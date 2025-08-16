"Viņš pie altāra nosauca bijušās draudzenes vārdu!" Par interneta sensāciju kļuvis kāds ārkārtīgi neveikls kāzu mirklis. VIDEO
Kādu pagalam nepatīkamu mirkli kāzās piedzīvoja amerikāniete Rebeka Filde - mirklī, kad viņa ar topošo vīru Endrū apmainījās laulību solījumiem, viņš pie altāra izteica bijušās draudzenes vārdu.
Šobrīd viņu kāzu video, kas atgādina epizodi no populārā seriāla "Draugi" kļuvis par īstu sensāciju vientē "TikTok". Par laimi Rebeka notikušo uztvēra ar humoru un pēc Endrū izteiktajiem vārdiem sāka smieties. "Es vienkārši sāku smieties, un mēs joprojām par to smejamies, kad atminamies šo mirkli. Es visu laiku Edrū saku, ka viņš man tagad ir parādā īstas kāzas, kurās viņš izrunās manu vārdu," incidentu komentēja Rebeka.
“Es pat neapzinājos, kad to pateicu. Rebeka vienkārši divdomīgi paskatījās uz mani, un es nodomāju: “Ko gan es esmu izdarījis nepareizi?” Un tad viņa mani palaboja,” norāda Endrjū. “Redzēju, ka mans brālis aizklāja ar plaukstu seju, un mans dēls papurināja galvu, un tad sapratu, ka acīmredzami kaut ko esmu pateicis ne tā," sacīja vīrietis. Viņš skaidro, ka ar bijušo draudzeni Sāru izšķīrās pirms 10 gadiem.
Lai gan Rebeku vīra pārteikšanās uzjautrināja, daudzi sociālo tīklu lietotāji tik viegli to neuztvēra. “Es nesmietos, dzirdot kāzās drauga bijušās draudzenes vārdu… Es nekavējoties atceltu kāzas," norāda kāda sieviete. Cita norāda, ka atminētos to visu savu atlikušo dzīvi, bet vēl kāda noteica, ka "tā esot ļoti slikta zīme" un paredzēja, ka laulība nebūs ilga.
Tikmēr Rebeka ir saglabājusi labu garastāvokli un vietnē "TikTok" puplicējusi vairākus video, kurā kritiķiem demonstrē savu laulības gredzenu un smejoties noraida viņu apgalvojumus. Rebeka un Endrū apprecējās 2023. gadā.