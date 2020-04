Tie, kuri nereti mēdz apmeklēt labierīcības sabiedriskā vietā, noteikti ir novērojuši, ka cilvēku, kuri pēc tualetes nemazgā rokas, nav retums. Kā ziņo BBC, nesenā pētījumā noskaidrots, ka tikai 26,2% no tualetes apmeklējumiem visā pasaulē noslēdzas ar roku mazgāšanu, izmantojot ziepes.

Protams, šādu uzvedību daudzviet var izskaidrot ar to, ka cilvēkiem nabadzīgākās valstīs vienkārši nav pieejams tīrs ūdens un higiēnas preces. Vismazāk attīstītajās valstīs ziepes ir pieejamas vien 27% cilvēku.

Tomēr, kā noskaidrots pētījumā, arī finansiāli nodrošināti cilvēki mēdz slinkot, un rokas ar ziepēm pēc tualetes apmeklējuma nomazgā tikai katrs otrais.

Šī statistika ir īpaši satraucoša, ja ticam, ka roku mazgāšana tiek uzskatīta par vienu no dzīvības glābšanas izgudrojumiem cilvēces vēsturē - tā veicinājusi vidējā dzīves ilguma pagarināšanos. 1850.gadā, kad pirmo reizi tika popularizēta roku mazgāšana, vidējais dzīves ilgums Lielbritānijā bija 40 gadu, savukārt tagad cilvēki dzīvo līdz apmēram 80 gadu vecumam.

Šis vienkāršais higiēnas ieradums, kā zināms, palīdz apkarot dažādus kaitēkļus un pandēmijas. Kāds 2006. gada pārskats atklāj, ka regulāra roku mazgāšana var samazināt elpošanas ceļu infekciju risku par 6 līdz 44%. Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma zinātnieki ir secinājuši, ka valsts roku mazgāšanas kultūra ir “ļoti labs” faktors, lai prognozētu slimības izplatību.

Bet, kāpēc cilvēkos ir vērojamas tik krasas uzvedības atšķirības? Izrādās, pie vainas nav tikai slinkums. Vairāki psiholoģiski faktori, sākot no cilvēka domāšanas stila līdz maldinošam optimismam, nepieciešamībai justies “normālam” un riebuma izjūtai, attur cilvēkus mazgāt rokas. Izprotot šos slēptos aizspriedumus, eksperti visā pasaulē prāto, kā cilvēkus mudināt būt higiēniskākiem.

Novēlotie simptomi

"Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki, īpaši attīstītajās valstīs, nemazgā rokas, ir tāds, ka šie cilvēki nesaslimst uzreiz," stāsta Roberts Aungers, Londonas higiēnas un tropiskās medicīnas skolas Sabiedrības veselības eksperts. Slimība parādās pēc vairākām dienām, tāpēc viņi izslēdz iemeslu, ka tas saistāms ar roku nemazgāšanu pirms laika. "Pat koronavīrusa gadījumā mēdz būt, ka laika posms starp inficēšanos un jebkādu simptomu parādīšanos var būt piecas, sešas dienas."

Pārspīlētais optimisms

Vēl viens faktors, kam, domājams, ir ietekme, ir pārmērīgs optimisms. “Optimisma aizspriedumi” nozīmē domāt, ka sliktas lietas notiek vairāk ar citiem, nevis ar mums. Šis iracionāli pozitīvais skatījums ir universāls - sastopams dažādās cilvēku kultūrās un dažādās demogrāfijas grupās, dažādos vecuma posmos. Pētnieki to novērojuši pat dzīvniekos, tostarp žurkās. Tas liek mums nepareizi aprēķināt iespēju piedzīvot nepatīkamas situācijas, sākot ar vēža attīstību un beidzot ar šķiršanos.

Pētījumā, kas 2009.gada cūku gripas pandēmijas laikā tika veikts lielā Ņujorkas universitātē, tika atklāts, ka studenti, kuriem bija augstāks optimisma līmenis, izteica mazāku iespējamību mazgāt rokas. Tikmēr tie, kuriem bija lielāka pārliecība par spēju kontrolēt savu dzīvi, biežāk mazgāja rokas.

"Optimisma aizspriedumi" konstatēti arī medicīnas māsām, kuras mēdz pārvērtēt savas zināšanas par roku higiēnas praksi, un cilvēkiem, kuri nodarbojas ar pārtikas apstrādi un pastāvīgi nenovērtē risku izraisīt saindēšanos ar pārtiku citos.

56 Foto Krīzē strādājošie mediķi dalās ar izdegšanu, bailēm un cerību pandēmijas laikā +52 Skatīties vairāk

Nozīme ir sociālajām normām

Liela nozīme roku mazgāšanas higiēnai ir valstīs esošajām sociālajām normām un kultūrai. Kādā Francijā izstrādātā pētījumā 64 002 cilvēkiem no 63 valstīm tika uzdots jautājums, vai viņi piekrīt apgalvojumam "roku mazgāšana ar ziepēm pēc tualetes apmeklējuma ir kaut kas, ko jūs darāt automātiski". Mazāk nekā puse respondentu no Ķīnas, Japānas, Dienvidkorejas un Nīderlandes tam piekrita. Tikmēr visaugstāko rezulātu uzrādīja Saūda Arābija, kur 97% cilvēku sacīja, ka parasti mazgā rokas ar ziepēm.

Pētījumi liecina arī par to, ka rokas daudz rūpīgāk mazgā sievietes, nevis vīrieši.Vienā no saviem Lielbritānijā veiktajiem pētījumiem Aungers atklāja, ka sievietes divreiz biežāk mazgā rokas automaģistrāļu apkopes staciju tualetēs. Šī tendence vērojama pat Covid-19 pandēmijas laikā - aptaujā atklāts, ka 65% sieviešu un 52% vīriešu apgalvo, ka regulāri mazgā rokas.

Aungers norāda, ka mūsu uzvedība bieži vien skaidrojama arī ar tām sociālajām normām, kas valda mums apkārt esošajās cilvēku grupās. Cilvēki mēdz izjust spiedienu kopēt citu personu uzvedību, domājot, ka tas no viņiem tiek gaidīts.

Ja mēs redzam, kā citi tualetē mazgā rokas, arī mēs to darām. Bet, ja neviens to nedara, tiek izjusts spiediens arī to nedarīt. Arī 2018. gadā veiktā pētījumā atklāts, ka par to, cik bieži citi cilvēki mazgā rokas, cilvēks lielākoties spriež pēc tā, cik bieži rokas mazgā viņš pats.

Tā kā vīrieši un sievietes mēdz iet uz atsevišķām tualetēm sabiedriskās vietās, iespējams, katram dzimumam ir izstrādājušās atšķirīgas sociālās normas.

Psiholoģiskie faktori un domāšanas veids

Diemžēl negatīva roku mazgāšanas prakse bieži vien ir novērojama arī slimnīcās, ārstu vidū. Jau 2007. gadā zinātnieki atklāja, ka Austrālijas slimnīcā ķirurgi mazgāja rokas tikai 10% gadījumu pirms saskares ar pacientiem (un 30% gadījumu pēc tam). Jaunākie pētījumi citās slimnīcās atklāja līdzīgi satraucošas tendences. Piemēram, 2019. gada pētījumā Kvebekas slimnīcā tika atklāts, ka veselības aprūpes darbinieki mazgā rokas tikai 33% gadījumu. Pat Saūda Arābijā par spīti skrupulozajai roku mazgāšanas kultūrai medicīnas darbinieki bieži vien pienācīgi neievēro roku higiēnu.

Tomēr kāds interesants pētījums 2008. gadā atklāja to, ka ārsti, kuri savu lēmumu pieņemšanu raksturoja kā vairāk intuitīvu, daudz biežāk mazgāja rokas nekā tie, kuri teica, ka domā racionālāk. Tas norāda, ka izmantot dažādus faktus un argumentus varētu nebūt labākais veids, kā pārliecināt cilvēkus mazgāt rokas.

Šī gada martā veikts pētījums identificēja vēl vienu iezīmi, kas varētu būt svarīga - apzinīgumu. Pētījumā, kas veikts Brazīlijā, noskaidrots, ka cilvēki, kuri testa rezultātos pierādīja lielāku apzinīgumu, vairāk ievēro sociālo distancēšanos un mazgā rokas.

Vēl viens svarīgs raksturlielums, kas liek mums biežāk mazgāt rokas, ir riebuma izjūta, kas katram cilvēkam ir atšķirīga. Tas ir spēcīgs slēpts spēks mūsu dzīvē, kas virza arī mūsu politiskos lēmumus - cilvēki, kuri ir jutīgāki pret riebumu, biežāk balso konservatīvi. Kā jau sagaidāms, cilvēki, kuriem riebuma sajūta nav tik izteikta, rokas mazgā retāk. Kāds pētījums par roku mazgāšanu Haiti un Etiopijā atklāja, ka zināšanām un izpratnei par higiēnu un veselību nebija tik lielas nozīmes roku mazgāšanā, kā riebuma izjūtas spēkam.

Kas liktu cilvēkiem biežāk mazgāt rokas?

Pēdējo nedēļu laikā sabiedrības veselības un labdarības organizācijas, politiķi un sabiedrības locekļi ir sanākuši kopā, lai uzsāktu roku mazgāšanas kampaņas. Sabiedrībā atpazīstami cilvēki demonstrē pareizu higiēnas tehniku, internetu ir pārpludinājušas dažādas memes un šī paraduma popularizēšanā iesaistījušās pat pornogrāfiskās vietnes.

Bet, vai šie centieni tiešām palīdz? Tā vietā, lai roku mazgāšanu padarītu uzjautrinošu vai seksīgu, šiem video vajadzētu būt vērstiem uz riebumu, saka Makvrijas Universitātes Austrālijā psihologs Diks Stīvensons.

45 Foto Tā Covid-19 izplatības laikā godina mediķus slimības skartajās vietās +41 Skatīties vairāk

2009. gadā Stīvensons kopā ar kolēģiem uz dažiem studentiem pārbaudīja šo ideju. Pēc tam, kad viņiem tika jautāts par viņu pašreizējiem roku mazgāšanas paradumiem un riebuma līmeni, viņiem tika lūgts noskatīties vienu no trim video - tīri izglītojošu video, video ar spēcīgiem vizuāliem attēliem un kontrolklipu - video no nebūtiskas dabas dokumentālās filmas.

Pēc nedēļas studenti tika uzaicināti pie galda, uz kura aizsniedzamā vietā stāvēja dažādi antibakteriālie līdzekļi. Tad studentiem tika dots paturēt rokās dažādas nehigiēniskas lietas, piemēram, notraipītu mušu sitamo pletni un tualetes poda birsti. Pēc tam studentiem tika piedāvāts uzkost cepumu. Tie, kuri bija redzējuši spēcīgi vizualizēto videomateriālu tīrīja rokas daudz biežāk par tiem, kuri skatījās pārējos divus video.

Papildu pētījumā komanda apstiprināja, ka šāda metode darbojas arī reālajā pasaulē. Slepeni novērojot cilvēku roku mazgāšanu vairākās sabiedriskajās tualetēs, viņi atklāja, ka cilvēki ir daudz vairāk motivēti mazgāt rokas tad, kad par to atgādina plakāti, uz kuriem attēlots, kā fekālijas no roku nemazgāšanas var izplatīties uz maizes klaipa. Vienkārši izglītojošie roku mazgāšanas materiāli nebija tik efektīvi.

Saistītās ziņas Svarīgs jautājums Covid-19 pandēmijas laikā: vai gumijas cimdus var mazgāt? “Ziepes ir efektīvākas pret vīrusiem nekā dezinfekcijas līdzekļi!" Speciālists izskaidro roku mazgāšanas patieso jēgu Ļoti iespējams, ka tu nepareizi mazgā rokas