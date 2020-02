Iespēju par 80 eiro nodot analīzes jaunā koronavīrusa noteikšanai izmantojuši 23 iedzīvotāji

Viņš atklāja, ka analīzes nodevuši dažāda vecuma iedzīvotāji - gan tādi, kas tikko atgriezušies no mazbērna apciemojuma kādā no "Covid-19" skartajām teritorijām, gan jauni cilvēki, kuri atgriezušies no grupu ceļojumiem. Ļoti veci cilvēki vai mazi bērni analīzes nav nodevuši.

Jautāts, kāpēc par analīzēm ir noteikta cena 80,40 eiro, Gavars skaidroja, ka tā ir minimālā summa, ar kuru speciālisti var nosegt sev nepieciešamo aprīkojumu, lai droši veiktu analīžu pārbaudi.

Slimību profilakses un kontroles centra atgādina, ka pat tad, ja cilvēks, piemēram, šodien ir atgriezies no kāda reģiona, kuru skāris vīruss, veic šīs analīzes un tās ir negatīvas, noteiktās 14 dienas sava veselība tāpat ir jāuzrauga. Vīruss var parādīties arī nākamajā dienā vai vēl pēc dienas, tāpēc rekomendācija 14 dienas uzraudzīt veselību joprojām ir spēkā.

Jau ziņots, ka iedzīvotājiem, kuriem nav koronavīrusa "Covid-19" simptomu, bet viņi atgriezušies no tā skartajām teritorijām un vēlas pārliecināties par savu veselību, "E. Gulbja laboratorija" piedāvā veikt šī vīrusa testu, par to maksājot 80,40 eiro.

Gavars norādīja, ka analīžu rezultātus varēs saņemt tuvāko piecu līdz sešu stundu laikā, bet, gadījumos, kad pacients nodod paraugu vakarā, rezultāti būtu gaidāmi nākamajā dienā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule trešdien skaidroja, ka šīs analīzes nevar veikt nevienā citā laboratorijā kā vien Infektoloģijas centra Nacionālajā references laboratorijā. Vaicāts, kur analīzes veiks "E. Gulbja laboratorija", Gavars skaidroja, ka tās tiks veiktas uz vietas laboratorijā un šāda iespēja pieejama kopš trešdienas. Viņš arī norādīja, ka iestādei jau ir vairāku gadu pieredze līdzīgu analīžu veikšanā.

Iestādes pārstāvis skaidroja, ka, ņemot vērā notikumu straujo attīstību, ir būtiski, ka notiek multicentrāla sadarbība, tomēr viņš mudināja iedzīvotājus būt informētiem un veikt analīzes gadījumos, kad ir pamats aizdomām.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) preses konferencē skaidroja, ka šādi analīzes šobrīd ir iespējams veikt vienā laboratorijas filiālē Rīgā, Brīvības gatvē 366. Analīzēm ir iepriekš jāpiesakās un tās tiks veiktas speciāli aprīkotā telpā. Tomēr viņa brīdināja, ja cilvēkam būs slimības simptomi, šo pakalpojumu izmantot nevarēs. Šādos gadījumos ir jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.

Veselības ministrija par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi noteikusi Japānu, Singapūru, Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, kā arī Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas un Pjemontas apgabalus.

Ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas. Parādoties saslimšanas simptomiem - paaugstinātai ķermeņa temperatūrai, klepum, rīkles iekaisumam vai apgrūtinātai elpošanai, nekavējoties jāzvana 113, jāinformē ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.

Jaunais koronavīruss pirmo reizi konstatēts 2019.gada 31.decembrī Ķīnā. Kopš tā laika tas reģistrēts vēl vairākos desmitos valstu. Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19", tomēr Igaunijā tas konstatēts Irānas pilsonim, kurš šajā valstī ieceļoja ar autobusu no Rīgas, pirms tam atlidojot no Turcijas.