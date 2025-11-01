"Nāve vienkārši gaida": rīdzinieks pie dzelzceļa pārbrauktuves uzņēmis satraucošu video
Pēc divu meiteņu traģiskās bojāejas uz dzelzceļa Imantā kāds rīdzinieks publicējis satraucošu video, kas aicina nekavējoties veikt drošības pasākumus un būt apzinīgiem, šķērsojot bīstamo dzelzceļa pāreju Ojāra Vācieša ielā.
Oktobra sākumā Rīgā notika traģisks gadījums - divas nepilngadīgas meitenes gāja bojā, šķērsojot sliedes pie dzelzceļa stacijas Imantā. Šis incidents pievērsa uzmanību sen pastāvošai un bīstamai problēmai - bezatbildīgai cilvēku rīcībai dzelzceļa tuvumā. Vietējā iedzīvotāja sociālajos tīklos publicētais video kalpo kā drūms ilustratīvs papildinājums šai problēmai.
Video autors uzrunā skatītājus tieši un skarbi: "Skaties līdz galam! Nāve nebrīdina. Tā vienkārši gaida." Viņš atgādina par neseno traģēdiju Rīgā un saka, ka "acīmredzot pienācis laiks nākamajai." Aicinājums ir vienkāršs un traģisks: "Atveriet, lūdzu, acis - gan vecāki, gan bērni. Mācieties paši un māciet savus bērnus. Esiet uzmanīgi."
Vīrietis apraksta konkrētu vietu - sliežu šķērsojumu pie Ojāra Vācieša ielas: "Nāve pie dzelzceļa šķērsojuma (..) vienkārši stāv un gaida kādu īstu muļķi." Pēc viņa teiktā, viņš tur pavadījis apmēram pusstundu no rīta un uzņēmis īsu video: "Tas, ko tur redzēju, bija pilnīgs WTF. Un tā tur notiek katru dienu."
Autors norāda arī uz vietas objektīvo bīstamību: "Jā, tā ir bīstama vieta - no abām pusēm ir līkumi, un vilcienu nemaz nevar redzēt."
Video aprakstā izskan asa kritika par iedzīvotāju ieradumiem: -Bērni ar kapucēm, austiņām ausīs, bulciņām rokās un pusslēgtām acīm iet pa taciņu un nepaskatās ne pa labi, ne pa kreisi. Skrien pāri sliedēm. Vecāki - tādi paši."
Viņš pievērš uzmanību arī tiem vecākiem, kas vienkārši atved bērnus ar mašīnu un izlaiž pie sliedēm: "Daži vispār piebrauc ar auto un izlaiž - bērni iet paši."
Tomēr autors pateicas tiem, kas patiesi rūpējas par drošību: "Paldies tiem vecākiem, kuri rūpējas par savu un savu bērnu drošību."
Noslēdzot vēstījumu, vīrietis izsaka cerību uz reakciju: "Varbūt pēc šī video kaut kas sāks kustēties. Ceru." Viņš aicina dalīties ar ierakstu un izteikt viedokli, "lai atbildīgās instances to redzētu, dzirdētu un veiktu pasākumus." Un brīdina tieši: "Citādi, pēc manām domām, gaida nākamā asins peļķe. Tas ir tikai laika jautājums."