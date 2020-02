Fūrmanis savā „Twitter” kontā ierakstījis:

„Cien. Viņķele. Lūdzu, pārstājiet komunicēt saistībā ar „Covid-2019”. Lūdzu, pārstājiet traucēt profesionāļiem. Bez Jums darbs tiks paveikts daudz labāk. Jūsu komunikācija ir haotiska un histēriska, kas sabiedrībā rada nevajadzīgas bailes”.

Cien. @Vinkele !

Lūdzu pārstājiet komunicēt saistībā ar Covid-2019. Lūdzu pārstājiet traucēt profesionāļiem. Bez Jums darbs tiks paveikts daudz labāk. Jūsu komunikācija ir haotiska un histēriska, kas sabiedrībā rada nevajadzīgas bailes. — Roberts Furmanis (@dr_furmanis) February 26, 2020

Te jāteic, ka ministre pēdējos pāris rītus iesāk ar atvieglotu nopūtu sociālajos tīklos: „Labs rīts visiem! Tā skaitām katru dienu, ko iegūstam bez Covid-19”; „Labas ziņas! Vēl viena diena bez vīrusa aizvadīta”.

Labs rīts visiem! Tā skaitām katru dienu, ko iegūstam bez Covid-19. https://t.co/x5nlbbfZMY — Ilze Viņķele (@Vinkele) February 27, 2020

Acīmredzot, Ārstu biedrības viceprezidentu saniknojušas šie Viņķeles tvīti it kā pirms „pasaules gala”. Jāteic, ka šoreiz Fūrmaņa kritika nav izpelnījusies sabiedrības atzinību. Drīzāk, gan viņu vaino histērijas radīšanā. Lūk, dažas atsauksmes uz Fūrmaņa teikto:

Viesturs Liepkalns: „Nekādu paniku nejūtu. Profesionāla komunikācija. Šobrīd Jūs radāt paniku, Fūrmaņa kungs”.

Go ask Alice: „Ja nekomunicētu, pārmestu, ka neinformē. Neredzu neko haotisku, histērisku vai nevajadzīgas bailes radošu. Laikam atkarīgs no lasītāja”.

Gunārs Božis: „Nu neredzu, kas šeit tik kaitniecisks un īstenam profesionālim traucējošs”.

Džeina Šteinberga: „Robert, Jūs no veselības aprūpes profesionāļa pamazām pārvēršaties par histērisku piāristu. Varbūt laiks iepauzēt?”

Evija: „Manuprāt, Fūrmaņa kungs ir pārstrādājies - šis darbs prasa ļoti daudz. Rezultātā - viss kaitina un besī. Vainīgais arī ir atrasts. Ja godīgi, žēl cilvēka un visas sistēmas. Neattaisnoju, bet ieraugu iemeslus. Profesionāļi sevi nesaudzē šajā nozarē”.

Viņķele nav vienīgā panikas cēlāja

Tikmēr arī citi politiķi ceļ paniku koronavīrusa sakarā un sabiedrībā rada trauksmi.

Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības Jānis Dombrava: „Ir ļoti liela iespējamība, ka Veselības ministrijas pasīvās rīcības dēļ, Latvijā jau ir ievazāts „Covid-19” vīruss. Šobrīd atbildīgajām iestādēm ir strauji jārīkojas, lai novērstu vīrusa izplatīšanos”.

Savas pārdomas izteicis arī neatkarīgais Saeimas deputāts Aldis Gobzems, kurš uzskata, ka netiksim izglābti, ja sāksies koronavīrusa pandēmija: "Vai mūs izglābs? Domāju, ka nē. Ja sāksies epidēmija vai masu psihoze, vai abi divi, tad Viņķele prasīs papildus finansējumu, mēneša beigās solīs iepirkumu un gaidīs kādu starptautisko lēmumu. Tā viņi strādā. Viņi domā tā pēc definīcijas”.

Ir ļoti liela iespējamība, ka Veselības ministrijas pasīvās rīcības dēļ, Latvijā jau ir ievazāts covid-2019 vīruss. Šobrīd atbildīgajām iestādēm ir strauji jārīkojas, lai novērstu vīrusa izplatīšanos. — Jānis Dombrava (@janisdombrava) February 27, 2020

Toties parlamentārietis no Jaunās konservatīvās partijas Krišjānis Feldmanis raugās „biedējošā klusumā”: „No atbildīgajām iestādēm sagaidu nekavējošu apstiprinājumu, ka, ņemot intensīvo gaisa satiksmi ar Itāliju, visi riski, kas saistīti ar nāvējošā vīrusa ievazāšanu tiek atbilstoši vadīti! Līdz šim raugos biedējošā klusumā!”

No atbildīgajām iestādēm sagaidu nekavējošu apstiprinājumu, ka, ņemot intensīvo gaisa satiksmi ar Itāliju, visi riski, kas saistīti ar nāvējošā vīrusa ievazāšanu tiek atbilstoši vadīti! Līdz šim raugos biedējošā klusumā! — Krišjānis Feldmans 🇱🇻 (@FeldmansLV) February 23, 2020

Jāteic, ka Fūrmaņa un Viņķeles saķeršanās augstos toņos ilgst jau pāris gadus. Piemēram, pagājušā gada vasarā izskanēja, ka Viņķele esot apvainojusi Ārstu biedrības viceprezidentu pļēgurošanā, bet apvainotais ministri apsūdz melos un histērijā. Ministres niknumu ārsts izpelnījās pēc tam, kad viņi viens otru apvainoja panikas radīšanā 31. jūlijā, kad pēc viltus trauksmes par ievietotu bumbu notika Paulas Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas personāla un pacientu evakuācija uz citām ārstniecības iestādēm.

Savukārt pērnā gada novembrī, kad medicīnas darbinieki pulcējās pie Saeimas uz protesta akciju sakarā ar nepiešķirto finansējumu ārstu algām Fūrmanis Viņķeli nosauca par „nāves eņģeli”.