Pirmdien bija ziņots, ka vīrusa izraisīto nāves gadījumu skaits sasniedzis 82, ieskaitot vienu Pekinā, bet saslimšanas gadījumu skaits pieaudzis līdz 2744. Pirmais upuris Pekinā ir 50 gadus vecs vīrietis, kurš pirmdien nomira no elpošanas orgānu darbības apstāšanās nepilnas trīs nedēļas pēc Uhaņas apmeklējuma.

Veselības komisija Hubei provincē, kuras administratīvais centrs Uhaņas pilsēta ir uzliesmojuma epicentrs, otrdien paziņoja par vēl 24 mirušajiem un vēl 1291 infekcijas gadījumu.

Ārvalstis pirmdien steidzās evakuēt savus pilsoņus no Uhaņas pilsētas. Apstiprināti inficēšanās gadījumi ārpus Ķīnas ir reģistrēti vairāk nekā 10 valstīs, ieskaitot pirmos šādus gadījumus Vācijā, Kanādā un Šrilankā.

Vācijas dienvidu federālās zemes Bavārijas veselības iestādes pirmdien apstiprinājušas valstī pirmo Ķīnas jaunā nāvējošā koronavīrusa gadījumu. "Vīrietis Štarnbergas apgabalā ir inficēts ar jauno koronavīrusu," paziņoja Bavārijas Veselības ministrijas preses sekretāre, piebilstot, ka pacients atrodas novērošanā izolatorā.

Ministrija nesniedza sīkākas ziņas par to, kā pacients inficējies, bet informēja, ka viņš ir "medicīniski labā stāvoklī".

Francija bija pirmā Eiropas valsts, kuru skāra šī koronavīrusa uzliesmojums, un tur ir reģistrēti trīs zināmi infekcijas gadījumi. Visi trīs Francijā reģistrētie nesen bija apmeklējuši Ķīnu un ir ievietoti izolācijā.

Vācija ir ieteikusi saviem pilsoņiem izvairīties no braucieniem uz Ķīnu, kā arī apsver savu pilsoņu evakuāciju no vīrusa uzliesmojuma epicentra - Hubei provinces Uhaņas pilsētas.

Kanādā gūts apstiprinājums par pirmo gadījumu, kad notikusi inficēšanās ar nāvējošo Ķīnas koronavīrusu, pirmdien pavēstīja veselības jomas amatpersonas.

Pacients, kuram konstatēts koronavīruss, ir kāds 50-60 gadus vecs vīrietis, kurš 22.janvārī ieradies Toronto no Ķīnas pilsētas Uhaņas, kur izraisījies jaunā vīrusa uzliesmojums. Pacients tiek ārstēts slimnīcā Toronto, kur viņš atrodas izolatorā.

Ar vīrusu, domājams, inficējusies arī pacienta dzīvesbiedre, kas ceļojusi kopā ar viņu. Sievietes gadījums tiek uzskatīts par "iespējamu", kamēr nav gūts galīgais apstiprinājums no nacionālās laboratorijas Vinipegā, apliecināja amatpersonas.

Kopumā Kanādā tiek novēroti 20 cilvēki.

Mongolija slēdza savu robežu automašīnām no Ķīnas, Turcija un Vācija aicināja savus pilsoņus izvairīties no braucieniem uz Ķīnu, bet Malaizija aizliedza iebraukt cilvēkiem no Hubei provinces.

Ķīnas premjerministrs Li Kecjans apmeklēja Uhaņu, lai pārraudzītu vīrusa izplatības ierobežošanas darbus. Cenšoties ierobežot vīrusa izplatību, Ķīna sestdien noteica stingrākus ierobežojumus ceļošanai. Ņemot vērā vīrusa uzliesmojumu, valdība otrdien atlika skolu un augstskolu darbības atsākšanu.

Uhaņas pilsētā, no kurienes aizsākās bīstamās slimības izplatība, kopš ceturtdienas noteikta karantīna un nolemts steidzami uzcelt vēl divas slimnīcas, katru ar aptuveni 1000 gultasvietām. Ķīnas valdība ir noslēgusi no ārpasaules arī citas pilsētas Hubei provincē.

Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins sestdien atzina, ka sakarā ar jaunā koronavīrusa straujo izplatību valsts nonākusi smagā situācijā. ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka viņa valsts piedāvājusi Ķīnai "jebkādu palīdzību, kas ir nepieciešama" cīņā pret šo vīrusu.