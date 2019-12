Tipiskākie iemesli, kāpēc sāp mugura, un kā šīs sāpes novērst uz visiem laikiem

Kur visbiežāk gadās skriemeļu disku bojājumi?

Ja cilvēkam ir sēdošs darbs, ja viņš ir mazkustīgs vai ir kādas iedzimtas problēmas ar skriemeļiem, izmaiņas var skart gan kakla pirmo skriemeli, gan ceturto un piekto, gan arī piekto un sesto skriemeli. Ja vēl pievienojas arī izmaiņas to locītavās, ārsts, visticamāk, diagnosticēs spondilozi.

Kakla daļas skriemeļu deformāciju bieži vien izraisa reimatoloģiskas kaites, īpaši, ja tās ir smagas vai arī nav laikus ārstētas. Tad skriemeļa locītava kļūst vaļīga, uzbiezē locītavas elementi, piemēram, kapsula, un tas var radīt problēmas gan ar muguras smadzenēm, gan arī negatīvi ietekmēt lielos asinsvadus, kas apasiņo galvu.

Ja mugurkaulā kāds skriemelis ir nestabils, tas gan izbīdās, gan iebīdās (šādas nobīdes var būt gan kakla, gan jostas daļā). To var mākslīgi pabīdīt vēlamajā virzienā, bet, tiklīdz ārējā iedarbība beidzas, skriemelis atkal atgriežas vietā, kur tam nevajadzētu atrasties.

Šajās situācijās vislabākais risinājums ir fizioterapeita vadībā apzināti trenēt muguras muskuļus, kuru spēka iedarbība novērsīs nestabilitāti mugurkaulājā. Vingrinājumu pirmie pozitīvie rezultāti būs jūtami apmēram pēc diviem mēnešiem. Ārsts papildus var ieteikt kādu no pretsāpju medikamentiem.

Ķirurģiska ārstēšana var būt nepieciešama, ja ir pamatīgi nospiesta kāda nervu saknīte vai muguras smadzenes.

Kāpēc jāuzmanās no osteoporozes?

Ja ārsts, piemēram, neirologs, traumatologs ortopēds vai mugurkaula ķirurgs konstatēs, ka muguras sāpju iemesls ir osteoporotisks lūzums, tad ne vingrošana, ne masāža, ne sildošas procedūras netiks nozīmētas. Iespējams, būs vajadzīga ķirurģiska ārstēšana. Lai iedzīvotos mugurkaula skriemeļu lūzumā, nebūt nav obligāti jāpiedzīvo kritiens vai trauma, dažreiz atliek pacelt smagāku somu vai paspert kādu platāku soli, un skriemelis ir pušu. Šāds lūzums, visticamāk, būs bez nobīdes, bet izskatīsies saplacinājies, un tas arī uzreiz izmaina stāju un mugurkaulu. Protams, tā notiek, ja ir būtiski samazinājies kaulu blīvums.

Muguras problēmu gadījumos vispirms veic rentgena izmeklējumu. Ja tas tomēr nesniedz īstu skaidrību, kāpēc ir stiprās sāpes, jāveic magnētiskā rezonanse, kas ir gan nekaitīgāka, gan daudz informatīvāk. Tā labi parāda, kas notiek ar mugurkaulāja diskiem, saitēm starp skriemeļiem, mugurkaula mīksto daļu, kā arī var iegūt informāciju par kauliem.

Kas vēl var palīdzēt?

Ja, piemēram, ir mugurkaulāja skriemeļu nobīde un nestabilitāte (un ārsts atzinis, ka operēt pagaidām nav nepieciešams), papildus vingrinājumiem var izmantot kādu no ortozēm (kakla daļai, jostas daļai utt.). Tām ir atšķirīgas stingrības pakāpes, un līdz ar to atšķiras to iedarbība. Tomēr uz savu galvu ortozi nevajadzētu pirkt, bet vispirms uzklausīt, ko ieteiks speciālists. Citādi var gadīties, ka ortoze nemaz neder un nauda ir velti iztērēta.

Ārstējot hroniskas muguras sāpes, izmanto arī epidurālās injekcijas jeb blokādes, kuras moderno tehnoloģiju kontrolē iespējams ievadīt tieši sāpošajās un kairinātajās mugurkaula locītavās. Tās arī labi palīdz nervu nospiedumu, mugurkaula nervu saknīšu kairinājumu gadījumā, turklāt tad arī pret muguras sāpēm nevajadzēs lietot tik daudz pretsāpju tablešu.

Ja ir problēmas ar mugurkaula starpskriemeļu locītavām, sāpju novēršanai izmanto arī mazinvazīvu elektrisku procedūru (notiek operāciju zālē, lai nodrošinātu īpašu precizitāti), tad par sāpēm parasti var aizmirst uz gadu vai pusotru.

Ar muguras problēmām cilvēki vēršas arī pie manuālajiem terapeitiem, kuri, piemēram, ar savu darbību izprovocē mugurkaulājā plašākas amplitūdas kustības, nekā cilvēks pieradis veikt ikdienā. To panāk, cilvēku lokot un vienlaikus spiežot uz mugurkaulu, rezultātā kādā brīdī tas var izraisīt locītavas spraugas pavēršanos (atskanēs tāds kā krakšķis). Pārtraucot spēka iedarbību, locītava atkrīt atpakaļ. Pēc šādas manipulācijas var samazināties sāpes, uzlaboties cilvēka pašsajūta un kustīgums – gan paša, gan viņa muguras. Diemžēl ne visiem un ne vienmēr tas palīdz. Ja mugurā jau ir bojāts šķiedrainais gredzens, un līdz ar to disks vairs tik stabili savā vietā neturas, ar tik spēcīgu ārēju iedarbību var izprovocēt tālāku gredzena plīsumu.

Ievēro

Muguras problēmām vislabāk palīdz fizioterapeita ieteiktie vingrojumi.