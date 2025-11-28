Trīs mūķenes kļuva par slavenībām, aizbēgot no Austrijas veco ļaužu pansionāta. Tagad viņām jāpieņem neparasts lēmums
Trīs sirmgalves mūķenes nesen kļuva par slavenībām pēc aizbēgšanas no veco ļaužu pansionāta, lai atgrieztos savā bijušajā klosterī. Pēc ilgstošas cīkstēšanās vietējā katoļu baznīcas ir samierinājusies ar viņu palikšanu klosterī, taču ar stingru noteikumu, kas spētu šokēt mūsdienu sabiedrību.
88 gadus vecā māsa Bernadete, 86 gadus vecā māsa Regīna un 82 gadus vecā māsa Rita ir pēdējās trīs mūķenes, kas mitinās netālu no Zalcburgas esošās Elsbetenes klosterī, kas darbojās Goldenšteinas pilī. Viņas apgalvo, ka viņas 2023. gada decembrī uz pansionātu tika aizvestas pret savu gribu. “Mums neviens nejautāja,” sacīja māsa Bernadete. “Mums bija tiesības šeit dzīvot līdz mūža beigām, un tās tika pārkāptas.”
Šīs mūķenes lielu daļu dzīves pavadījušas Goldenšteinas pilī, kas kopš 1877. gada darbojās gan kā sieviešu klosteris, gan kā privāta meiteņu skola. Skola, kurā kopš 2017. gada uzņem arī zēnus, joprojām darbojas. Māsa Bernadete šajā skolā ieradās 1948. gadā, viņas klasesbiedrene bija vēlāk pasaulslavenā austriešu kinoaktrise Romija Šnaidere. Māsa Regīna ieradās 1958. gadā, bet māsa Rita 1962. gadā. Vēlāk visas trīs ilgi tur strādāja par skolotājām, bet māsa Regīna kļuva par direktori.
Tomēr laika gaitā mūķeņu skaits samazinājās, līdz 2024. gada sākumā kopienu oficiāli likvidēja, bet atlikušajām mūķenēm piešķīra mitināšanās tiesības uz atlikušo mūžu, ja vien to atļauj viņu fiziskā un psihiskā veselība. Šo trijotni 2023. gada decembrī tika nolemts pārcelt uz katoļu pansionātu, kur viņas jutās dziļi nelaimīgas.
Septembra sākumā ar bijušo audzēkņu palīdzību viņas atgriezās klosterī, un viņu aizbēgšana no pansionāta kļuva par globālu sensāciju, izpelnoties reportāžas pat tālajā Austrālijā.
“Visu mūžu esmu bijusi paklausīga, taču tas bija par daudz,” atzina māsa Bernadete. Kad viņas ieradās, pamestajā ēkā nebija ne elektrības, ne ūdens, savukārt pili pārņēmušās Reihersbergas abatijas prāvests Markuss Grasls, kurš nu ir mūķeņu priekšnieks, pauda neizpratni par viņu lēmumu atgriezties, to nodēvējot par “pilnīgi nesaprotamu” un “eskalāciju”. “Klostera telpas vairs nav izmantojamas un nekādā ziņā neatbilst pienācīgas aprūpes prasībām,” viņš paziņoja. Grasls uzsvēra, ka pansionāts viņām nodrošināja visu nepieciešamo profesionālo aprūpi, tostarp medicīnisko, kā arī piebilda, ka daudzas mūķeņu vēlmes saistībā ar klostera nākotni tika ņemtas vērā, ieskaitot skolas darbības turpināšanu.
Ņipro mūķeņu gaitas izpelnījušās plašu ievērību — viņām ir gandrīz 100 000 sekotāju “Instagram” un vēl vairāki tūkstoši “Facebook”.
Pēc gandrīz triju mēnešu konflikta prāvesta pārstāvis Haralds Šifls Austrijas ziņu aģentūrai APA paziņoja, ka paceļ balto karogu un mūķenes var palikt klosterī. Taču viņām būs jāizpilda baznīcas noteikumi, no kuriem, šķiet, mūslaikiem visbargākais ir šāds — viņām ir jāizbeidz savas aktivitātes sociālajos medijos. Turklāt baznīcas vadība pieprasa, lai klostera slēgtā daļa vairs nebūtu pieejama nevienam, kurš nav saistīts ar baznīcas ordeni.
Apmaiņā pret piekrišanu šādiem nosacījumiem mūķenēm atļaus tur palikt, kā arī saņemt medicīnisko aprūpi un garīgo atbalstu. Mūķenes savu jāvārdu vēl nav teikušas.
Nesen viņas paziņoja BBC, ka ir kategoriski apņēmušās palikt klosterī, par spīti visām praktiskajām neērtībām. “Es labāk aizietu uz pļavu un ieietu mūžībā šādā veidā, nevis nomirtu veco ļaužu pansionātā,” izteicās māsa Bernadete.