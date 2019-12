Sabalansētas vakariņas: 3 vienkāršas receptes Jaunā gada svinībām

Veselīgā dzīvesveidā visām maltītēm ir jābūt sabalansētām un jāsatur nepieciešamais uzturvielu daudzums – olbaltumvielas, veselīgie tauki, šķiedrvielas, vitamīni un minerālvielas u.tml. Vairāk nekā 100 tādas receptes ir iekļautas “Herbalife Nutrition” kulinārijas grāmatā “Sabalansēta uztura ABC”.

# Priekšēdiens – Sēņu krēmzupa (4 porcijas)

Lai to pagatavotu, jums būs nepieciešams:

- “Herbalife Nutrition” “Gourmet” Tomātu zupa ar tomātu un bazilika garšu – 3 mērkarotes

- “Herbalife Nutrition” Individualizētais olbaltumvielu pulveris “Formula 3” – 1 mērkarote

- Šampinjoni – 200 grami

- Ķiploki – 2 daiviņas

- Pētersīļi – 4 mazas buntītes

- Puse vidēja izmēra sīpola

- Augu eļļa – 10 ml

- Sāls, pipari – pēc garšas



Cep šampinjonus uz sausas pannas līdz tie ir iztvaikojuši sausi, pievieno eļļu. Sagriez sīpolu, ķiplokus, abus apcep kopā ar šampinjoniem. Sagatavo “Gourmet” Tomātu zupu tā, kā norādīts uz tās iepakojuma. Pievieno tomātu zupai apceptos šampinjonus, sīpolus, ķiplokus un sasmalcinātus pētersīļus. Sablenderē visas sastāvdaļas. Dekorē gatavo krēmzupu ar pētersīļu lapiņām un dažiem šampinjonu gabaliņiem.

# Pamatēdiens – Lazanja (4 porcijas)

Lai pagatavotu šo maltīti, jums vajadzēs:



Mīklai:



- “Herbalife Nutrition” “Gourmet” Tomātu zupa ar tomātu un bazilika garšu – 4 mērkarotes

- “Herbalife Nutrition” Individualizētais olbaltumvielu pulveris “Formula 3” – 3 mērkarotes

- 1 ola



Pildījumam:



- Skābais krējums (15% tauku saturs) – 4 ēdamkarotes (60 grami)

- “Herbalife Nutrition” “Gourmet” Tomātu zupa ar tomātu un bazilika garšu – 2 mērkarotes

- Siers (jebkura veida, ar zemu tauku saturu) – 50 grami

- Vārīta vistas krūtiņa – 150 grami

- Olīvas – 6 gab.

- Tomāts – 1 gab. (120 grami)

- Garšvielas – pēc garšas



Lai sagatavotu pildījuma mērci, samaisiet skābo krējumu ar “Gourmet” Tomātu zupu. Sagrieziet tomātu un olīvas apaļos gabaliņos, bet vārīto vistas krūtiņu – mazos kubiņos. Sarīvējiet sieru atsevišķā bļodā. Mīklai – sajauciet “Formula 3”, “Gourmet” Tomātu zupu un olu. Kad mīkla ir sajaukta, sadaliet to 4 daļās. Lieciet pirmo mīklas daļu uz cepamās plātes, vienmērīgi izlīdziniet to. Apsmērējiet mīklu ar mērci, lieciet pa virsu olīvas un vistu. Pārkaisiet ar nelielu daudzumu siera. Lieciet otru mīklas kārtu, atkal izlīdziniet to. Atkal – pārklājiet ar mērci, vistu, tomātiem un sieru. Atkārtojiet to pašu vēl 2 reizes. Kopā ir jābūt 4 kārtām. Kad tās pabeigtas, pēdējo kārtu nosmērējiet ar mērci un pārkaisiet ar sieru. Lieciet iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī (220˚) uz 15 minūtēm.

# Deserts – kēksiņi “Aprikožu noskaņojums” (4 porcijas)

Lai pagatavotu šo ēdienu, jums būs nepieciešams:

- “Herbalife Nutrition” Olbaltumvielu kokteilis “Formula 1” ar vaniļas krēma garšu – 3 mērkarotes

- “Herbalife Nutrition” Individualizētais olbaltumvielu pulveris “Formula 3”- 1 mērkarote

- “Herbalife Nutrition” Auzu-ābolu šķiedrvielas – 1 mērkarote

- 1 ola

- Piens (1.5% tauku saturs) – 50 ml

- Biezpiens (2% tauku saturs) – 100 grami

- Aprikozes – 100 grami

- Citrona vai apelsīna miziņa, rieksti, šķipsna kanēļa, rozīnes, kokosriekstu skaidiņas – pēc individuālām vēlmēm



Sagriez aprikozes mazos gabaliņos. Sasmalcini riekstus. Sajauc visas sausās sastāvdaļas: “Formula 1”, “Formula 3”, Ābolu-auzu šķiedrvielas, biezpienu, aprikozes un riekstus. Pievieno pienu un atkal visu kārtīgi samaisi. Liec gatavo mīklu cepšanai paredzētās kēksiņu formās. Cep kēksiņus iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī (180˚) 20 – 15 minūtes.



Labu apetīti!



*1 mērkarote tilpuma ziņā ir vienāda ar 1 ēdamkaroti.

