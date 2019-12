Kā ieturēt un plānot uzkodu pauzes gudri?

Ja mērķis ir izvēlēties uzkodas gudri un nepieņemties svarā, tad ir jāievēro viens fundamentāls noteikums. Proti, ir būtiski ievērot ēšanas režīmu visas dienas garumā un uz veselīgu dzīvesveidu orientētus ieradumus. Tas palīdzēs izvairīties no saldumu, saldināto dzērienu, “fast-food” ēdienu patēriņa, kā arī no nekontrolētas ēšanas un lieko kilogramu uzņemšanas.



“Sabalansētam ikdienas uztura režīmam īsumā vajadzētu būt: katru dienu vienā un tajā pašā laikā olbaltumvielām bagātas brokastis un pēc tam – pusdienas un vakariņas, divas gudri izvēlētas uzkodas, 3-4 stundu pauzes starp dienas galvenajām ēdienreizēm, ūdens dzeršanas režīms, došanās gulēt ne vēlāk kā plkst. 22:30, atbilstoša atpūta un fiziskās aktivitātes,” saka A. Kurginiana.



Viņa papildina, ka, ievērojot šo režīmu, gudri izvēlētas uzkodas nekaitēs figūrai. Gluži pretēji – ja ēšanas režīms ir haotisks, uzkodas, īpaši tās, kas ir neveselīgas, rezultēsies vēl lielākā svara pieaugumā.



Tāpat it jāpievērš uzmanība noskaņojuma svārstībām – dažreiz, jūtoties dusmīgi vai noguruši, cilvēki vēlas to novērst ēdot, bieži vien izvēloties tieši neveselīgas uzkodas. Šis ieradums veido “apburto loku”, jo katru reizi sastopoties ar noteiktu garastāvokļa noskaņojumu vai sajūtām, cilvēks automātiski sniegsies pēc neveselīgām izvēlēm.

# Ko izvēlēties un neizvēlēties uzkodām?

Ja cilvēka ēšanas režīms iekļauj 5 ēdienreizes dienā – brokastis, pirmo uzkodu, pusdienas, otro uzkodu un vakariņas, ir jākontrolē porciju lielums un produkti, kas tiek izvēlēti uzkodās.



Lielākā kļūda ir ēst uzkodās produktus ar augstu glikēmisko indeksu vai tādus produktus, kuros ir transtauki, piemēram, saldumus, augļu sulas, saldinātus rūpnieciskos jogurtus, kafiju ar dažādiem sīrupiem, saldējumu, ātrās ēdināšanas piedāvātos ēdienus, čipsus u.tml.



