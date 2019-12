Kā plānot maltītes un izvairīties no pārēšanās Ziemassvētkos? 5 praktiski padomi

Mūsu organisms ir ļoti uzņēmīgs, tāpēc regulāra pārēšanās, pieņemšanās svarā var būt pat 500 grami līdz 1 kilograms nedēļas laikā. Svētkos ir vairāki faktori, kas veicina pārēšanos, piemēram, sēdēšana pie bagātīgi klāta galda, skaisti pasniegts ēdiens, patīkama maltīšu smarža, apkārtesošie cilvēki, kuri nevilcinās ēst ar lielu baudu u.tml. Kā plānot svētku maltīti un atturēties no kārdinājumiem, kas var izraisīt pārēšanos?

# 1 Izvēlies veselīgas gatavošanas metodes!

Nepareiza ēdiena pagatavošanas metožu izvēle ir viens no iemesliem, kādēļ mēs patērējam vairāk kaloriju. Tālab vienkāršas gatavošanas metodes, kas neparedz papildu taukvielu pievienošanu kā tvaicēšana, būs noderīgākas, nekā cepšana u.tml. Bieži viens labākais veids, kā pasniegt, piemēram, dārzeņus, augļus, ogas, ir neapstrādāt tos un servēt svaigus.

# 2 Kombinē ēdienus gudri!

Arī ēdienu kombinēšanai ir būtiska nozīme, jo tas nosaka, kā gremošanas sistēma tos pārstrādās un cik ilgi saglabāsies sāta sajūta. Labākā kombinācija uz Ziemassvētku galda – dārzeņi ar gaļu vai zivi; salāti ar veselīgajiem taukiem, piemēram, zaļo lapu salāti kopā ar avokado šķēlēm. Dārzeņi ir bagāti ar ūdeni un šķiedrvielām, kas dod sāta sajūtu, savukārt produkti, kuros ir daudz olbaltumvielu, piemēram, gaļa, palēnina vielmaiņas darbību un veicina sāta sajūtas saglabāšanos ilgāku laika posmu.

# 3 Auglis pirms vakariņām samazinās vēlmi pēc deserta

Olbaltumvielām bagātu ēdienu ēšana pirms ogļhidrātiem veicinās sāta sajūtas saglabāšanos ilgāku laiku. Tomēr lai arī esam tā pieraduši darīt – jāizvairās no deserta ēšanas pēc pamatēdiena, jo gremošanas sistēmai būs sarežģījumi to pārstrādāt kopā ar citiem apēstajiem ēdieniem. Labs veids, kā samazināt vēlmi pēc deserta – apēst augli stundu pirms vakariņām. Tāpat eksperte iesaka neaizmirst citus veidus, kā mazināt pārēšanās risku, piemēram, novirzot uzmanību no ēšanas, uz galda liekot dažādus dekorus, kā arī cienastā vairāk iekļaujot dārzeņus (izņemto kartupeļus) un zaļumus.

# 4 Svētku dienā neatliec ēšanu līdz pēdējam mirklim!

Viņa arī uzsver, cik nozīmīgs ir pietiekama ūdens daudzuma patēriņš. Savukārt, ja nav iespējams izvairīties no visiem ceptajiem labumiem un desertiem uz svētku galda, pirms sniegšanās pēc deserta, eksperte iesaka pievērsties olbaltumvielām bagātam ēdienam – gaļas, zivju un pākšaugu ēdieniem u.tml.

# 5 Ja tomēr sanācis apēst par daudz …

Eksperte dalās ar recepti svētku galdam

Kopumā Ziemassvētku maltītes plānošana padarīs svētkus jaukākus, pēc tās saglabājot viegluma sajūtu un enerģiju.

A. Kurginiana dalās ar vienkāršu recepti Ziemassvētku maltītei. Viņa rekomendē cepeškrāsnī cept zivs fileju, piemēram, jūras karūsu, pievienojot tai melnos piparus un citronu sulu, kā arī pasniedzot to ar salātiem, kas sastāv no salātlapām, nedaudz garšaugiem, dažām avokado šķēlēm, olīvām un ķiršu tomātiem.

