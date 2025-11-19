"Putina raganas" māja pārsteidz pat specdienestus
45 gadus vecā Aļona Poļina, kuru dēvē par "Putina raganu", Krievijā ir notiesāta ar cietumsodu. Poļina jau sen ir pazīstama kā skandaloza Vladimira Putina atbalstītāja; pasludinot sevi par raganu, viņa nodibināja grupu, kas it kā uzliek lāstus Putina ienaidniekiem.
Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienesta datiem Poļinai, kuras īstais vārds ir Jeļena Sulikova, ir saiknes ar Krievijas specdienestiem. Tomēr Krievijas Federālais drošības dienests pagājušajā gadā aizturēja Poļinu.
Operācijas laikā no viņas mājās tika izņemti vairāki dīvaini priekšmeti, tostarp izžāvēti sikspārņi, rituālie duncīši, velna figūriņas, cilvēku galvaskausi, Taro kārtis, grāmatas par lāstiem un altāris ar Rietumu līderu attēliem un "buramvārdiem" pret viņiem.
Drošības dienesta pārstāvis komentēja, ka Sulikovas mājā it kā atradies īsts raganu inventārs. Pietrūkusi vien būdiņa uz vistas kājām.
Pēc prokurora teiktā, viņa izplatījusi tekstus, kuros tika aicināts uz vardarbību pret Krievu Pareizticīgās baznīcas priesteriem, kā arī publicējusi video, kas tika uzskatīti par aizskarošiem reliģiskajiem darbiniekiem, ziņo "Expressen".
Tagad tiesa piespriedusi Poļinai divus gadus cietumā par "ekstrēmismu un ticīgo jūtu aizskaršanu".
Poļina daļu apsūdzību atzinusi, taču noliegusi nodomu aizskart reliģiskās grupas. "Mana misija vienmēr bijusi viena un tā pati - palīdzēt Krievijai," viņa esot teikusi tiesā.
Viņa kļuva pazīstama pēc dalības Krievijas realitātes šovā. 2019. gadā Poļina piesaistīja starptautisku uzmanību, kad organizēja ceremoniju, kurā viņa un vēl aptuveni 50 pašpasludinātas raganas "piebūra aizsardzību Putinam" un "nolādēja Krievijas prezidenta ienaidniekus".