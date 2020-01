Kristians no Pekinas: „25 miljonu pilsēta ir pustukša”

Nedaudzajiem pasažieriem Pekinas metro cilvēki aizsargtērpos mēra temperatūru. (Foto: Kristians Broks)

Kristians stāsta, ka nekādu lielo paniku sakarā ar koronavīrusa uzliesmojumu neizjūt, nepazīst nevienu cilvēku, kurš būtu inficējies ar koronavīrusu, un cer, ka Ķīna tiks galā ar bīstamo vīrusu.

„Dzīvoju Pekinā gandrīz piecus gadus, te strādāju par basketbola treneri un arī rakstu analītiskus rakstus par basketbolu lielākajam sporta portālam Ķīnā. Ķīnā darbu atradu pats internetā, jo man bija vajadzīgas pārmaiņas dzīvē - tas bija vajadzīgs arī personības tālākajai attīstībai.



Dzīvoju Pekinā, bet koronavīrusa epicentrs ir Uhaņā (Pekina atrodas Ķīnas ziemeļdaļā, bet Uhaņa – centrālajā daļā – red.). Atrodoties Pekinā, šobrīd nekādu lielo paniku nejūtu. Jā, viss ir apstājies un visapkārt ir arī tāda kā piesardzīga un nogaidoša sajūta, bet šobrīd vēl ir Ķīnas Jaunais gads un pilsēta šajā laikā vienmēr ir pustukša. 95% cilvēku staigā ar maskām, kas teorētiski pasargājot no vīrusa. Lielāks pamats uztraukumam būs tad, kad cilvēki sāks atgriezties 25 miljonu iedzīvotāju lielajā Pekinā.

Šajās dienās daudzmiljonu Pekinas metro vagonos pasažieru nav. (Foto: Kristians Broks)

Es domāju, ka Ķīna tiks galā ar visu, jo viss šeit tiek uztverts ļoti nopietni šeit. Ja kaut kas notiek 1,4 miljardu iedzīvotāju lielajā valstī, tad tas notiek pamatīgi.



Šogad gadu mijā nolēmu palikt Pekinā, bet lielākā daļu ārzemnieku šajā laikā izceļo no Ķīnas uz mājām vai dodas atpūsties uz tuvākajām valstīm kā Taizeme, Filipīnas un Vjetnama. Ir pāris privātie klienti, kas atrod iespēju tikt iekšā sporta zālēs, lai gan lielākā daļu sporta zāļu ir slēgtas, un tās būs slēgtas vēl vismaz divas nedēļas, ja ne ilgāk.



Cenšos neizmantot sabiedrisko transportu, bet reizēs, kad sanāk to darīt, pie metro ieejas cilvēki baltos tērpos, speciālu ierīci pieliekot pie pieres, izmēra ķermeņa temperatūru. Vizuāli viņi man atgādina brigādi, kas atbraukusi uz ķīmiskā piesārņojuma seku likvidācijas vietu. Protams, arī mazgāt rokas, valkāt masku, izvairīties no vietām, kur varētu būt lielākās cilvēku masas un neiet ārā no mājām bez īpašas vajadzības. Ir arī ieteikumi sākt valkāt speciālas brilles.



Es personīgi šobrīd paniku neizjūtu. Viens mirušais Pekinā uz miljoniem cilvēku... Nepazīstu nevienu, kurš būtu inficējies ar koronavīrusu. Pārsvarā mirstot vecāki cilvēki ar jau esošām citām kaitēm. Bet tajā pašā laikā jābūt piesardzīgam, jo katru dienu tiek ziņots par jauniem inficēšanās gadījumiem,” Jauns.lv pastāstīja Kristians Broks.

Latvietis Kristians Broks trenē Ķīnas basketbola zvaigznes. (Foto: Kristians Broks)

