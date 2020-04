Jaunības ūdens “Amrita” spēcina un iedvesmo olimpiskiem rekordiem

Visiem zināms, ka spēcīgas imunitātes pamatā ir veselīgs dzīvesveids un uzturs, kurā nozīmīga loma ir arī tik pašsaprotamai lietai kā ūdenim. Būtiski piebilst - ne tikai vienkārši ūdenim, bet labam, garšīgam, kvalitatīvam un veselīgam ūdenim! Veikalos varam apjukt pie plašā ūdens pudeļu piedāvājuma klāsta. Bet nebūsiet kļūdījušies, ja izvēlēsieties “Amrita” ūdeni!

Latvijas Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūta zinātnieki radījuši ideālu ūdeni, kas ir sabalansēts gan savā sastāvā – mikroelementu un minerālvielu proporcijās, gan ir sārmains un tīrs, proti, bez jebkādiem kaitīgu vielu piemaisījumiem. Tas ne tikai pasargā mūsu veselību, bet arī spēcina mūsu organismu.

Dabīgs veids kā cīnīties ar ārējās vides agresiju

“Amrita” ūdens mūsu organismā nodrošina sārmainu vidi, kas mūsu šūnām palīdz, lai tajās neattīstītos nekādas infekcijas. (Foto: Publicitātes foto)

Dermatoloģe, estētiskās medicīnas speciāliste Dr. Lauma Valeine par ūdens nozīmi veselības saglabāšanā saka: “Esmu ādas ārste, kas specializējas pretnovecošanās jautājumos jeb jaunības saglabāšanā un šai jomā cilvēkiem sniedzu ieteikumus. Protams, visiem ir zināms, ka katra organisma šūna sastāv no ūdens, un tāpēc vienkāršākais skaistuma ieteikums ir - katru dienu izdzert vismaz astoņas glāzes tīra un kvalitatīva ūdens.

Ko nozīmē kvalitatīvs ūdens? Tas ir tīrs un iegūts no mums zināma apvidus: jo dziļāk no zemes ūdens tiek iegūts, jo tas vairāk spēj saglabāt noteiktas kvalitātes. “Amrita” ūdens izceļas ar to, ka tas tiek iegūts no dziļa urbuma un tas iekļaujas “Anti-Aging” (pretnovecošanās) ūdens līnijā – un ir pieejams gan negāzēts, gan gāzēts “Amrita” ūdens.

Kāpēc “Amrita: ūdenim varam piedēvēt pretnovecošanās īpašības? Tādēļ, ka tas pirmām kārtām satur sārmainu pH - nodrošina sārmainu vidi, kas mūsu šūnām palīdz, lai tajās neattīstītos nekādas infekcijas. Tā veidojas optimāla veselas šūnas vide, jo skābā vidē vairojas gan mikroorganismi, gan sēnītes un vīrusi. Tas ir pirmais aspekts.

Nākamais aspekts: “Amrita” ir bagātināts ūdens, kuram pievienoti visām organisma šūnām, arī ādas šūnām, vajadzīgie mikroelementi, tādi kā cinks un selēns. Ja mēs salīdzinām šo mikroelementu uzņemšanu kādā papildus veidā, piemēram, ar uztura bagātinātāju palīdzību, tad nevaram būt droši par to uzsūkšanos organismā. Savukārt šos mikroelementus uzņemot kopā ar ūdeni, šūnās tie labāk uzsūcas. Tas ir dabīgs veids, kā mēs ar vienkāršu ūdens lietošanu varam sev nodrošināt nepieciešamos mikroelementus, kas, protams, šajā īpašajā un sarežģītajā laikā ir īpaši svarīgi, lai mūsu organisma šūnas būtu spējīgas cīnīties pret dažādiem ārējās vides agresīviem faktoriem.

Man personīgi favorīts ir “Amrita Silver” jeb sudraba ūdens, jo jau no bērnības zinu, ka ūdenim, kurā glabājas sudraba gabals (vai kā “Amrita” gadījumā tas tiek filtrēts caur sudraba filtriem), piemīt antiseptiskas, antibakteriālas īpašības. To mēs varam pārliecināties arī uz vienas no pasaules svētākās upes – Gangas piemēra. Gangā mazgājas gan cilvēki, gan lopi, tajā tiek veikti apbedīšanas rituāli, bet šis ūdens joprojām ir dzerams. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši tur ir šīs sudraba dzīslas - sudrabs kā cēlmetāls ūdenim spēj piešķirt papildus attīrošas īpašības.

“Amritu” dzeru pati, tas ir garšīgs, iegūts tepat Latvijā. To iesaku arī tādēļ, ka šis ir laiks, kad mums jāatbalsta vietējie ražotāji, un to nav grūti izdarīt, ja viņu produkts ir kvalitatīvs un garšīgs”.

Konkūrists Kristaps Neretnieks: “Ar “Amrita” ūdeni jūtos lieliski!”

Konkūrists un olimpisko ceļazīmi ieguvušais Kristaps Neretnieks slavē “Amrita” ūdeni – līdzekli, kas paver ceļu uz olimpiskiem rekordiem: “Divi, trīs litri dienā - elementāri! Manam organismam tas patīk”. (Foto: Publicitātes foto)

“Amrita” palīdz ne tikai saglabāt veselību un imunitāti, bet arī stiprina garu, spēku un cīņassparu. Ne velti ar “Amrita” palīdzību uz rekordiem dodas mūsu sportisti, tostarp ceļazīmi uz nu jau diemžēl pārceltajām Tokijas vasaras olimpiskajās spēlēm nopelnījušais, vadošais Latvijas konkūrists Kristaps Neretnieks, kurš saka:

“Es noteikti piekrītu tam, ka aktīvs dzīvesveids un veselīgs uzturs ir pamats spēcīgai imunitātei, kas spētu pieveikt principā jebkuru vīrusu un mums nebūtu no tā jābaidās. Es katru dienu sāku ar litru “Amritas” ūdens pudelīti un jūtos lieliski. Vedu to līdzi visur, kur braucu startēt - Eiropā, Krievijā, Apvienotajos Arābu Emirātos man vienmēr ir līdzi “Amritas” krājumi. Tas tiešām ir garšīgs un viegli dzeras! Divi, trīs litri dienā - elementāri! Manam organismam tas patīk. Nav jābūt izslāpušam, lai gribētu to padzerties jebkurā laikā”.

“Amrita” ir veselīga un spēcīga sporta vēstnesis. Šis zīmols atbalsta ne tikai jāšanas sportu - sportistus (Kristaps Neretnieks, Keitija Racina) un sacensības (Lielceru kausu, “Audruvis” čempionātu), bet ari Drosmes skrējienu, pludmales volejbola un golfa sacensības, amatieru hokeja līgu, Amerikas latviešu vasaras sporta spēles Garezerā, Mičiganā.

Viens no tīrākajiem ūdeņiem

Visvienkāršākais skaistuma ieteikums ir - katru dienu izdzert vismaz astoņas glāzes tīra un kvalitatīva ūdens. (Foto: Publicitātes foto)

Būtiski uzsvērt, ka sārmainais “Amrita” ūdens tiek ražots no viena no Latvijas tīrākajiem ūdeņiem. Šo ūdeni iegūst nepiesārņotā vidē no 153 metrus dziļa urbuma (ūdens sākotnējais pH līmenis ir 7,4). Ūdenim ideālā proporcijā tiek pievienotas augstākās tīrības pakāpes un farmaceitiskās kvalitātes minerālvielas un mikroelementi, piemēram, cinks, selēns, magnijs, kalcijs, nātrijs, kālijs un C vitamīns.

Cinks uzlabo imūnsistēmas darbību un veicina auglību. Selēns aizsargā pret oksidatīvo stresu un samazina risku saslimt ar vēzi. Magnijs regulē metabolismu un pozitīvi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. Kalcijs ir svarīgs veseliem kauliem un zobiem. Kālijs stiprina nervu sistēmu. Nātrijs nodrošina muskuļiem nepieciešamo enerģiju. C vitamīns pozitīvi ietekmē organismu un aizkavē novecošanu.

* * *

“Amrita” ūdeni var iegādāties ne tikai lielākajos veikalu tīklos (“Rimi”, “Maxima”, “Sky”, “Gemoss”, “Stockman”) un mazākajos, bet populārajos veikalos, kā, piemēram Rāmkalnos, Liepkalnos un citos, bet arī uzņēmuma mājaslapā: www.amrita-water.lv. Ūdeni iespējams pasūtīt interneta veikalā un saņemt ar piegādi mājās vai darba vietā, tas šobrīd ir gan ērti, gan arī droši.