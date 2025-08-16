Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās
"Jāķeras klāt pie miera līguma izstrādes, nevis uguns pārtraukšanas," norāda Tramps
Lai panāktu mieru Ukrainā nepieciešams miera līgums, nevis tikai uguns pārtraukšana, savā sociālajā vietnē "Truth Social" norādījis ASV prezidents Donalds Tramps.
"Lieliska un ļoti veiksmīga diena Aļaskā," savu vēstījumu sāka Tramps. "Tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu noritēja ļoti labi, tāpat kā nakts telefonsaruna ar Ukrainas prezidentu Zelenski un vairākiem Eiropas valstu līderiem, arī ļoti cienījamo NATO ģenerālsekretāru," norādīja ASV prezidents.
"Visi atzina, ka labākais veids, kā izbeigt šausminošo karu starp Krieviju un Ukrainu, ir ķerties tieši pie miera līguma, kas izbeigtu karu, nevis tikai uguns pārtraukšanas vienošanās, kas bieži netiek ievērota," pauda Tramps.
"Prezidents Zelenskis pirmdienas pēcpusdienā ieradīsies Vašingtonā, Ovālajā kabinetā," par gaidāmo Ukrainas prezidenta vizīti pauda ASV prezidents. "Ja viss izdosies, tad mēs ieplānosim tikšanos ar prezidentu Putinu. Iespējams, tiks izglābtas miljoniem cilvēku dzīvības," norādīja Tramps.
Jau ziņots, ka 15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Lai arī abu līderu starpā valdīja draudzīga atmosfēra, un abi apmainījās savstarpējiem glaimiem, sarunas noslēdzās bez panāktas vienošanās Ukrainas kara jautājumā.