Covid-19 skāris jau 55 Latvijas novadus

Tādējādi līdz šim Covid-19 konstatēts Aizkraukles, Aizputes, Alojas, Alūksnes, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Jelgavas, Kocēnu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Mērsraga, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Preiļu, Priekules, Raunas, Rēzeknes, Rūjienas, Salaspils, Saldus, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

SPKC datos reģistrēts arī viens mirušais. Saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju, mirusī ir kāda 99 gadus veca sieviete, kura kopš 27.marta ārstējās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Infektoloģijas centrā. Pacientes nāves iemesls nebija Covid-19 infekcija, bet gan citas hroniskas saslimšanas.

Sestdien tapa zināms, ka miris arī viens no nakts patversmes "Zilais krusts" klientiem, kuram bija Covid-19 saslimšana. Mirušajam bijušas vairākas hroniskas saslimšanas. Klients uzturējies patversmē un nav bijis stacionēts, tāpat viņam nav bijis izteiktu saslimšanas pazīmju.

Vislielākais saslimušo skaits reģistrēts Rīgā, proti, galvaspilsētā ar Covid-19 sirgst 251 līdz 750 cilvēki. Saslimušo skaits Jūrmalā joprojām ir no 21 līdz 50, bet Jelgavā, Liepājā un Ķekavā - no 11 līdz 20. Savukārt Ozolnieku, Babītes, Bauskas, Ķekavas, Salaspils, Mārupes, Garkalnes un Ogres novados inficēto skaits ir no sešiem līdz desmit.

SPKC apkopotie dati liecina, ka visbiežāk ar Covid-19 slimo iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem - šajā vecuma kategorijā ir 133 sasirgušie, kamēr vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 99. Augsta saslimstība vērojama arī 20 līdz 29 gadus vecu iedzīvotāju vidū, kur atklāti 85 ar Covid-19 inficētie.

Vecumā no 50 līdz 59 gadiem saslimušo skaits ir 83, bet vecumā virs 60 gadiem reģistrēti 80 slimnieki. Joprojām vismazākais pacientu skaits noteikts vecumā līdz 19 gadiem, kur kopumā zināms par 29 inficētajiem.

Covid-19 aizvadītajā diennaktī apstiprināta vēl 16 cilvēkiem, bet kopumā ar to valstī saslimuši 509 cilvēki. Iepriekšējā diennaktī veikti 1182 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, bet līdz šim kopumā Latvijā veikti 19 380 Covid-19 testi.

Saskaņā ar jaunāko informāciju, slimnīcās ārstējas 29 Covid-19 pacienti, tajā skaitā 26 ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu.