts inficēšanās risks.

SPKC tad kopumā būs pieeja šādiem datiem: tālrunis, saskarsmes datums, signāla stiprums, saskarsmes ilgums. Lietotne nesaņem un neglabā informāciju par atrašanās vietu un precīzu kontakta laiku.

Kurās ierīcēs darbojas lietotne?

Saskaņā ar programmatūras izstrādātājiem, "Apturi Covid" darbībā tiek izmantots "Google" un "Apple" izstrādāts ietvars "Exposure notification". Tā ir izmantojama "iPhone", sākot 6S modeli, un "Android" ierīcēs ar operētājsistēmu, kas ir ne vecāka par 6.0. versiju.

Būtiski, ka "Andriod" ierīcei nepieciešams "Bluetooth" čips, kas atbalsta "Multi Advertisment" funkciju. Lietotne šobrīd nedarbojas "Huawei P Smart", "Huawei P Smart 2019", "Huawei P9 Lite", "Huawei P20 Lite", "Huawei P30 Lite", "Nokia 6.2".

Gan "iPhone", gan "Android" lietotājiem, iespējams, nepieciešams atjaunināt sistēmas programmatūru uz jaunāko versiju, lai lietotne darbotos.

Cik lietotāju vajag, lai būtu jēga?

Gan epidemiologi, gan izstrādātāji informējuši, ka, spriežot pēc statistikas modeļiem, pat ja "Apturi Covid" lietos tikai 15 līdz 20% Latvijas iedzīvotāju, tās atbalsts riska identificēšanai un vīrusa izplatības ierobežošanai būs nozīmīgs. Jo vairāk aktīvu lietotāju, jo, protams, efektīvāka būs cīņa ar Covid-19.

Kas jādara, ja saņemts paziņojums?

Lai būtu drošs, ka nepastāv risks citu inficēšanai, SPKC iesaka pašizolāciju. Nepieciešams arī vērot, vai neparādās kādi no Covid-19 simptomiem. Par tālāko rīcību konkrētā gadījumā vairāk uzzināsiet, vēršoties pie SPKC.