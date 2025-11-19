Šoferim neticami paveicās - noskaidrotas jaunas ziņas par autobusa un kravas auto sadursmi Cēsu novadā. FOTO, VIDEO
Kā norāda autotransporta uzņēmums "Wanema Line", sadursmē bija iesaistīts tās pasažiera autobuss, kas veica reisu no Rīgas starptautiskās autoostas uz Balviem. Uzņēmums norāda, ka avārija izcēlās, kad sniegotajos laikapstākļos izslīdēja un pretējā joslā iebrauca kravas mašīna, kas frontāli sadūrās ar autobusu.
Kā liecina kompānijas publiskotie fotoattēli, kravas auto pamatīgi apskādējis autobusa priekšgalu šofera pusē un autovadītājam ļoti paveicies, jo situācija varēja beigties bēdīgi. "Wanema Line" norāda, ka "autovadītājs tiek novērots, bet viņam būs nepieciešams laiks, lai pēc notikušā atgūtos". Tāpat sadursmē cietis viens pasažieris, kas tika hospitalizēts. Pārējie pasažieri negadījumu pārdzīvojuši bez nopietniem ievainojumiem.
Helmuts norāda, ka "labi, ka bija barjera pret kuru atspiedās pasažieru autobuss". "Varēja būt sliktāk. Visu cieņu autobusa vadītājam," pauž vīrietis. Aigars notikušajā vaino kravas auto vadītāju, kas siegotajos laikapstākļos, viņaprāt, nebija izvēlējies atbilstošu braukšanas ātrumu. Bet Ervīns uzskata, ka šajā gadījumā pie atbildības būtu jāsauc autoceļa uzturētājs.
"Latvijas Valsts ceļi" (LVC) norāda, ka arī šodien, galvenokārt valsts centrālajā daļā, Vidzemē un Kurzemē autoceļi ir sniegoti un apledo, un uz tiem strādā 68 ziemas tehnikas vienības. "Aicinām autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci," pauž LVC.
Jau ziņots, ka vakar divu avāriju dēļ bija ierobežota satiksme uz Vidzemes šosejas. Ceļu satiksmes negadījuma dēļ īslaicīgi bija pilnībā bloķēta viena braukšanas josla uz Vidzemes šosejas Cēsu novada Līgatnes pagastā un satiksme tika organizēta pa vienu joslu. Savukārt vien aptuveni kilometru tālāk citā ceļu satiksmes negadījumā iesaistītas četras vieglās automašīnas.