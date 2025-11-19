Vācijas slavenāko dvīņumāsu Kesleru nāve bija apzināts lēmums
Vācijas slavenāko dvīņumāsu - Alises un Ellenas Kesleru - nāve bija apzināts lēmums, ziņo Vācijas mediji.
Jau ziņots, ka pirmdien, 17. novembrī, 89 gadu vecumā mūžībā devās Kesleru dvīnes - Alise un Ellena, kuras piecdesmitajos un sešdesmitajos gados Eiropā tika dēvētas par “deju karalienēm”. Slavenās māsas, kuras izveidoja spilgtu karjeru kino, mūzikā un televīzijā, devās mūžībā kopā, savās mājās Grīnvaldē, kas atrodas netālu no Minhenes.
Kesleres devās mūžībā, veicot asistēto pašnāvību jeb eitanāziju, norāda asociācija "German Society for Humane Dying". Nāves brīdī viņām bija 89 gadi. "Māsas jau kādu laiku bija apsvērušas šo iespēju. Viņas bija organizācijas biedres vairāk nekā gadu un bija apspriedušas šo tēmu ar advokātiem un ārstiem," paziņoja organizācija.
"Cilvēkiem, kuri Vācijā izvēlas noslēgt savu mūžu ar eitanāziju, jābūt pie pilnas saprašanas un jāpieņem šis lēmums no brīvas gribas. Lēmumam jābūt pārdomātam un konsekventam - tas rūpīgi jāapsver no visiem aspektiem un nedrīkst būt impulsīvs," pauž asociācija. Vācijā tika atcelts asistētās pašnāvības aizliegums 2020. gadā.
Māsas sajūsmināja skatītājus visā pasaulē
Alise un Ellena Kesleres piedzima 1936. gada 20. augustā nacistiskajā Vācijā, kur viņas apguva baleta prasmes. 20. gadsimta 50. gadu sākumā viņu ģimene no Austrumvācijas aizbēga uz Rietumvāciju, kur uzsākās arī māsu karjera šovbiznesā. Kesleru dvīnes slavas virsotni sasniedza pēckara Vācijā un Itālijā, tomēr viņām bija fani arī citās Eiropas valstīs un ASV. Vācijas un Itālijas valdības par ieguldījumu izklaides industrijā piešķīrusi Keslerēm vairākus goda apbalvojumus.
Abas sievietes 60. gados pārcēlās uz Itāliju, kur pavadīja teju 20 gadus, bet 80. gados Kesleres galu galā atgriezās Vācijā, kur apmetās mājā, kas atrodas netālu no Minhenes. Kesleru māsas tā arī nekad neapprecējās, lai gan viņām dzīves laikā netrūka romānu. Visus savus īpašumus māsas novēlējušas organizācijai “Ārsti bez robežām”.