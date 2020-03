Arī pavasarī ir viegli saaukstēties. Uzzini, kā sevi pasargāt!

Saaukstēšanās tiek minēta, kā biežākais iemesls skolas un darba kavēšanai. Pieaugušie no saaukstēšanās cieš vidēji piecas reizes gadā, pirmsskolas vecuma bērni pat astoņas līdz desmit reizes gadā. Lai arī saaukstēšanos mēdzam uztvert, kā samērā nelielu saslimšanu, tā tomēr ir akūta vīrusa izraisīta infekcija, kas parasti ilgst aptuveni septiņas dienas un kurai raksturīgas ļoti nepatīkamas pazīmes: aizlikts un tekošs deguns, kakla un galvas sāpes, nespēks, reizēm paaugstināta temperatūra un kopumā slikta pašsajūta. Lai saaukstēšanos izārstētu, jāievēro mierīgs režīms, jāuzturas mājās, jāatpūšas, bieži jāvēdina telpas un jāuzņem daudz šķidrums, kā arī vitamīniem un minerālvielām bagātināts uzturs.



Saaukstēšanās vīrusi līdz cilvēkam var nonākt vairākos veidos - ar nemazgātām rokām, kā arī gaisa pilienu ceļā. Turklāt uz cilvēka ādas vīrusi var izdzīvot līdz pat divām stundām. Nesen Bristoles Universitātes pētnieki atklājuši, ka inficēts cilvēks ar šķaudīšanu vai klepošanu “nosūta” gaisā ap 100 000 baktērijas, kas pārvietojas ar ātrumu līdz pat 160 km/ h! Tāpēc, ne velti, mediķi kā vienu no efektīvākajiem profilakses pasākumiem iesaka neapmeklēt sabiedriskas vietas, kur vienkopus pulcējas ļoti daudz cilvēki, jo īpaši, ja telpas ir slikti vēdinātas, vai jau zināms, ka tajās uzturas inficēti cilvēki. Bet ko darīt? Nebraukt sabiedriskajā transportā, neapmeklēt ārstu, nedoties uz publiskiem pasākumiem un nebraukt ceļojumos?

Ir risinājums!

Pirmā dabiskā aizsargsistēma, kas vīrusam ir jāpārvar, tā ir gļotāda cilvēka degunā un rīklē. Tā veido barjeru, kas aiztur ieelpotos svešķermeņus. Ja vīruss šo barjeru pārvar, tas nonāk aizdegunē vai rīklē, kur uzsāk savu postošo darbību, iekļūstot veselajās šūnās un tās inficējot. Risinājums – jāaizsargā rīkles gļotāda, lai vīrusi nevarētu pieķerties veselajām šūnām. Kā to izdarīt? Tas ir vienkārši – inovatīvs un dabisks līdzeklis MEDISTUS® ANTIVIRUS to spēj. Nosūkājot vienu MEDISTUS® ANTIVIRUS pastilu, uz kakla un rīkles gļotādas tiek izveidots fizisks aizsargslānis, kas burtiski noklāj gļotādu ar plēvīti un tā neļauj vīrusiem pieķerties veselajām šūnām un tās inficēt. Labā ziņa ir tā, ka MEDISTUS® ANTIVIRUS pastilu sastāvā aktīvās vielas ir dabiskas. Tas ir Kistosyn® 200 ekstrakts, kas bagātināts ar augu polifenoliem un biopolimēriem, kuriem piemīt “savelkoša” iedarbība, tā nodrošinot aizsardzības reakciju. Pieaugušie pastilas var lietot trīs līdz sešas reizes dienā, bērni no 12 gadu vecuma, kuru ķermeņa svars ir vismaz 25 kg – trīs pastilas dienā, bet bērni no 6 gadu vecuma – vienu pastilu dienā. Tā kā pastilas nodrošina fizisku efektu, rezistences attīstība nav iespējama.

Medistus® Antivirus pastilas ir visefektīvākās, ja tiek lietotas profilaktiski, tomēr tās ieteicamas un savu iedarbību apliecinājušas arī tajos gadījumos, kad tikko jūtama pirmā kņudināšana kaklā.



