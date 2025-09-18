Noskaidrota Ventspils novadā atrastās Krievijas drona atlūzas izcelsme: tā ir astes daļa no mānekļa drona "Gerbera"
Ventspils novada Vārves pagasta pludmalē atrastā drona atlūza pirmšķietami ir astes daļa no Krievijas mānekļa drona "Gerbera", paziņoja Nacionālie bruņotie spēki (NBS). NBS skaidroja, ka par drona atlūzu informācija tika saņemta no Valsts policijas.
Notikuma vietā ieradās gan Zemessardzes 46.bataljona pārstāvji, gan NBS Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības grupa, kas konstatēja, ka atlūza nav sprādzienbīstama.
NBS skaidro, ka pirmšķietami tas ir "Gerbera" tipa drons-māneklis, ko, spriežot pēc marķējuma un dizaina, ražo Krievijas bruņotie spēki.
NBS turpina sadarboties ar Valsts policiju un citiem atbildīgajiem dienestiem, veicot apstākļu noskaidrošanu, plašākas teritorijas pārmeklēšanu un izmeklēšanu. Valsts policija pieļauj, ka atlūza izskalota no jūras. Tāpat par šo incidentu Aizsardzības ministrija ir saziņā ar NATO atbildīgajām struktūrām un sabiedrotajiem reģionā.
NBS izplatītajā foto redzama daļa no drona ar dzinēju, bet tā asti rotā divi burti kirilicā un vairāki cipari.
Arī aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) tviterī raksta, ka NBS ir pārliecinājušies, ka objekts nav sprādzienbīstams. Vienlaikus viņš norāda, ka saistībā ar šo situāciju NBS turpina sadarboties ar Valsts policiju. "Varam apstiprināt, ka šodien no jūras izskalotā drona atlūza ir astes daļa no Krievijas mānekļa drona "Gerbera"," viņš raksta.
"Mūsu prioritāte ir bijusi stiprināt Austrumu robežu, vienlaikus ir skaidrs, ka tikpat svarīgi ir aizsargāt Baltijas jūras krastu, veicot nepieciešamo sensoru uzstādīšanu," komentējot situāciju, tviterī norādījusi premjere Evika Siliņa (JV). Tāpat viņa piebilda, ka uzdevusi aizsardzības un iekšlietu ministriem sazināties ar kolēģiem Polijā, lai noskaidrotu, vai drons pirmšķietami nav tāds, kāds tika atrasts Polijā pagājušajā nedēļā.
Jau vēstīts, ka pirms nedēļas Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni. Lai notriektu krievu dronus, gaisā tika pacelti Polijas iznīcinātāji F-16 un sabiedroto F-35.
Tāpat Latvijā tika fiksēts incidents, kad pērn, 7. septembrī Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokrita Krievijas "Shahed" tipa drons. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki situāciju monitorējuši, taču netika pieņemts lēmums nedz šo dronu notriekt, nedz pacelt gaisā Latvijā dežurējošos NATO iznīcinātājus, kas izpelnījies daļas sabiedrības kritiku. Kad drons nokrita, deaktivizēta tā kaujas galviņa, kas sākotnēji nebija eksplodējusi.