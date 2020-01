Antibiotikas... Vai ir veids kā pasargāt organismu?

Agrāk, pērkot aptiekā antibiotikas, kad farmaceits piedāvāja arī probiotikas, likās, ka tas ir tikai tāds mārketinga triks. Ak, cik tagad muļķīga liekas tāda alošanās! Pirms dažiem gadiem arī mūsu ģimenes tētis nepaklausīja farmaceitam un antibiotiku lietošanas laikā piedzīvoja caureju un nepatīkamu vēdera pūšanos vēl vairākas nedēļas pēc kursa beigām. Kad pēc šīs reizes pēc padoma vērsāmies pie ģimenes ārsta, arī viņa silti rekomendēja antibiotiku kursa laikā dzert probiotiķus, un atklāja, ka antibiotikas iznīcina lielu daļu labo baktēriju, kas atbild ne tikai par labu vēdera pašsajūtu, bet arī imunitāti, un ietekmē ļoti daudzus veselības aspektus.

Varenā labo baktēriju armija

Zarnās mīt un savu darbu veic miljardiem liela baktēriju armija. Lai tā spētu mūsu organismu aizsargāt, uzveicot sliktās baktērijas, šai videi ir jābūt zināmā līdzsvarā, un labajām baktērijām jābūt pietiekami daudz un spēcīgām.



Antibiotikas iznīcina ne tikai slimību izraisošās baktērijas un tādējādi mūs ārstē, bet iznīcina arī daļu labo baktēriju un tādā veidā būtiski ietekmē visu organisma mikrofloru. Pētījumos minēts, ka plaša spektra antibiotikas var ietekmēt līdz pat 30% zarnās mītošo baktēriju, tā izraisot straujas un ievērojamas izmaiņas mikroflorā. Kad antibiotiku kurss ir iziets, lai arī zarnās mītošie mikroorganismi paši spēj atgriezties līdzīgā stāvoklī, kāds bijis iepriekš, sākotnējo stāvokli pašu spēkiem ļoti bieži tomēr neizdodas atjaunot. Patiesībā, antibiotiku ietekmētās nelabvēlīgās mikroorganismu izmaiņas paliek arī pēc ilgāka laika perioda – nedēļām un pat mēnešiem ilgi, ja netiek sniegts atbalsts mikrofloras atjaunošanā [2]. Speciālisti iesaka pēc antibiotiku kursa vienu mēnesi dzert plaša spektra probiotiķu kompleksu, jo tad vissvarīgāk ir atjaunot aizsardzības armijas zaudēto daļu, lai tā atkal atgūtu normālo kareivju skaitu un spētu gan pasargāt organismu, gan nodrošināt savas pārējās funkcijas.

Rūpīgi izvēlies īstos probiotiķus

Lai novērstu antibiotiku radītās blakusparādības, kurš katrs probiotiķu produkts tomēr nederēs. Ir vairāki svarīgi faktori, kas jāņem vērā, izvēloties īsto. Jāpatur prātā, ka antibiotiku lietošana var iznīdēt ļoti lielu daudzumu labo baktēriju, un tas nozīmē, ka jācenšas zarnās nogādāt tās ļoti daudz arī atpakaļ. Tāpēc, pētot iepakojumus, svarīgi pievērts uzmanību baktēriju daudzumam – kāds ir baktēriju kopskaits vienā kapsulā jeb vienā dienas devā, un cik dažādi ir baktēriju veidi. Mūsu mājās goda vietā aptieciņā stāv LYLBIOTIC, jo tas ne tikai pierādījis sevi darbībā, bet arī atbilst visiem kritērijiem, kas svarīgi, lai produkts būtu efektīvs.



LYLBIOTIC vienā kapsulā ir 11,2 miljardi baktēriju, 9 mikroorganismu sugas, 3 dažādas bifido baktērijas, 5 dažādas lakto baktērijas un pie antibiotiku lietošanas tik svarīgās Sascharromyces Boulardii baktērijas, līdz ar to tas ir spēcīgākais produkts Latvijā baktēriju daudzuma un sugu daudzveidības ziņā. Svarīgs ir arī kapsulas veids, jo baktērijām neskartām jānonāk tievajā un resnajā zarnā. LYLBIOTIC ir DR Caps kapsula, kas ir patentēta skābes neitrāla jeb skābes aizsargāta kapsula. Īpašā tehnoloģija garantē, ka kapsula nogādās baktērijas tur, kur tām ir jānonāk – tievajā un resnajā zarnā -, nevis izšķīdīs pa ceļam.

Treškārt, LYLBIOTIC ir pievienotas arī prebiotikas – jā, “e” burtiņš ir maza, bet būtiska nianse. Prebiotikas ir barības viela probiotikām, un to klātbūtne ir jo īpaši svarīga antibiotiku lietošanas laikā. Prebiotikas pabaro kuņģa-zarnu traktā esošās probiotikas, veicina to augšanu un aktivitāti, darbojas sinerģijā ar probiotikām jeb pastiprina viena otras pozitīvo ietekmi. LYLBIOTIC ir pievienota prebiotika inulīns, kas tiek atzīts arī kā ļoti laba šķiedrviela. Inulīns atjauno mikrofloras līdzsvaru tievajā zarnā, spēcina zarnu epitēlija barjeras funkciju jeb izturību pret nelabvēlīgām baktērijām. Inulīns ir vērtīgs pacientiem ar zarnu slimībām, zarnu diskomfortu vai noslieci uz tādām, jo aptur slimības progresiju vai nepieļauj tās attīstību.



Papildus LYLBIOTIC ir pievienots arī cinka helāts, kas arī ir svarīgs pie antibiotiku lietošanas, jo palīdz novērst iekaisuma faktoru. Cinka helāts it īpaši nozīmīgs akūtas caurejas laikā, jo palīdz ātrāk atjaunot šķidruma daudzumu organismā. Cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību un kognitīvās funkcijas, palīdz nodrošināt normālu vielmaiņu.



Bērniem antibiotiku lietošanas laikā un pēc tam ieteicams dot LYLBIOTIC Baby PRO+. Protams, šo produktu droši var lietot arī pieaugušie, kuri nav īpaši iemīļojuši kapsulu formu.

Kopš ģimenes galvas ilgās un sarežģījumiem pilnās atveseļošanās pagājuši jau vairāk kā divi gadi, bet mums tā ir bijusi laba mācībā - pēc šīs vienas reizes mūsu mājās vienmēr ir probiotiķis LYLBIOTIC (labs un spēcīgs), jo īpaši – vīrusu sezonā. Tagad zinām, ka vesela mikroflora nozīmē arī spēcīgu imunitāti. Tāpēc, ja mājās kāds slimo, LYLBIOTIC vienmēr dzeram visa ģimene.

Ieklausīsimies gan speciālistu ieteikumos, gan paši savā organismā, un dosim tam tikai labāko!

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.



