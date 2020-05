„Mājas. Ziepes. 2 metri”: roku kopšanas ABC

Labā ziņa – uzlabojas epidemioloģiskā situācija, bet sliktā – cieš roku āda. Kā to uzturēt veselīgu, stāsta „Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

Viens no nozīmīgākajiem aizsardzības līdzekļiem pret SARS-CoV-2 vīrusa izplatīšanos, ir roku mazgāšana. Tādēļ tagad ikvienam uz rokām var parādīties nieze, blaugznošanās vai apsārtums – tas saistīts ar biežu ziepju iedarbību, intensīvu roku apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem, salvešu lietošanu, ko izmantojam, lai notīrītu rokturus, pogas, taustiņus un citas virsmas.

Taču bieža un kārtīga ādas apstrāde ar ūdeni, ziepēm un dezinfekcijas līdzekļiem līdz ar netīrumiem atņem ādai tās dabisko aizsargkārtiņu. Lai arī sausa roku āda pati par sevi nerada lielus veselības riskus, ir jēga parūpēties par ādas barjeru, jo sasprēgājusi roku āda faktiski ir klāta mazām mikroplaisiņām, kas var būt vārti dažāda veida infekcijām.

Starp citu, šī situācija nav nekas jauns. Dermatologi un farmaceiti regulāri saskaras ar dermatītu un „sauso roku” problēmu. Veselības aprūpē strādājošiem tā ir labi zināma. Un ne tikai viņiem vien – arī, piemēram, restorānu darbiniekiem rokas jāmazgā daudzas reizes katru dienu.

Ko darīt, ja roku āda kļūst sausa, zvīņojas un sprēgā?

Vēlams, lai ūdens būtu ne ledains un arī ne karsts – remdens vai silts būs pašai laikā.

Atcerieties par nepieciešamajām 20 sekundēm. Lai vienmēr nebūtu jāskatās pulkstenī, izmēģiniet savu mīļāko dziesmu un hronometrējiet, cik ilgi jādzied, lai sasniegtu minēto laiku.

Turpmāk, rokas mazgājot, var vienkārši uzraut iecienīto melodiju – gan rokas tīras, gan oma uzlabojas. Patiesībā, ja izdarīsit visu kā rekomendēts, ar 20 sekundēm pat var izrādīties par maz. Kad kārtīgi izberztas pirkstu starpas, nomazgāts īkšķis un plaukstu virspuse, neaizmirstam par rūpīgu ziepju noskalošanu – to atlikumi var kļūt par labu barotni mikrobiem un veicināt dermatīta rašanos. Neaizmirstam par gredzeniem – izmazgājām arī to iekšpusi, vai, diemžēl – atsakāmies no tiem uz laiku vispār.

Nākamais solis – roku slaucīšana. Svarīgi, lai āda būtu sausa. Jo sevišķi, izejot ārā, vējā. Papīra dvieļa lietošana var būt abrazīva. Tādēļ vislabāk tūliņ pēc mazgāšanas, rokas noslaucīt mīkstā audumā, piemēram, kokvilnas drānā vai dvielī. Lai audums būtu maigāks, jaunu dvieli pirms lietošanas der izmazgāt augstā temperatūrā vai novārīt.

Pēc tam rokas labākam efektam var nosusināt ar papīra dvieli. Žāvētāji, kas izmanto gaisa plūsmu, nav laba izvēle, jo tie pārāk sausina ādu, kā arī, iespējams, var veicināt vīrusu izplatību.

Visbeidzot, pievērsīsim uzmanību ziepju izvēlei. Vēlams, lai tās būtu bez smaržas un krāsvielām – lieki kairinātāji var būt iemesls kādai alerģiskai reakcijai. Mājās labāk lietot nevis šķidrās ziepes, bet tradicionālo formu – ziepju gabalā ir mazāk ķīmisku vielu un tam vieglāk pievienot barojošus un mitrinošus elementus.

Losjoni, krēmi un ziedes

Lai arī ar ūdeni tiek nobrucināta ādas aizsargkārtiņu, taču vienlaikus tas ir arī mitrinātājs. Kā noturēt šo mitrumu ādā? Steigšus – tūliņ pēc mazgāšanas – apstrādājot ādu ar kādu kosmētikas līdzekli. Tas veidos tādu kā „cimdiņu”, kas neļaus iztvaikot ūdenim. Un, tieši tāpat kā sejas ādai, mitrināšana ir vajadzīga arī rokām. Bieži vien, domājot, ka āda ir sausa, mums šķiet, ka tai vajadzīga barošana, taču daudz vairāk tai nepieciešama mitrināšana.

Losjoni no mitrināšanas un barošanas viedokļa ir ar vismaigāko iedarbību – tie vairāk paredzēti, lai maksimāli ātri iesūktos un „taukaino” roku sajūta netraucētu, piemēram, darbam ofisā. Arī iedarbības (aizsargājošā funkcija) ziņā to laiks ir īsāks.

Sastāva ziņā krēmi ir līdzīgi losjoniem, bet tiem ir mazāks ūdens saturs, bet vairāk barojošu vielu. Krēmu konsistence mēdz būt biezāka, un tiem parasti ir nepieciešams ilgāks laiks, lai iesūktos ādā. Toties izveidojusies aizsargkārtiņa uz ādas būs noturīgāka.

Ziedes blīvi pārklāj ādu. Tās ir kā siltumnīcas jumts, kas maksimāli novērš mitruma iztvaikošanu.

Ikdienas lietošanai vairāk piemēroti būs losjoni vai krēmi, bet ziedes labāk derēs uz nakti vai kādos īpašos gadījumos, kad roku ādai vajadzīga papildus kopšana vai pat ārstēšana.

Daudzslāņaina mitrināšana

Atgādināsim, ka ieteicams ādas kopšanas līdzekli uzklāt tūliņ pēc roku mazgāšanas, kamēr āda vēl mitra un līdzeklis spēj palīdzēt šo mitrumu „noturēt”. Krēmu vieglām kustībām iemasē (neieberzējot un nestaipot!) ādā, pārliecinoties, ka tas ir skāris arī pirkstu starpas plaukstu virspuses un ienadžus.

Ja āda losjonu vienkārši „apēd” un jums ir sajūta, ka tā nav pietiekami mitrināta, klājiet otru losjona vai krēma kārtu – šādai atkārtotai procedūrai ir patiešām labs efekts. Tā rīkoties īpaši vēlams pirms naktsmiera, kad losjonam vai krēmam kā otro kārtu klāj bagātīgāko – krēmu vai ziedi. Tā īpaši labi tiks veicināts jau minētais siltumnīcas efekts. Ziedes vietā var lietot arī kosmētisko vazelīnu. Efektīva ir arī cimdiņu lietošana naktīs, pirms tam bagātīgi ieziežot rokas.

No papildus kopšanas līdzekļiem izsenis zināmas tādas metodes kā parafīna vanniņas un siltas vāja etiķūdens kompreses. Siltās kompreses ļaus krēmam vai losjonam labāk iesūkties ādā.

Sejas āda un maska

Mazliet atkāpjoties no roku kopšanas, pievērsīsimies iespējamam kaitējumam, ko ādai var nodarīt masku valkāšana, kas nupat ir kļuvusi aktuāla. Tās var noberzt ādu pāri degunam, uz vaigiem, zem zoda un ap ausīm. Tādēļ atcerēsimies visu to pašu, ko darījām ar rokām.

Nomazgāsim seju un uzklāsim ādai hipoalerģisku mitrinātāju. Klāsim to biezu slāni divas reizes, atstājot, lai iesūcas. Derēs arī etiķūdens kompreses (piemēram, ābolu etiķis lielā atšķaidījumā). Ja āda ir acīm redzami iekaisusi, apsārtušajām vietām noderīga būs cinka ziede. To var plānā kārtiņā lietot arī pirms maskas uzlikšanas, tādējādi nodrošinot nelielu šķērsli berzei.

Mazā roku kopšanas padomu ABC

Pazeminiet ūdens temperatūru. Roku plaucēšana nepalīdzēs uzveikt vīrusu, taču ādu sabeigs ātri vien! Tāpēc ikdienas higiēnā vispiemērotākais būs remdens ūdens.

Izvēlieties maigas iedarbības mazgāšanas līdzekļus. Nav vajadzības lietot antibakteriālas ziepes – tikpat efektīvs, lai atbrīvotos no vīrusu klātbūtnes, būs maigas iedarbības līdzeklis, tāpēc ādas saudzēšanas nolūkos priekšroka dodama tādam.

Daudzi maigi tīrīšanas līdzekļi (pat, ja tie ir marķēti sejai vai ķermenim) ir lieliski piemēroti arī rokām – īpaši, ja tie nesatur smaržvielas un ir marķēti ar tādiem vārdiem kā „barojošs”, „maigs”, „mitrinošs” vai „piemērots jutīgai ādai”. Par ādai draudzīgiem līdzekļiem varētu uzskatīt speciāli izstrādātus dermatoloģiskus līdzekļus kairinātai, sausai ādai, bez parabēniem un krāsvielām.

Var izmantot līdzekļus, kuri domāti zīdaiņu mazgāšanai, jo tie ir vairāk saaudzējoši. Noderēs īpaši maigas dušas želejas jutīgai ādai, kuru sastāvā ir vielas, kas paaugstina ādas mitruma līmeni un stimulē hialuronskābes veidošanos, ka arī veido ādas aizsargbarjeru un atjauno dabisko ādas Ph līmeni.

Turiet roku krēmu pa rokai. Lūkojiet, lai mājās būtu ne tikai viens krēms vai losjons, bet vairāki līdzekļi – uz naktsgaldiņa, vannas istabā, virtuvē, uz izlietnes malas. Neaizmirstiet to uzklāt pēc katras roku mazgāšanas reizes. Un ne tikai – pēc katras reizes, kad rokas atradušās ūdenī (piemēram, nomazgājot ābolu).

Valkājiet cimdus mājas darbu laikā. Lieku reizi nepakļaujiet roku ādu ūdens un ķīmisko vielu iedarbībai. Trauku mazgāšana, mājas uzkopšana un citi darbi ir jāierod veikt ar cimdiem.

Vissvarīgākā roku aprūpes reize – pirms naktsmiera. Naktī rokas beidzot var atgūties no nemitīgās mazgāšanas, tāpēc ir jēga veldzēt un mitrināt rokas, sniedzot tām pelnīto atpūtu. Maigi notīriet ādu, un, kamēr rokas vēl mitras un siltas, pārklājiet ar vienkārša, bieza krēma vai ziedes slāni.

No aptiekā nopērkamajām spēcīgākas iedarbības ziedēm un līdzekļiem minami kliņģerīšu krēms, roku krēmi, kuru sastāvā ir dekspantenols, lanolīns, glicerīns, alveja, e-vitamīns. Speciāli kosmētiskie cimdiņi var palīdzēt mitrinātājam labāk iesūkties ādā.

Lūdziet palīdzību farmaceitam. Ja jūtat, ka ar vienkāršiem krēmiem roku ādas kopšanai ir par maz, konsultējaties ar farmaceitu. Aptiekās ir bagāts arsenāls, lai tiktu galā ar sausas ādas problēmu. Tāpat farmaceits zinās, kādos gadījumos labāk būtu vērties pie dermatologa, jo, iespējams, roku kopšanai vajadzēs kādu recepšu medikamentu, lai tiktu galā, piemēram, ar niezi. Paturiet prātā, ka ir arī daudz citu roku izsitumu iemeslu – alerģijas, ekzēma, psoriāze, stress, reakcijas uz medikamentiem vai infekcijas (sēnīte vai sīkas ērces, kas izraisa kašķi).