No rītdienas sākas pāreja uz pilnībā digitalizētiem e-nosūtījumiem pie ārsta
Latvijas Digitālās veselības centrs (LDVC) no 20. novembra paplašina e-nosūtījumu funkcionalitāti, lai turpmāk visus nepieciešamos nosūtījumus pie ārsta var ātri un ērti izrakstīt E-veselības sistēmas portālā www.eveseliba.gov.lv.
Jauno e-nosūtījumu funkcionalitātes ieviešanai noteikts pārejas periods no 2025. gada 20. novembra līdz 2026. gada 4. maijam, kura laikā būs iespēja izmantot vēl papīra formas nosūtījumus.
E-nosūtījumu varēs izmantot ārstu-speciālistu konsultāciju saņemšanai, diagnostisko izmeklējumu veikšanai, veselības aprūpei mājas, kā arī citu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu saņemšanai. Izņēmums – laboratoriskie izmeklējumi, kuru pāreja uz pilnībā digitalizētiem e-nosūtījumiem tiek nodrošināta pakāpeniski līdz 2026. gada pavasarim.
Kā izmantot e-nosūtījumu?
Tie ir daži vienkārši soļi:
- Dodieties pie ārsta, kurš sagatavo e-nosūtījumu.
- Ja nepieciešams, e-nosūtījumu variet apskatīt www.eveseliba.gov.lv - "E-nosūtījumi".
- Ja satraucieties par E-veselības lietošanu, ārsta vizītes laikā pierakstiet uz lapiņas plānotos pakalpojumus.
- Veiciet pierakstu (telefoniski, elektroniski vai klātienē) un informējiet par saņemto e-nosūtījumu.
- Dodoties saņemt pakalpojumu ārstniecības iestādē, reģistratūrā uzrādiet personas ID.
Kur var atrast izrakstītos e-nosūtījumus?
Tie pieejami E-veselības sistēmā (www.eveseliba.gov.lv). Pēc autentifikācijas tie jāskata sadaļā “E-nosūtījumi”.
Ko nozīmē jaunajiem e-nosūtījumiem noteiktais 90 dienu termiņš?
Termiņš noteikts pakalpojuma pieraksta veikšanai, ne paša pakalpojuma saņemšanai. Tas noteikts, lai iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk apmeklētu ārstu. Ja nepieciešams, ārstniecības persona derīguma termiņu pieraksta veikšanai var manuāli mainīt.
Kas notiks ar vecajiem nosūtījumiem?
No 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 20. novembrim izrakstītie e-nosūtījumi ir pārnesti uz jauno e-nosūtījumu funkcionalitāti, un iedzīvotāji var tos izmantot. Tie atrodami E-veselības sadaļā “E-nosūtījumi”.
Savukārt iepriekš izrakstītie papīra nosūtījumi ir derīgi līdz jaunās funkcionalitātes ieviešanas pārejas perioda beigām (2026. gada 4. maijs). No 2026. gada 5. maija, lai saņemtu pakalpojumu, būs nepieciešams papīra nosūtījumu digitalizēt. Iedzīvotājs var lūgt iepriekš izrakstītā papīra digitalizāciju veikt gan ārsta praksei, kas to izsniegusi, gan ārstniecības iestādes reģistratūrā, kurā dodas saņemt pakalpojumu.
Vai ir iespēja e-nosūtījumu izdrukāt no E-veselības sistēmas?
Pakalpojuma pieteikšanai iedzīvotājam nepieciešams zināt savu personas kodu un pakalpojumu, kam izrakstīts e-nosūtījums.
Ja pacientam nepieciešams, aicinām ārsta vizītes laikā pierakstīt uz lapiņas nepieciešamos pakalpojumus. Pašlaik tiek veikti uzlabojumi E-veselībā, lai e-nosūtījumus ērti varētu izdrukāt no sistēmas. Pārejas periodā, e-nosūtījumu no sistēmas iespējams izprintēt tikai izmantojot ekrānšāviņa pogu.
Ko darīt, ja tehnisku iemeslu dēļ E-veselības sistēma e-nosūtījumu izrakstīšanai nav pieejama?
E-nosūtījumu ir iespēja izrakstīt pēc brīža, kad sistēma ir atjaunojusi savu darbību, vai arī ārstniecības persona krīzes situācijā var izrakstīt papīra nosūtījumu, ko vēlāk būs nepieciešams digitalizēt.
Kur vērsties jautājumu gadījumā?
Jautājumu gadījumā aicinām vērsties E-veselības lietotāju atbalsta dienestā darba laikā katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00 par tālruni 67803300 vai e-pastu atbalsts@eveseliba.gov.lv