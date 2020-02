Vesela sauja ērču - sociālajos tīklos ļaudis dalās ar šim gadalaikam netipisku foto

Šī ziema ērču pārziemošanai bijusi teju vai izcila, augstās gaisa temperatūras un neesošais sniegs ērcēm bijusi īstena “medusmaize”. Lai gan ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti ilgst no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām, pie labvēlīgiem meteoroloģiskiem apstākļiem tā var būt ievērojami garāka.

Ērces kļūst aktīvas, ja gaisa temperatūra pārsniedz +3 līdz +5 grādus pēc Celsija, vēstīts Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.

Kā novēroja portāls “Jauns.lv”, sociālajos tīklos cilvēki jau sākuši aktīvi brīdināt cits citu par ērču parādīšanos.

Tā, piemēram, Agrita Priedīte “Facebook” raksta – (nerediģēts teksts)

“Ir 20 februāris. Šīs skaistules es šodien nolasīju runčelim. Vēl trīs palika, jo sataustīju maziņas. Februāra pirmajā nedēļā viņam tika pretērču ampula skaustā. (Tātad pirms apmēram 2 nedēļām) Un, gandrīz katrai lielajai ērcei pie vēdera piesūkusies maza ērce, kurā itin viegli no lielās ērces atkabinās, un dodas savā dzīvē, ja viņai tā iegribas.Tāda, lūk, mums jauka ziemiņa.”.

Komentāros redzams, kā cilvēki dalās līdzīgos stāstos, pieminot, ka ērces no mājas mīluļiem jau “lasījuši” gan decembrī, gan janvārī.

Tikmēr entomologs Voldemārs Spuņģis Jauns.lv jau janvāra sākumā atzina: „Tas, protams, nav normāli, ja ērces mostas ziemā. Normāli tām vajadzētu kļūt aktīvākām no marta līdz oktobrim. Pēdējos gadus tās ziemas ir nosacītas, šī ziema nav pat iestājusies! Ērču aktivitāte sākas, ja temperatūra pakāpjas līdz plus pieciem, sešiem grādiem. Tās šobrīd ir lēnas, taču var pieķerties. Pagājušajā gadā pēdējās ērces ievācu 30. decembrī, tieši ornamentētās pļavērces. Šogad par pirmo ērci ziņots 9. janvārī. Ērces, tāpat kā daudzi citi posmkāji, atkarīgas no vides temperatūras. Jo tā augstāka, jo dzīvelīgāka. Viens no iemesliem ērču aktivitātes perioda ilguma pieaugumiem ir klimatiskās izmaiņas, vidējās gada temperatūras paaugstināšanās. Ornamentētā ērce, kā liekas, ir aukstumizturīgāka par parastajām ganību ērcēm. Šo ērci šogad pastiprināti pētīšu un iedzīvotāju ziņojumi par to būtu ļoti vērtīgi.".

Slimību profilakses un kontroles centra padomi, kā izvairīties no ērces piesūkšanās:

Ērces visbiežāk nokļūst uz garāmejošu cilvēku apaviem vai apģērba potīšu augstumā un pēc tam lēnām pārvietojas uz augšu. Lai nepieļautu ērces piesūkšanos, pirms došanās mežā apģērbs jāpielāgo tā, lai ērce nevarētu zem tā pakļūt. Bikšu gali jāieliek zeķēs vai zābakos, aprocēm un apkaklei jābūt cieši pieguļošai, blūze jāieliek biksēs. Ieteicams valkāt gaišas drēbes, uz kurām ērces labi saskatāmas.

Pastaigas laikā ik pa brīdim jāaplūko apģērbs, lai ieraudzītu un laikus notrauktu pa to rāpojošas ērces. Pārnākot no pastaigas, rūpīgi jāpārbauda, vai uz drēbēm un ķermeņa nav ērces. Jāatceras, ka ērces var atnest mājās arī ar mežā plūktām puķēm un zariem.

Ja ērce tomēr piesūkusies

Piesūkusies ērce jānoņem, cik iespējams, ātri un tas jāveic ļoti uzmanīgi, jo, saspiežot ērces ķermeni, koduma brūcē var iekļūt tās iekšējais saturs un palielinās iespēja saslimt ar kādu no ērču pārnestajām slimībām.

Pirms ērces izvilkšanas dezinficē vietu, kur tā piesūkusies. Ērces izvilkšanai izmanto smailu pinceti, ar ko satver ērces snuķīti pēc iespējas tuvāk ādai un lēni, ar apļveida kustību izvelk ārā. Ja nav pieejama pincete, ap ērces snuķīti apsien stipru diegu un, velkot aiz diega galiem, izņem ērci. Pēc ērces izņemšanas koduma brūci dezinficē un rokas nomazgā ar ūdeni un ziepēm.

Vēlams vienu mēnesi pēc ērces piesūkšanās lietot vairāk vitamīnu, labāk dabiskā veidā, kā arī vairāk šķidrumu, izvairīties no saaukstēšanās, pārmērīgās sauļošanās, alkohola lietošanas un intensīvas fiziskas slodzes.



Detalizētu ieteikumu saņemšanai, kā arī gadījumā, ja parādās slimības simptomi, nepieciešams vērsties pie ārsta.