Sārmainais ūdens “Amrita” mūsu imunitātei

Mēs zinām, ka spēcīgas imunitātes pamatā ir veselīgs dzīvesveids un uzturs. Taču daudzi neaizdomājas, ka svarīgs faktors šai ziņā ir tik pašsaprotama lieta kā ūdens. Bez ūdens mēs vienkārši nespētu dzīvot. Tas ir skaidrs! Tomēr, vai mums der jebkurš ūdens? Speciālisti uzsver, ka ūdens kvalitātei un īpašībām ir liela nozīme mūsu veselības nostiprināšanā.

Ideāls ūdens

Akciju “Hospiss.lv”, kas šajā laikā mediķiem piedāvā bezmaksas maltītes mediķiem, kuri cīnās ar koronavīrusu, ar ūdens dāvinājumiem atbalsta uzņēmums “Amrita”. (Foto: Publicitātes foto)

Kopš neatminamiem laikiem cilvēce ir ideālā ūdens meklējumos, visi lielie civilizācijas centri ir ūdens tuvumā un ir saistīti ar ūdens ieguves vietām. Līdzīgi kā tīrs zelts, dabā nav atrodams arī ideāli tīrs un sabalansēts ūdens, jo tiklīdz ūdens saskaras ar zemi vai plūst cauri tās dzīlēm, tas uzņem sevī visu to, ar ko tas saskaras.

Tāpēc Latvijas Latvijas Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūta zinātnieku mērķis bija radīt ideālu, perfektu ūdeni, kas ir sabalansēts gan savā sastāvā – mikroelementu un minerālvielu proporcijās, gan ir sārmains un tīrs, proti, bez jebkādiem kaitīgu vielu piemaisījumiem. Ideāls ūdens ir tāds, kas nesatur neko, kas var negatīvi ietekmēt jūsu organismu, tā mineralizācijai jābūt nevainojami līdzsvarotai tā, lai ūdens būtu maksimāli labvēlīgs cilvēkiem.

Latvijas zinātnieku komanda profesora Dmitrija Babarikina vadībā bija vajadzīgi vairāki gadi, lai izstrādātu ideālā ūdens formulu gan sastāva, gan garšas ziņā. Tas ir Latvijā ražots Jaunības ūdens “Amrita”!

Latvijas zinātnieki analizēja ūdeni no dažādiem Ziemeļeiropas reģioniem un secināja, ka ūdens krājumi Daugavas kreisā krasta dolomīta slāņa 153 metru dziļumā ir vieni no labākajiem. Šī ūdens pH (ūdeņraža jonu koncentrācija šķīdumā) līmenis jau sākotnēji ir 8,0, un tas nesatur kaitīgus piemaisījumus. Šis ūdens tiek izvadīts caur sudraba filtru (sudrabs nogalina vairāk nekā 600 patogēno mikroorganismu veidu), un tam tiek pievienoti visaugstākās farmaceitiskās kvalitātes mikroelementi un minerālvielas.

Gan speciālisti, gan šī ūdens lietotāji pārliecinājušies, ka “Amrita” palielina cilvēka spējas aizkavēt novecošanos, paaugstina enerģijas līmeni, kā arī palīdz organismam pretoties slimībām. Ūdens „Amrita” palielina cilvēka organisma šūnu spēju uzņemt skābekli vairāk kā 200 reizes, un šis ūdens ir bagātināts ar augstākās kvalitātes imunitāti stiprinošām svarīgām minerālvielām un mikroelementiem - cinku, selēnu, magniju, nātriju, kalciju, kāliju un vitamīnu C. Visas vielas ir ideālā proporcijā, nekas nav ne par daudz, ne par maz. “Amritai” ir augsts pH līmenis, kas palīdz uzturēt organismā sārmainu vidi. Tā ir izšķiroši svarīga mūsu aizsardzībai pret patogēniem mikroorganismiem, kaitīgām baktērijām un vīrusiem, kuri vairojas tieši skābā vidē. Tāpēc “Amrita” ir lielisks papildinājums cīņā pret jebkuru vīrusu.

Ne velti vārds “Amrita” sanskrita tulkojumā nozīmē “nemirstības nektārs”

Pārāk maz aizdomājamies par ūdeni!

Pirtnieks un ārsts Juris Batņa par “Amrita” ūdeni: “Pazīstu un ļoti cienu “Amrita” izstrādātāju - profesoru Babarikinu, ļoti zinošu cilvēku par to, ko no mūsu organisma laist ārā un ko laist iekšā. Līdz ar to uzticos cilvēkam, kas šo ūdeni radījis”. (Foto: Rojs Maizītis)

Ārsts un pirtnieks Juris Batņa saka: “Slimības rodas no tā, ka organismā ir izjaukts balanss jeb līdzsvars. Un viens no ļoti svarīgiem šī līdzsvara kritērijiem ir pH rādītājs. Asinīs mums ir ļoti stabils pH - 7,4, bet vēl viens ļoti stabils mūsu pH rādītājs ir siekalu pH. Mute, kā zināms, mūsu ķermenī ir visnetīrākā vieta. Bieži vien domājam, ka tā ir taisnā zarna, bet tā ir mute. Un mutē ir jābūt sārmainai videi! Diemžēl daudziem ar gadiem pH līmenis organismā samazinās.

Pazīstu un ļoti cienu sārmainā ūdens “Amrita” izstrādātāju - profesoru Dmitriju Babarikinu, ļoti zinošu cilvēku par to, ko no mūsu organisma laist ārā un ko laist iekšā. Līdz ar to uzticos viņam kā cilvēkam un augstākā līmeņa profesionālim, kas šo ūdeni radījis.

Man šis ūdens der. To lietoju vairāk nekā gadu, esmu pamēģinājis arī ko citu, bet šis man gan garšas, gan rezultātu ziņā ir labākais. Zinu, ka šī ūdens priekšgalā ir cilvēks, kuram ir superlielas zināšanas. No segmenta, kas Latvijā pieejams, ūdens “Amrita” noteikti ir derīga lieta”.

Dabas pētnieks Jānis Kļaviņš: „Galvenokārt uzmanību, protams, pievēršu ūdens sārmainībai. Jo nav noslēpums, ka mūsu ēdienu kultūra ir diezgan skāba, dzīvesveids ir skābs.” (Foto: Publicitātes foto)

Dabas pētnieks un pasaules apceļotājs Jānis Kļaviņš: “Cilvēki pārāk maz pievērš uzmanību ūdenim. Nav zināšanu par ūdeni kā tādu, jo liekas pašsaprotami, ka tas ir pieejams visriņķī. Bet ļoti maz aizdomājamies par ūdens daudzumu un kvalitāti, ko lietojam, kā tas izmaina mūsu ķermeni un apziņu. Nedomājam līdzi, kā un cik mēs dzeram ūdeni.

Ūdens ir svarīgāks nekā ēdiens. Bez ēdiena mēs varam izdzīvot 3-4 nedēļas, bet bez ūdens – 3-4 dienas. Dabīgos apstākļos ūdens ir prioritāte. Mūsdienās ir iespēja izvēlēties, kādu ūdeni dzert. Viens ceļš ir to attīrīt mājās caur filtriem un kontrolēt sārmainibu. Otrs - iegādāties ūdeni, kur par to kāds jau ir padomājis, un vienkārši no pudeles dzert iekšā labu ūdeni.

Galvenokārt uzmanību, protams, pievēršu ūdens sārmainībai. Jo nav noslēpums, ka mūs ēdienu kultūra ir diezgan skāba, dzīvesveids ir skābs. Arī ikdienas stress to ietekmē negatīvi. Ūdeni lietojam diezgan daudz – ap diviem litriem dienā. Tas ir ļoti liels daudzums, kas var kompensēt to skābumu, kas nāk no ēdiena un mūsu dzīvesveida”.

“Amrita” rūpējas par mediķiem, kuri cīnās pret jauno koronavīrusu

Uzņēmums “Amrita Water Latvija” ne tikai ražo augstvērtīgu ūdeni, bet šajā ārkārtas situācijā cenšas atbalstīt arī tos, kuri glābj mūsu veselību un dzīvības – mediķiem.

Akcijas “Hospiss.lv” idejas autore un virzītāja Ilze Neimane-Nešpore stāsta: “18. martā personīgi uzrunāju savus draugus, tai skaitā arī uzņēmuma, kas ražo ūdeni “Amrita”, līdzīpašnieci Sandru Sondori, ka ir brīvprātīgo organizācija, kas līdz krīzei nodarbojās ar paliatīvo pacientu cienāšanu slimnīcās, bet tagad, kad mēs vairs nevaram ieiet slimnīcās, ir radusies doma atbalstīt mediķus, kuri cīnās ar Covid-19. Izsūtīju ap 200 personām aicinājumu iesaistīties šajā darbā, lai nodotu savus sirsnīgos sveicienus mediķiem – cilvēkiem, kuri ir frontes pirmajā līnijā, viņiem sagādājot siltas, “foršas” bezmaksas pusdienas. Šai idejai radās liela atsaucība un no iecerētajām 200 porcijām šobrīd varam piedāvāt 1000 porcijas dienā.

Lai to nodrošinātu, ir diezgan iespaidīgi izdevumi, jo mēs šo ēdienu piegādājam mediķiem 27 veselības aprūpes punktos, kas iesaistīti cīņā ar Covid-19 – galvenokārt Rīgā, bet arī Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē un Ogrē. Ēdienu gatavo vairāk nekā 20 restorāni, un šai labajai kustībai atsaucas arī citi - kā nu kurš var. Arī produktu vedēju un dāvinātāju skaits jau ir pāri 20. Līdz ar siltajām pusdienām klāt liekam arī dažādus našķus, kārumus, šokolādes, arī “Amrita” ūdeni, kas tiek dāvināti šai akcijai.

Lai akcija varētu turpināties ir vajadzīgi ziedojumi. Mūsu moto: “Cienām un cienājam!”. Katrs ar savu ziedojumu varam nodot savu sirsnības pilienu un atbalstu mediķiem!

Hospiss.lv akcijai par atbalstu mediķiem varam ziedot: portālā Ziedot.lv (akcijai „Galds savējiem”), zvanot uz ziedojumu tālruni 90067001 (maksa par zvanu – 1,42 eiro), ar pārskaitījumu uz: HOSPISS LV, NODIBINĀJUMS, Nr.40008291781 AS SWEDBANK, HABALV22, Konts V45HABA0551047755702,

(pamatojums: akcija “Galds savējiem”).

Šī akcija notiek, pateicoties draugu, stipru un viedu cilvēku iniciatīvai. Un viens no šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem ir “Amrita” pārstāve Sandra Sondore ar savu brīnišķīgo ūdens projektu. Tas ir dzīvības, pareizs ūdens, kas šobrīd visvairāk nepieciešams. Varu nolasīt veselu lekciju par medicīnu un sārmainību un visu pārējo. Mūsu mediķiem noteikti šis ūdens, ko piedāvā par velti, ir imunitāti stiprinošs”

“Amrita” ūdeni var iegādāties ne tikai lielākajos veikalu tīklos (“Rimi”, “Maxima”, “Sky”, “Gemoss”, “Stockman”) un mazākajos, bet populārajos veikalos, kā, piemēram Rāmkalnos, Liepkalnos un citos, bet arī uzņēmuma mājaslapā: www.amrita-water.lv. Ūdeni iespējams pasūtīt interneta veikalā un saņemt ar piegādi mājās vai darba vietā, tas šobrīd ir gan ērti, gan arī droši.