Nīderlandes premjers Marks Rite uzskata, ka cīņā pret Covid-19 nav jāpielieto tik drakoniskas pašizolācijas metodes, kā tas tiek ievērots vairumā pasaules valstu, arī Latvijā, lai pret infekciju izveidotos kolektīvā imunitāte. (Foto: Vida Press)

Latvijas mediķi kritizē kolektīvās imunitātes ideju: nesekosim Nīderlandes piemēram

Esi vesels Elmārs

Barkāns

Ne mazums skarbu vārdu Covid-19 sakarā ir izpelnījušies dažu Rietumvalstu vadītāji, kuri aicinājuši nevis ar skarbām pašizolācijas metodēm cīnīties pret koronavīrusu, bet gan ļaut ar to pārslimot lielākajai daļai iedzīvotāju, lai pēc tam pret to iestātos kolektīvā imunitāte. Latvijas mediķi gan šādu pieeju neatbalsta un to uzskata par bīstamu.