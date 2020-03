Veikalos pircējiem tiek aizrādīts par 2 metru distances neievērošanu

Par veselību Jauns.lv / LETA

Šajā nedēļas nogalē strādājošās pārtikas un sadzīves preču tirdzniecības vietas Rīgā nav plaši apmeklētas, liela daļa pircēju cenšas atbildīgi ievērot prasīto divu metru distanci viens no otra, bet cilvēki, kuri to neievēro, saņem aizrādījumus gan no veikalu darbiniekiem, gan citiem klientiem.