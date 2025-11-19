Krievijas noslēpumainais "Pastardienas radio" pārraida biedējošu signālu, kurā pieminēta Latvija
Krievijas noslēpumainais “Pastardienas radio” izplatījis satraucošu signālu, liekot daudziem domāt, ka agresorvalsts, iespējams, netieši norādījusi uz savu nākamo iebrukuma mērķi.
Šī noslēpumainā radiostacija, kas darbojas jau kopš Aukstā kara laikiem, pārraidījusi skaņu signālu virkni, kurā skaidri saklausāma balss, kas nosauc vārdu "Latvija", raksta britu izdevums "Daily Mail". Signāls tika pārraidīts pirmdien, un daudzi sociālo tīklu lietotāji pauda bažas par iespējamu Krievijas militāru provokāciju pret kaimiņvalsti.
Radiokanāls UVB-76 ir Krievijas īsviļņu stacija, kas darbojas kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem. Parasti tā atskaņo vienmuļu, mehānisku dūkoņu. Nav zināms, kam šī stacija paredzēta, taču eksperti pieļauj, ka tā saistīta ar Krievijas stratēģisko militāro vadību, iespējams, slepenu pavēļu sūtīšanai. To apstiprina fakts, ka signālu biežums mēdz pieaugt krīžu laikā, piemēram, kopš kara sākuma Ukrainā.
Pirmdien raidītajos sešos dažādajos paziņojumos izskanēja arī frāze: “NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167”. Citās šīs dienas šifrētajās frāzēs parādījās vārdi “NANTOTYUK”, “LAST”, “BOLONSKIY”, “GALVANIZER” un “DRAW”.
Simboliska vai nejauša, vārda “Latvija” tieša parādīšanās šifrētajā paziņojumā radījusi vislielāko satraukumu, pieaugot bažām par iespējamu Krievijas agresiju pret Baltijas valstīm.
Izdevums atgādina, ka jebkurš Krievijas uzbrukums Latvijai iedarbinātu NATO līguma 5. pantu – solījumu, ka visas starptautiskās alianses dalībvalstis aizsargās viena otru. Šāds scenārijs potenciāli varētu novest pie plaša mēroga militāra konflikta Eiropā.
Tomēr, neraugoties uz šādas iespējas katastrofālajām sekām, daļa krievvalodīgo sociālo tīklu lietotāju atzinīgi novērtēja šādas invāzijas iespējamību. “Vai Latviju var izdzēst no kartes? Vai tas jau sācies?” rakstīja kāds komentētājs. “Jāpievieno arī Igaunija un Lietuva,” piebilda cits, atsaucoties uz pārējām NATO dalībvalstīm, kas robežojas ar Krieviju.
Pēdējā laikā pastiprinājušās aizdomas, ka Krievijas karš Eiropā vairs neaprobežojas tikai ar Ukrainu: hibrīdoperācijas, droni un diversijas liecina, ka tas pārcēlies arī uz NATO teritoriju.
Tieši pirmdien, tajā pašā dienā, kad izskanēja UVB-76 signāls, Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja par aizdomām, ka Krievija ir saistīta ar dzelzceļa sliežu bojāšanu Polijā, kas notika nedēļas nogalē, nosaucot to par "bezprecedenta sabotāžas aktu".
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Polijas varasiestādes ir aizturējušas desmitiem cilvēku aizdomās par sabotāžu un spiegošanu.
Arī Beļģijā, Igaunijā, Čehijā un Dānijā pēdējos mēnešos virs militārajām bāzēm un lidostām fiksēti neidentificēti droni. Nav izslēgts, ka tie varētu būt saistīti ar Krieviju. Šādi incidenti jau izraisījuši gaisa telpas slēgšanu, lidojumu kavēšanos un ārkārtas NATO konsultācijas.