Jau ziņots, ka Igaunijā ceturtdien apstiprināts pirmais saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu "Covid-19", un saslimušais cilvēks valstī ieradies ar autobusu no Rīgas, savukārt Rīgā no savas dzimtenes viņš ieceļojis ar avioreisu, paziņojis Igaunijas sociālo lietu ministrs Tanels Kīks.

Igaunijas portāls "Delfi" vēsta, ka inficētais Irānas pilsonis ielidojis Rīgā no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas vakar ielidoja Rīgā plkst.11.20.

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pārstāvis Edgars Vilcāns norādīja, ka patlaban lidosta šo gadījumu komentēt nevar, jo vēl nav saņēmusi nekādu oficiālu informāciju no SPKC ne par Igaunijas gadījumu, ne arī par kādām izmaiņām veicamajos pasākumos lidostā.

SPKC Komunikācijas nodaļā sacīja, ka centrs šo gadījumu pagaidām nevar komentēt, taču komentāri sekos tuvākajā laikā.

Savukārt Veselības ministrija (VM) pārstāve Anna Strapcāne norādīja, ka patlaban notiek sanāksme, pēc kuras pēcpusdienā sekos preses brīfings. Patlaban plašākus komentārus VM nevarot sniegt.

Kā ziņots, patlaban tiek identificēti autobusa pasažieri, ar kuriem kopā no Rīgas uz Tallinu braucis saslimušais Irānas pilsonis. Igaunijas ministrs Kīks nevarēja pateikt, cik daudz cilvēki bijuši autobusā un kontaktējušies ar inficēto personu.

Kīks piebilda, ka pašlaik Igaunijā nav plānu noteikt karantīnu koronavīrusa gadījumos.