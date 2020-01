Problēma, ar ko saskaras katrs 3. pieaugušais - kā saprast, ka tev ir hemoroīdi

Labā ziņa – ir vairākas efektīvas iespējas, kā atvieglot savu dzīvi, ja hemoroīdi parādījušies, turklāt bieži to var panākt, mainot dzīvesveidu un izmantojot mājās lietojamus preparātus.

Kā saprast, ka tie ir?

Hemoroīdu izpausmes parasti ir atkarīgas no to veida. Ja hemoroīdi ir ārēji, varētu just niezi un kairinājumu, sāpes un diskomfortu, sajust pietūkumu un pieredzēt asiņošanu. Iekšējie hemoroīdi, kas atrodas taisnās zarnas iekšienē, parasti nav sajūtami un reti rada diskomfortu, taču par tiem varētu aizdomāties, ja pēc tualetes apmeklējuma podā redzamas koši sarkanas asins pilītes. Ko tādu pamanot, vajadzētu vērsties pie ārsta, jo asins var liecināt ne tikai par hemoroīdiem, bet arī par citām slimībām, ieskaitot audzējus – kolorektālo vai anālo vēzi.

Kāpēc tie rodas?

Asinsvadu paplašinājumi taisnās zarnas lejasdaļā var rasties tad, ja taisnajā zarnā ir palielināts spiediens, un to parasti rada šādi faktori.

Sasprindzinājums vēdera izejas laikā

Ilga sēdēšana uz tualetes poda

Hroniski aizcietējumi vai caureja

Aptaukošanās slimība

Grūtniecība

Uzturs, kurā regulāri trūkst šķiedrvielu

Smagu priekšmetu celšana ikdienā

Anālais sekss

Ar vecumu risks iedzīvoties hemoroīdos pieaug, jo audi, kas atbalsta vēnas taisnajā zarnā un anālās atveres apvidū, novājinās un izstiepjas. Arī grūtniecība ir riska faktors, jo mazuļa svars rada spiedienu uz taisnās zarnas lejasdaļu. Un tomēr ir daudz iespēju, kā no hemoroīdiem izvairīties.

Labākā taktika

1. Ēdiet šķiedrvielām bagātīgus produktus. Tas nozīmē iekļaut uzturā daudz augļu, dārzeņu un pilngraudu produktu, taču tas jādara pakāpeniski, lai izvairītos no vēdera pūšanās. Šķiedrvielas nodrošina vajadzīgo vēdera izejas mīkstumu un apjomu, attiecīgi – procesā nav tik ļoti jāpiepūlas.

2. Uzņemiet daudz šķidruma. Konkrēti – izdzeriet dienā ne mazāk par sešām, bet labāk astoņas glāzes ūdens vai cita veselīga šķidruma, kas nav alkohols.

3. Uzņemiet šķiedrvielas papildus. Ja nevarat ar uzturu nodrošināt nepieciešamo šķiedrvielu daudzumu, lietojiet uztura bagātinātājus. Katru dienu būtu jāuzņem 20–30 g šķiedrvielu. Pētījumi liecina, ka uztura bagātinātāju izmantošana, kompensējot neapēstā daudzumu, uzlabo stāvokli un samazina hemoroīdu asiņošanu. Vienīgi tad noteikti jāatceras par ūdens dzeršanu.

4. Esiet pret sevi maigi. Spiešana un elpas aizturēšana, pūloties tikt galā ar vēdera izeju, veicina spiedienu taisnās zarnas lejasdaļas vēnās, bet tas pasliktina stāvokli.

5. Dariet to uzreiz! Apmeklējiet tualeti tajā brīdī, kad jūtat vajadzību. Ja nogaidāt, kad tā norimst, zarnas saturs kļūst sauss un nākamajā piegājienā to ir grūtāk izvadīt.

6. Kustieties. Fiziskās aktivitātes novērš aizcietējumu veidošanos un samazina spiedienu uz vēnām, kas var rasties, ja ilgstoši sēž vai stāv. Kustēšanās ļauj arī uzturēt normālu ķermeņa svaru un zaudēt liekos kilogramus, kas arī var būt hemoroīdu parādīšanās iemesls.

7. Celieties kājās. Ilgstoša sēdēšana (it īpaši tualetē) var palielināt spiedienu uz anālā rajona vēnām.