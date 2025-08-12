Zakopanē divu promiļu reibumā aizturēts Latvijas pilsonis - draud cietumsods
Pagājušās nedēļas nogalē, 8. augustā, Suhes ciematā (Polija) policisti aizturēja 44 gadus vecu Latvijas pilsoni, kurš vadīja kemperi vairāk nekā divu promiļu alkohola reibumā. Vīrietim tagad draud cietumsods, transportlīdzekļa konfiskācija vai tā vērtības piedziņa, liels naudas sods, vairāku gadu aizliegums vadīt transportlīdzekļus un vadītāja apliecības atņemšana, informē Zakopanes policija.
Policisti sākotnēji tika izsaukti uz kādu privātīpašumu sakarā ar iereibušu personu radītiem traucējumiem. Liecinieki norādīja, ka trokšņojošie tūristi nakts vidū devušies prom ar kemperi Zabas virzienā. Drīz pēc tam tika saņemta informācija, ka Suhes ciematā privātā teritorijā iebraucis busiņš. Notikuma vietā policisti pamanīja meklēto kemperi. Vadītājs, ieraugot policiju, mēģināja bēgt, taču tika aizturēts.
Alkohola pārbaude uzrādīja vairāk nekā divas promiles. Policisti uz vietas atņēma vīrietim vadītāja apliecību un, saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, kemperi novietoja uz apsargājamas stāvvietas kā iespējamo nākotnes soda daļu. Iereibušais šoferis tika ievietots izolatorā. Aizturēta tika arī viņa partnere, kura traucēja policijas darbu.
Lieta nodota tiesai, kas lems par soda apmēru un iespējamo transportlīdzekļa konfiskāciju.