"Īpašās militārās operācijas" veterāni organizējuši kriptovalūtu krāpnieka un viņa sievas slepkavību
Sanktpēterburgā arestēts bijušais tiesībsargājošo iestāžu darbinieks Konstantīns Šahts — viens no aizdomās turētajiem kriptovalūtu krāpnieka Romāna Novaka un viņa sievas nolaupīšanā un slepkavībā.
6. novembrī Krievijas ziņu vietne "Fontanka" ziņoja, ka notiesātais krievu kriptovalūtu krāpnieks Romāns Novaks un viņa sieva Anna, kuri pirms vairāk nekā mēneša pazuda Apvienotajos Arābu Emirātos, tiek uzskatīti par noslepkavotiem pēc tam, kad viņu nolaupītāji nevarēja piekļūt viņu naudai vai saņemt izpirkuma maksu par atbrīvošanu.
Pāra radinieki pēdējo reizi saņēma ziņas no Novaka pirms mēneša, liecina "Fontanka" avoti, kuri teica, ka pāris pazudis un tiek uzskatīts, ka viņi ir nolaupīti. Tas noticis tad, kad 2. oktobrī devās uz Hattas ciematu, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no Dubaijas, lai satiktu potenciālos investorus.
Nolaupītāji plānoja pieprasīt lielu izpirkuma maksu par pāra atbrīvošanu vai piekļūt līdzekļiem viņu bankas kontos, liecina "Fontanka" avoti, taču tiek uzskatīts, ka viņi nogalināja viņus abus pēc tam, kad viņiem neizdevās iegūt piekļuvi Novaka naudai.
Lai gan Krievijas propagandas kanāls RT ziņoja, ka viņu ķermeņi vēl nav atrasti, avoti "Fontanka" pastāstīja, ka nolaupītāji ir sadalījuši viņu ķermeņus un atstājuši viņu mirstīgās atliekas konteineros netālu no iepirkšanās centra Hattā.
Piektdien Krievijas Izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka ir ierosinājusi krimināllietu par slepkavību pēc "neizskaidrojamas laulāta pāra pazušanas AAE", lai gan upuru vārdus neminēja. Novaku pāri vadītājs aizveda uz autostāvvietu pie ezera, kur viņi iekāpa citā automašīnā un aizbrauca, teikts Izmeklēšanas komitejas paziņojumā.
Krievijā jau ir aizturētas septiņas personas, kuras tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos šajā lietā, piektdien ziņoja "Fontaka", no kurām trīs tiek turētas aizdomās par slepkavību, bet atlikušie četri tiek uzskatīti par starpniekiem nelegālos finanšu darījumos.
Izmeklētāji apgalvo, ka Šahts un viņa līdzdalībnieki aizvilināja pāri uz Dubaiju, kur bija paredzēta "tikšanās ar investoriem". Tur pāri sagrāba par ķīlniekiem un, kad nolaupītāji nevarēja piekļūt Novaka kriptovalūtu makiem, nogalināja viņus un apraka līķus tuksnesī.
Saskaņā ar "The Insider" sniegto informāciju, starp aizdomās turētajiem ir divi"īpašās militārās operācijas" veterāni - Jurijs Šaripovs un Vladimirs Daļokins. Kopā ar Šahtu viņi plānoja nozagt Novaka kriptovalūtu bagātību - aptuveni 500 miljonus dolāru, kas savākti viltus lietotnei ar nosaukumu "Fintorio". Pēc slepkavības Šahts, kā ziņots, aizbēga uz Keiptaunu un ieslēdza upuru tālruņus, lai radītu iespaidu, ka viņi joprojām ir dzīvi.
Saskaņā ar "Fontanka" sniegto informāciju, divi no trim slepkavības aizdomās turētajiem ir no Sanktpēterburgas, bet trešais - no Kazahstānas. Tiek uzskatīts, ka visi trīs pēc nozieguma ir atgriezušies Krievijā, kur tikuši apcietināti.
Versijas par kriptovalūtu krāpnieka un viņa sievas slepkavību
Pāris pazuda apmēram pirms mēneša pēc tam, kad bija devies uz "tikšanos ar investoriem" Hattā. Saskaņā ar vienu versiju uzbrucēji nolaupīja pāri un pieprasīja izpirkuma maksu, bet, kad naudu nesaņēma, nogalināja viņus. Cita versija liecina, ka noziedznieki cerēja iegūt piekļuvi Novaka kriptovalūtu kontiem. Mediju ziņojumos teikts, ka upuru ķermeņi tika sadalīti un ievietoti maisos, kas vēlāk tika atstāti netālu no iepirkšanās centra Hattā.
Novakam 2020. gadā Krievijā tika piespriests sešu gadu cietumsods par krāpšanu lielā mērogā. Pēc nosacītas atbrīvošanas viņš devās uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur izveidoja kriptovalūtu lietotni ar nosaukumu "Fintopio", piesaistot investīcijas 500 miljonu ASV dolāru apmērā un pazuda.
Vēl kāda versija liecina, ka slepkavība, iespējams, ir bijusi inscenēta — lai palīdzētu Novakam izvairīties no parādiem. Pēc investoru domām, viņam ir bijusi pagātne, kad viņš ir pazudis ar citu cilvēku naudu, dēvējot sevi par "Durova draugu" un solot ātru peļņu no kriptovalūtu uzņēmumiem.