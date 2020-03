"Es to paveicu!", gardēde, ēdienu eksperte un pavārgrāmatu autore Signe Meirāne

Īsumā atsauksim atmiņā manu D vitamīna epopeju. Pagājušā gada ziemā un pavasarī es uzcītīgi lietoju D vitamīnu. Vasarā, kā jau daudzi, biju pārliecināta, ka vajadzīgo daudzumu uzņemšu ar sauli. Septembrī veiktās analīzes uzrādīja, ka iepriekš sasniegtais D vitamīna līmenis pēc vasaras ir krities un aizsniedzās vien līdz 31 atzīmei, kas ir pietiekams, bet nebūt nav vēlamais rezultāts. Devos pie ārsta, lai kaldinātu plānu. Viņa ieteica man jau zināmo LYLsunD3 izsmidzināmo mikroemulsiju, bet šoreiz nevis ar 2000 SV, bet gan versiju, kas domāta D3 vitamīna deficīta novēršanai - LYLsunD3 PROFESSIONAL 4000 SV.

Sacīts – darīts! Divi pūtieni ik rītu trīs mēnešus bija neatņemama mana ikdienas sastāvdaļa, kas vainagojusies lieliskiem panākumiem. Nodevu asins analīzes un, lai arī cerības liku samērā augstas, nebiju domājusi, ka sasniegums būs tik liels – beidzot, beidzot, esmu sasniegusi optimālo rādītāju – gandrīz 60! Tātad, rezumēju – septembrī D vitamīna līmenis asinīs bija 31,60 ng/ml, pēc 3 mēnešu LYLsunD3 PROFESSIONAL 4000 SV lietošanas - 58,50 ng/ml!

Manas atziņas par LYLsunD3 PROFESSIONAL 4000 SV lietošanu:



1. Nav iespējams aizmirst. Iepriekš esmu mēģinājusi uzņemt D vitamīnu dažādos citos veidos – pilienus, kapsulas, pērlītes, utml., bet vairākas reizes rīta steigā tās vienkārši aizmirsu pēc brokastīm iedzert. LYLsunD3 nav noteikti jālieto pirms vai pēc ēdienreizes, to var iepūst, kad vien ir ērti, tāpēc šis flakoniņš man vienmēr bija līdzi somiņā. Nav jāuzdzer ūdens, kā tas ir ar kapsulām, vienkārši iepūt to mutē zem mēles vai vaiga iekšpusē un – gatavs!

2. Ļoti ērti. Flakonu izmērs un lietošanas forma padara šo procesu ērtu. Ļoti novērtēju, ka varu to nēsāt līdzi somā un iepūst jebkurā brīdī, kad attopos, ka to vēl neesmu izdarījusi. Šo priekšrocību jo īpaši izjutu, esot ceļojumos.

3. Sastāvā ksilīts. Zobu veselība un izskats man ir svarīgi. Tāpēc novērtēju, ka produkts satur dabisko saldinātāju ksilītu, kas ir būtisks aizsardzībā pret zobu kariesu.

4. Patīkama garša. Mana mīlestība pret ēdienu un ēst gatavošanu ir izlutinājusi arī manas garšas kārpiņas, tāpēc pret garšām esmu zināmā mērā prasīga. LYLsunD3 dabiskā apelsīnu garša ir tiešām patīkama un neuzmācīga, kas produkta lietošanu padara vēl tīkamāku.

5. Finansiāli izdevīgi. Man pietika tieši ar vienu (!) 50ml flakonu, lai 3 mēnešos sasniegtu savu labo rezultātu! Pūšot 2 pūtienus dienā, flakons pietiek 4 mēnešiem.

6. Dabiski. LYLsunD3 sastāvā ir dabīgas izcelsmes holekalciferols, kas iegūts no lanolīna. Arī saldinātājs ir dabisks – ksilīts. Daudziem maniem draugiem par prieku, šis produkts nesatur glutēnu, laktozi, krāsvielas, lipekli un ĢMO.

7. Sprejs veidots uz ūdens, ne eļļas bāzes. Tas ir būtiski, jo ir pierādīts, ka ūdens bāzes mikroemlusijas sprejs nonākot uz mutes gļotādas ātrāk uzsūcas un ātrāk nonāk asinsritē. Katrs zina, ka cilvēks ķermenis 70% sastāv no ūdens. Un tad nu ir ļoti viegli salīdzināt kā uzsūcas eļļa un ūdens - paņemiet glāzi ūdens, ielejiet tur eļļu un vērojiet. Ir diezgan skaidri redzams, ka eļļa neizšķīst, bet uzpeld augšpusē, toties – ielejiet citas krāsas ūdeni, un acumirklī redzams, ka līdzīgās konsistences saplūst un viena otru papildina. Būtiski ir arī tas, ka, atšķirībā no eļļas bāzes mikroemulsijas sprejiem, produkts uz ūdens bāzes neoksidējas.

Kāpēc tieši LYLsunD3

Tā kā D vitamīna jautājums pēdējos mēnešus bijis man tik aktuāls, neesmu kautrējusies par to izjautāt arī daudzas paziņas. Liela daļa atklāja, ka arī cieš no saules vitamīna deficīta un, jau mēnešiem ilgi, lietojot dažādus preparātus, nevar un nevar pacelt savu rādītāju līdz optimālajam līmenim, kas ir robežās no 44 -70 ng/ml. Tāpēc tagad saņemu jautājumu – “Kā tev tas izdevās tik ātri?”

Mana atbilde ir tikpat vienkārša, kāds bija pats process – ik dienu divi pūtieni un viss. Tas mani mudināja papētīt, kur slēpjas LYLsunD3 efektivitātes noslēpums. Tieši pateicoties unikālajai mikroemulsijai, kas turklāt ir uz ūdens bāzes, vitamīns D uzsūcas tik ātri. Tas jāpūš zem mēles vai vaiga iekšpusē, jo mutes gļotāda ir bagāta ar neskaitāmiem kapilāriem, smalkajiem asinsvadiņiem, kuri nodrošina D3 vitamīna momentānu uzsūkšanos, caur asinsvadiem nogādājot to asinsrites sistēmā. Tiek apiets kuņģa-zarnu trakts, kur vitamīna uzsūkšanās ir traucēta. Arī zinātniski pierādīts, ka D3 vitamīna uzsūkšanās mutes dobumā ir efektīvāks vitamīna izmantošanas veids.

D vitamīna spēks ir!

Jaunākie zinātniskie pētījumi apliecina, ka ikviena cilvēka organisma šūna un audi satur D vitamīna receptorus, un ir pierādīts, ka jebkuras šūnas darbībai ir nepieciešams D vitamīns. Līdz ar to D vitamīns ietekmē ļoti daudzus cilvēka veselības aspektus. D vitamīns spēcina imunitāti, palīdz atvairīt vīrusu saslimšanas, tas ir ļoti nepieciešams sirds un asinsvadu veselībai, svarīgs muskuļu darbībai, īpaši, ja ikdienā sporto. D vitamīns rūpējas arī par skaistiem matiem un nagiem, veselīgu ādu, tas mazina nespēku un dod enerģiju.

Pēdējā laikā arvien vairāk tiek pētīta D vitamīna loma nomākta garastāvokļa un pat depresijas attīstībā. Veikti vairāk kā 5000 pētījumu, kas, balstoties uz faktu, ka D vitamīna receptori ir atrasti vairākās vietās smadzenēs, pierādījuši to, ka D vitamīna daudzums asinīs ir tieši saistīts ar nomāktību, garastāvokļa svārstībām un depresijas attīstību.

Cik daudz lietot?

Pirms sākt lietot D vitamīnu, pirmais solis, protams, ir asins analīžu veikšana, kas neprasa ne daudz laika, un nav arī vairs tik dārgas, kā dažus gadus atpakaļ. Rezultāti jāapspriež ar ģimenes ārstu un jāvienojas par turpmākajām devām. Ja konstatēts D vitamīna deficīts – rādītājs ir zem 20 ng/ml, jāuzsāk ārstējošais kurss. Pamatā ārstējošās D vitamīna devas vidēji ir 70–80 SV uz vienu kilogramu svara, t. i., pacientam, kas sver 70 kg, būtu nepieciešams vidēji 5000 SV dienā.

Mans personīgais gadījums pierādīja, ka, ja arī rādītājs ir sasniegts gana labs, rezerves krītas ļoti ātri, ja netiek uzņemta D vitamīna uzturošā ikdienas deva. Un galvenais, neder arī saules stari – ne Latvijas, ne uzņemtie ārpus mūsu valsts!

Sasniedzot optimālu D vitamīna līmeni, ieteicams turpināt lietot D vitamīnu profilaktiskās devās – pieaugušajiem vidēji no 800 SV līdz 2000 SV dienā. Arī ārsti norāda, ka pretējā gadījumā dažu turpmāko mēnešu laikā pastāv iespēja zaudēt grūti sasniegto optimālo D vitamīna līmeni un tā labvēlīgos efektus.

Ja ir deficīts – lieto LYLsunD3 PROFFESIONAL, kur 2 pūtienos ir 4000 SV. Kad sasniegts optimāls D vitamīna līmenis, lieto LYLsunD3 2000 SV, lai sasniegto līmeni noturētu.

Lai mums visiem mundrums un saules vitamīna enerģija, gaidot saules starus!

