Ārste no Covid-19 frontes pirmajām līnijām: nekad nedomāju, ka, strādājot Latvijā, vilkšu šādu tērpu

Tas nav inscenēts foto, tā nav fotogrāfija no mediķu treniņiem. “Tas ir tērps, ko esmu vilkusi vairākas reizes nedēļas laikā. Nekad nedomāju, ka to vilkšu visā nopietnībā, strādājot Latvijā. Mana dzīve nekad vairs nebūs tāda kā iepriekš. Es lūdzos, lai man tiek doti fiziskie un emocionālie spēki, lai tiktu galā ar to, ar ko pašlaik cīnāmies, un uzvarētu,” saka ārste Svetlana Gomberga. (Foto: Svetlana Gomberga/Facebook)