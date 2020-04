Pudelēs pildīts ūdens nav nemaz tik veselīgs

Lielākā daļa cilvēku domā, ka pudelēs pildītais ūdens ir veselīgs, turklāt tas ir ienesīgs bizness, kas pasaules tirgū gadā nodrošina 147 miljardus ASV dolāru lielu apgrozījumu. Tomēr katrs ūdens malks satur mikroskopiskas plastmasas daļiņas, un plastmasas pudelēs pildītajā ūdenī to ir divreiz vairāk nekā krāna ūdenī – tā konstatēts kādā jaunā pētījumā.

Problēma ir tāda, ka patlaban neviens nezina, kā šīs plastmasas daļiņas ietekmē cilvēka veselību. Pasaules Veselības organizācija gan ir sākusi pētījumu, lai to noskaidrotu.

Pētījumā, kas veikts pēc Eiropas Savienības pasūtījuma, zinātnieki lēš, ka aptuveni 90% no plastmasas daļiņām, ko uzņemam, ēdot jūras produktus, tiek nekaitīgi izvadīti cauri zarnu traktam. Savukārt atlikušos 10% veido galvenokārt mikroskopiskas daļiņas, kas ir tikai 150 mikronu lielas (0,15 mm) vai pat vēl mazākas. ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija uzskata, ka šīs daļiņas var iekļūt limfātiskajā sistēmā vai ar asinīm nonākt aknās un nierēs.

Ūdens, kas ir pildīts plastmasas pudelēs, gandrīz vienmēr satur kādas plastmasas daļiņas, lai gan to daudzums var atšķirties, – tas atkarīgs no ražotāja. Vissliktākā kvalitāte šajā ziņā izrādījusies Nestle Pure Life ūdenim – vienā litrā ūdens konstatētas 10 390 plastmasas daļiņu – tā apgalvo zinātnieki, ko nolīgusi bezpeļņas pētnieciskās žurnālistikas organizācija Orb Media (www.orbmedia.org).

Kopumā pētnieki pārbaudīja 11 dažādu ražotāju ūdeni. Ūdens pudeles tika iegādātas deviņās valstīs, un tajās meklēja dažādas plastmasas daļiņas, ieskaitot polipropilēnu, neilonu un polietilēnu. Visbiežāk atrastā plastmasa bija polipropilēns – pudelēs, kas tika analizētas, tas veidoja 54 % no visām konstatētajām plastmasas daļiņām un ūdenī nonāca no plastmasas pudeles korķīša. Otrs izplatītākais plastmasas veids bija neilons, un tas kopumā veidoja 16 % no atrastajām daļiņām.

Pavisam zinātnieki pārbaudīja 259 pudeles un tikai 17 pudelēs ūdenī nebija plastmasas. Pat ūdens paraugi, kas tika ņemti no stikla pudelēm, saturēja kādas plastmasas daļiņas. Tiesa, citi zinātnieki apgalvo, ka šādu piesārņojumu var radīt apkārtējā vide, piemēram, ūdenī var nonāk mikrošķiedru daļiņas, kas ir gaisā, vai pat daļiņas no mūsu apģērba.

Ne visi piekrita Orb konstatētajiem faktiem. Gerolsteiner, vācu ražotājs, kas piedāvā pudelēs pildītu ūdeni un kam saskaņā ar pētījumu ūdenī bija trešais augstākais plastmasas līmenis, veica pats savas analīzes un konstatēja “nozīmīgi mazāku plastmasas mikrodaļiņu daudzumu vienā litrā”. Viņi bija sašutuši par pētījumā pausto informāciju. Arī Nestle veica paši savas analīzes un teica, ka saskaitījuši no nulles līdz piecām plastmasas daļiņām vienā litrā ūdens.

Lai kādi būtu patiesie skaitļi, ūdens malku varētu būt mazliet grūtāk norīt.