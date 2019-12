Izrakstos no slimnīcas vairs nenorādīs zāļu komerciālos nosaukumus

Jau jūlijā valdība apstiprināja VM rosinātās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, paredzot, ka kompensējamajiem medikamentiem receptēs ārsti norādīs zāļu aktīvās vielas starptautisko nosaukumu.

Tagad valdība apstiprinājusi grozījumus noteikumos par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, kas paredz izmaiņas arī ārstniecības personas izrakstā no stacionāra vai ambulatorajā pacienta medicīniskajā kartē, norādot informāciju par turpmāk lietojamajiem medikamentiem, lietot zāļu aktīvās vielas starptautisko nosaukumu.

Veselības ministrijas panākto izmaiņu rezultātā pacients nepārmaksās, pērkot kompensējamos medikamentus, uzskata VM. Pēc ministrijas aprēķiniem, gaidāmās izmaiņas ļaušot ietaupīt aptuveni 20 miljonus eiro, ļaujot paplašināt kompensējamo zāļu sarakstu.

Grozījumu primārais mērķis, pēc ministrijas vārdiem, ir palielināt ražotāju konkurenci un nodrošināt medikamentu pieejamību pacientiem.

Ministrijas pārstāve informēja, ka izraksts no ārstniecības iestādes ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, raugoties no pacientu interešu viedokļa. Tajā tiek aprakstīts ne tikai pacienta veselības stāvoklis, bet arī nepieciešamā zāļu terapija. Tomēr šobrīd izrakstos norādītā informācija ir dažāda, Strapcāne uzsvēra, jo viena daļa norāda zāļu aktīvās vielas starptautisko nosaukumu, savukārt citi lieto konkrēta zāļu reģistrācijas īpašnieka zāļu komerciālo nosaukumu.

Tā rezultātā rodoties situācijas, kad pacients ir informēts tikai par vienām komerciāla nosaukuma zālēm un lūdz tās izrakstīt ģimenes ārstam, lai gan zāļu tirgū ir pieejamas vairākas zāles ar vienu un to pašu aktīvo vielu, bet par izdevīgāku cenu.

VM uzskata, ka zāļu aktīvās vielas norādīšana receptēs un izrakstos veicina pacientu drošību - samazina zāļu sajaukšanas iespējas un dubultās medikamentozās ārstēšanās risku. Tāpat tas nodrošinot drošu informācijas apmaiņu starp dažādām valstīm (zāļu komerciālie nosaukumi valstīs var būt atšķirīgi), kā arī pacients tiekot informēts, ka līdzvērtīgu ārstniecisko efektu ir iespējams panākt ar dažādu ražotāju tirgū esošajām zālēm, līdz ar to varot nepārmaksāt par zālēm.

Jau ziņots, ka no 2020.gada 1.aprīļa kompensējamajiem medikamentiem receptē izrakstīs zāļu aktīvo vielu, konkrētu zāļu nosaukumu varēs norādīt tikai tad, ja tam būs ārstniecisks pamatojums pacienta veselībai. Savukārt aptiekām būs pienākums izsniegt zāles ar iespējami zemāko pacienta līdzmaksājumu. Rezultātā pacients nepārmaksās, pērkot dārgākus medikamentus, bet zāļu ražotāji būs vairāk ieinteresēti samazināt medikamenta cenu.