Pandēmijas laikā pievērs uzmanību papildus D vitamīna uzņemšanai

Kāpēc D vitamīns?

Tomēr, kamēr pētījumi tiek finalizēti, šobrīd vērts izcelt divas D vitamīna “superspējas” - pētījumos apstiprināto D vitamīna spēku imunitātes spēcināšanā un tā spēju atvairīt elpceļu saslimšanas.

Spēcīga imunitāte

Atklājumi par to, ka D vitamīna receptori atrodami ļoti daudzos šūnu tipos, kas nemaz nav tieši saistīti ar kaulu veselību, pēdējās desmitgadēs dramatiski mainījis viedokli par to, kā D vitamīns ietekmē cilvēka veselību un krietni vien paplašinājis D vitamīna pētījumu apvāršņus. Brīdī, kad zinātnieki atklāja, ka D vitamīna receptori ir arī imūnajās šūnās, kļuva skaidrs, ka D vitamīns ir arī viens no spēcīgas imunitātes balstiem un nu jau to apliecinājuši neskaitāmi pētījumi.

Kur tad slēpjas D vitamīna spēks? Pietiekošs D vitamīna daudzums organismā nodrošina adekvātu imūnās sistēmas šūnu atbildes reakciju uz kaitīgiem ārējiem vides faktoriem – vīrusiem, baktērijām un fizikālajiem kairinātājiem. D vitamīns arī stimulē daudzu organismu šūnu, ieskaitot imūno šūnu, nobriešanu. Pētnieki konstatējuši, ka par imunitāti atbildīgais šūnas receptors kļūst izteikti vājāks, ja netiek uzņemts pietiekams D vitamīna daudzums. Tādējādi cilvēks ir uzņēmīgāks pret vīrusiem un var saslimst ar dažādām infekciju slimībām.

Efektīvs pret elpceļu slimībām

Vairāku klīnisko pētījumu un apkopotu pētījumu rezultāti liecina, ka D vitamīna papildus uzņemšana samazina varbūtību saslimt ar akūtām elpceļu infekcijām (kuras lielākoties tiek uzskatītas par vīrusu izraisītām) no 12% līdz pat 75% [2]. Lietojot D vitamīna uztura bagātinātājus, labvēlīgu ietekmi novēro visu vecumu pacientiem un personām ar hroniskām slimībām [3]. Starp inficētajiem gripas simptomu bija mazāk, un atveseļošanās notika ātrāk, ja viņi bija saņēmuši D vitamīna devas, kas lielākas par 1000 SV. Vienlaikus zinātnieki uzsver, ka D vitamīna loma infekciju slimību atvairīšanā ir tieši tiem, kuri cieš no D vitamīna deficīta. Epidemioloģiskie pētījumi, ieskaitot vairākas meta analīzes, ir parādījuši, ka cilvēkiem ar zemu D vitamīna līmeni ir lielāks akūtas elpceļu infekcijas un sabiedrībā iegūtas pneimonijas risks [4].

Tradicionāli ziemas beigas un pavasaris ir laiks, kad D vitamīna līmenis asinīs ir viszemākais, tāpēc tieši šobrīd ir pēdējais brīdis, lai šo līmeni paceltu. Daudzus pētījumu autorus uztrauc fakts, ka šobrīd noteiktais mājas režīms un sociālā distancēšanās kļūst par vēl vienu iemeslu, lai D vitamīna līmenis asinīs turpinātu kristies, ja tas netiek uzņemts papildus. Zinātnieki norāda – ir ļoti svarīgi uzņemt pietiekami daudz D vitamīna laikā, kad tikai gaidām, līdz tiks izstrādāta vakcīna pret vīrusu un efektīvas zāles tā izraisītās slimības ārstēšanai.

Kā ātri pacelt D vitamīna līmeni?

Lai samazinātu vīrusu elpceļu infekcijas risku, pētnieki norāda, ka D vitamīna līmenim asinīs jābūt virs optimālā 20-24 ng/ml rādītāja [5]. Kā gan panākt strauju kāpumu īsā laikā? Vienkāršākais veids – izvēlēties efektīvāko no D vitamīna uztura bagātinātājiem.

Pirmkārt, pievērst uzmanību devai, lai tā nav mazāka par 1000 SV. Ja asins analīzēs fiksēts nepietiekams D vitamīna līmenis, rekomendējam izvēlēties produktu ar vēl lielāku devu – 4000 SV. Savukārt, ja analīzes liecina, ka D vitamīna līmenis ir normas robežās, šajā laikā ir svarīgi to noturēt, piemēram, ar uzturošo D vitamīna papildus uzņemšanas devu.

Otrkārt, būtiska nozīme ir D vitamīna formai, kas noteiks to, cik labi vitamīns uzsūksies un nokļūs līdz šūnām. Viens no šobrīd aptieku plauktos pieejamajiem produktiem ar efektivitāti pierādījušu darbību mikroemulsijas spreja formā ir LYLsunD3 2000 SV - D vitamīna optimāla līmeņa uzturēšanai organismā un LYLsunD3 PROFESSIONAL 4000 SV D vitamīna trūkuma vai deficīta novēršanai organismā. Abu šo D3 vitamīnu šķidrā mikroemulsijas forma garantē pārliecinošu un ātru vitamīna uzsūkšanos. Izsmidzinot LYLsunD3 devu zem mēles vai vaiga iekšpusē, mikropilieni caur mutes gļotādas kapilāriem nonāk asinsrites sistēmā tādējādi apejot kuņģa-zarnu traktu, kur vitamīna uzsūkšanās ir traucēta. LYLsunD3 ērti lietojamie flakoni ir paredzēti 125 lietošanas reizēm.

Pievērsiet uzmanību tam, cik daudz un kādā veidā pašreiz uzņemat D3 vitamīnu! Tveriet saules starus, baudiet ar D vitamīnu bagātu pārtiku un izvēlaties efektīvu D3 vitamīnu uztura bagātinātāja izskatā!

Esiet veseli un saudzējiet sevi!

Aprīlī LYLsunD3 2000 SV var iegādāties ar atlaidi līdz -20% visos aptieku tīklos Latvijā un interneta veikalā www.well24.eu.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

