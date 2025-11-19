"Klusu! Cūciņa!" Donalds Tramps lidmašīnā zaudē savaldību. VIDEO
Soctīklos parādījies neglaimojošs video ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Viņš lidmašīnā rupji vērsies pret kādu sievieti - reportieri.
Video redzams, kā ASV prezidents ar pikrstu norāda uz sievieti-reportieri. Acīmredzot Džefrija Epšteina lieta sāk ļoti kaitināt prezidentu Donaldu Trampu.
Incidents, kurā Tramps aizvainoja CBS reportieri Dženiferu Džeikobsu, kad viņa viņam jautāja, vai Epšteina lietās ir kāda kompromitējoša informācija par prezidentu, noticis pirmdien, 17. novembrī.
"Klusu, klusu, cūciņa," Tramps teica Džeikobsai pēc viņas jautājuma "Air Force One" lidmašīnā. Džeikobas jautājums tika uzdots laikā, kad Pārstāvju palāta balsos par to, vai tā dēvētā Epšteina lieta jāpublicē.
Pagājušajā nedēļā Pārstāvju palātas deputāti publiskojuši vairākas e-pasta vēstules, kurās Džefrijs Epstīns it kā min, ka ASV prezidents ir "slikts cilvēks", vēsta žurnāls "People".
Deputāti publiskoja 20 000 lappušu no Epstīna īpašuma arhīviem, tostarp it kā notikušu saraksti starp bijušo ASV finanšu ministru Lariju Samersu un Epstīnu 2017. gada 8. februārī. Sarakste noritējusi gandrīz trīs nedēļas pēc Trampa inaugurācijas 2017. gada 20. janvārī.
Epstīns Samersam it kā rakstījis: "Atceries, es tev teicu - esmu saticis ļoti sliktus cilvēkus, bet neviens nav tik slikts kā Tramps. Ne vienas pieklājīgas šūnas viņa ķermenī… jā, viņš ir bīstams," vēsta "ABC News".