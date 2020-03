musthave probiotiķis katras mājas aptieciņā

Par miljardiem baktēriju, kas dzīvo mūsu zarnās, un par zarnu mikrofloras nozīmi kopumā runā arvien vairāk. Ne velti – pasaulē ik gadu veic pētījumus, kuros atklāj arvien jaunus veidus, kā probiotikas izmantot veselības uzlabošanai, slimību ārstēšanai un profilaksei. Ir reizes, kad probiotikas nepieciešamas, lai ātri novērstu akūtus stāvokļus un ir daudz iemeslu, lai probiotikas, vismaz kādu, laiku lietotu profilaktiski.

Padalīšos ar saviem 5 iemesliem, kāpēc mājās vienmēr jābūt probiotiķim.

Ātrā palīdzība vēderam

Bieži vien vēders ir pirmais, kas ātri reaģē uz kādām pārmaiņām. Diskomfortu un pat akūtus stāvokļus var radīt neveiksmīga maltīte vai no ielas ienests nelabs mikrobs. Visas nedienas, kas saistītas ar vēdera izeju, un, kur nepieciešams ātrs risinājums, ir tās reizes, kad labās baktērijas noteikti jālieto. Tiesa, lai akūto stāvokli stabilizētu, ir jāpievērš uzmanība, lai probiotiķis saturētu pēc iespējas vairāk un dažādākas labās baktērijas. Latvijā spēcīgākais probiotiķis baktēriju daudzuma un baktēriju dažādības ziņā ir arī mūsu favorīts, ģimenes ārstes ieteiktais LYLBIOTIC, kura dienas devā - viena kapsulā – ir 11.2 miljardi aktīvo baktēriju no 9 dažādām sugām.

Akūti gadījumi jau paši pasaka priekšā, kad nepieciešama palīdzība – antibiotiku kurss, dažādi vēdera vīrusi, piemēram, rota vīruss, saslimšana ar salmonelozi, antibiotiku izraisīta caureja, vēdera darbības traucējumi, ja esam stresā vai nonākam jaunā vidē, vai vēdera aizcietējumi. Tās ir reizes, kas labo baktēriju armija mūsu zarnās burtiski sauc palīgā pēc spēcīga papildinājuma, lai gūtu pārsvaru pār sliktajām un mēs atkal justos labi.

Spēcīgāka imunitāte

Mūsu imūnsistēma ar zarnu mikrobiomu strādā kopā, lai saglabātu mūsu veselību. Zarnu sieniņas darbojas kā barjera, kas izolē mūsu ķermeni no zarnu mikrobiem, bet ļauj notikt vēlamai mijiedarbībai.

Pirmkārt – ja zarnās būs pietiekami daudz labo baktēriju, tās veiksmīgāk spēs cīnīties ar sliktajām baktērijām un neļaus tām ierosināt kādu saslimšanu. Otrkārt – labās baktērijas uz zarnu sieniņām veido aizsargbarjeru, lai pasargātu zarnu traktu no caurlaidības. Tas nozīmē – ja labās baktērijas ir pietiekamā daudzuma un tās strādā, kā tām ir jāstrādā, tās visu toksīnus, kas rodas organismā, veiksmīgi izvada ārā. Tikko līdzsvars ir izjaukts, arī barjera cieš un toksīniem paveras iespēja iekļūt mūsu asinsritē.

Zarnu mikroflora gremošanas procesā parūpējas arī par to, lai organisms no uzņemtā ēdiena paņemtu visus vitamīnus un uzturvielas, kas nepieciešami gan visām organisma funkcijām, gan stiprai imunitātei. Vesela zarnu mikroflora ražo vitamīnus B12, B9 un vitamīnu K, mazina zarnu šūnu bojāeju, uzlabo zarnas barjerfunkciju, pasargā no nelabvēlīgiem mikrobiem, stimulē un ražo antimikrobiālas vielas, bloķē iekaisuma vielu rašanos un - veicina ātrāku imūno reakciju.

Signāls – ādas veselība

Ādas stāvokļa izmaiņas - ja sāk mesties pumpas vai parādās ādas apsārtums, var būt signāls, kas liecina, ka notikušas izmaiņas zarnu mikroflorā un tā ir jāpapildina ar labajām baktērijām. Zarnu mikroflorai un ādai ir tieša saistība. Probiotikas spēj ietekmēt ādu caur vairākiem mehānismiem, ieskaitot sistemātiska iekaisuma samazināšanu un veicinot labo vielu uzsūkšanos organismā. Specifiskas, ar iekaisumu procesiem saistītas ādas problēmas, kā akne, ekzēma, rozācija var uzliesmot tieši tad, kad zarnu mikrofloras līdzsvars starp labajām un kaitīgajām baktērijām ir izjaukts.

Vairākos pētījumos atrasta saikne starp aknes un dermatīta saslimšanu, un izjauktu zarnu mikrofloras līdzsvaru. Tā, piemēram, Krievijā veiktā pētījumā secināts, ka 54% aknes slimnieku ir novērotas izmaiņas arī zarnu mikroflorā [1].

Labākam garastāvoklim un prāta spējām

Ja ir sajūta, ka baterijas tukšojas, nav jaudas un prieka, tā vietā uzmācas skumjas domas, iespējams, atbilde jau atkal slēpjas zarnu mikroflorā. Varētu šķist pat mazliet dīvaini, bet pareizs baktēriju līdzsvars zarnās ir atbildīgs arī par garastāvokli un prāta spējām. Zinātnē to dēvē par “zarnu-smadzeņu asi” jeb bioķīmiska signālu nodošana starp kuņģa-zarnu traktu un centrālo nervu sistēmu.

Nu jau arī pētījumu dati rāda, ka zarnās mītošās baktērijas var ietekmēt garastāvokli un novērst depresiju. Tā, piemēram, kādā pētījumā, kurā piedalījās 20 veseli dalībnieki bez garastāvokļa traucējumiem, 4 nedēļas saņēma probiotisku uztura bagātinātāju, kas iekļāva tādas baktērijas kā Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius un Lactococcus lactis. Salīdzinot ar tikpat daudz cilvēkiem placebo grupā, tie, kuri uzturā bija lietojuši probiotikas, uzrādīja ievērojami samazinātu reakciju uz skumju garastāvokli, ko lielā mērā izraisīja pārlieka prātošana un agresīvas domas [2].

Ikdienas skrējienā der atcerēties, ka līdzīgi notiek arī pretējā virzienā – tāpat kā labās baktērijas var labvēlīgi ietekmēt garastāvokli, stress un raizes var būtiski ietekmēt un izmainīt zarnu mikrobioma sastāvu un darbību.

Ikdienas paradumi

Zarnu mikrofloras darbību būtiski ietekmē it kā vienkāršie, labi zināmie ikdienas paradumi - pietiekams miegs, daudz kustību, veselīgs, sabalansēts uzturs, izvairīšanās no cukurotiem dzērieniem, alkohola un liela stresa. Un tomēr – cik viegli visus šos paradumus ieviest un uzturēt? Ja izdodas – lieliski! Būšu atklāta, mūsu ģimenē gan lieliem, gan maziem ir noraušanās – veselībai ne visai draudzīgas ēdamlietas dzimšanas dienās, svētkos un kinoteātra apmeklējumos, bezmiega naktis pilnmēness laikā, nosēdēta diena pie datora, dažādu dzīves situāciju uzmesti kreņķi.

Ja minētās lietas sastopi arī savā un savu mīļo ikdienā, tad sniedz atbalstu zarnu mikroflorai ar labajām baktērijām. Izvērtējot savus ikdienas paradumus un pavērojot sava organisma reakcijas, var labi zināt, kad probiotikas vēlams lietot profilaktiski, uzņemto tās vismaz mēnesi ilgā kursā.

Mans padoms labākā probiotiķa izvēlei

1. Izvēlies aptiekā tās probiotikas, kuras satur visvairāk labo baktēriju gan skaita, gan daudzveidības ziņā.

2. Pievērs uzmanību tam, lai probiotikas būtu bagātinātas ar prebiotikām. Prebiotikas ir probiotiku barības viela un veicina labo baktēriju augšanu un aktivitāti, kad tās nonākušas zarnās. Probiotiķa LYLBIOTIC sastāvā prebiotika ir inulīns - augstas kvalitātes ūdenī šķīstoša šķiedrviela.

3. Īpaši svarīga ir baktēriju un kapsulas apvalka apstrādes tehnoloģija. Tai ir tieša ietekme uz to, cik baktērijas būs efektīvas. LYLBIOTIC baktērijas iegūtas ar inovatīvo liofilizācijas metodi jeb izkaltētas saldējot, kas garantē, ka baktērijas aktivizējas sārmainajā zarnu vidē - respektīvi, sāk darboties tikai tur, kur nepieciešams. Tām ir arī unikāls patentēts kapsulas apvalks, kas garantē baktēriju stabilitāti visu uzglabāšanas laiku un pasargā tās no kuņģa skābes iedarbības. Reti, kurš uztura bagātinātājs - probiotiķis spēj palikt kvalitatīvs savā iedarbībā, ja netiek glabāts ledusskapī. Pateicoties iepriekš minētajai inovatīvajai tehnoloģijai, kas izmantota LYLBIOTIC ražošanas procesā, šīs kapsulas var droši turēt somiņā un ņemt līdzi ceļojumos, jo panes siltumu līdz +25 C grādiem.

4. Dienas devas daudzums. Ja pati es vēl varētu piedomāt, ka labam rezultātam ir jāuzņem vismaz 3 vai 6 kapsulas dienā, tad bērnu pēc kārtējās drauga dzimšanas dienas, kad apēsta pica, torte un neskaitāmas konfektes, pierunāt tikt galā ar sauju kapsulu nav viegli. Tas ir vēl viens arguments, kāpēc LYLBIOTIC ir mūsu mājas risinājums – šī probiotiķa dienas deva ir tikai 1 kapsula.

5. Pieejams arī pilienu veidā. Tiem, kuriem kapsulu norīšana sagādā grūtības, LYLBIOTIC ir pieejams arī pilienu veidā. LYLBIOTIC Baby PRO+ satur 157,5 miljardus baktēriju no 11 dažādām sugām.

Lai kas arī notiktu ārpus mūsu ģimenes ligzdiņas un kurp mēs dotos mūsu zāļu kastes #musthave ir LYLBIOTIC!

