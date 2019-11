Pirmie rezultāti: projekta dalībnieces vidukļa apkārtmērs samazinājies par 6 cm

# Sabalansētas maltītes ir pamats ikdienas ēdienkartes uzlabošanai



Veselīga dzīvesveida formula atklāj, ka 80% ir jāvelta sabalansētam uzturam, bet 20% – sporta aktivitātēm. Tā vienlaikus ir arī “Herbalife Nutrition” pārliecība.



Pateicoties pareizi saplānotām sabalansētām maltītēm, iekļaujot ēdienkartē arī “Herbalife Nutrition” produktus, Sandai ir izdevies sasniegt ievērojamus rezultātus. Brokastīm tiek veltīta īpaša uzmanība, tāpēc dienas pirmajā maltītē ir iekļauts “Herbalife Nutrition” Olbaltumvielu kokteilis “Formula 1” un Personalizētais Olbaltumvielu pulveris “Formula 3”. Savukārt kafijas vietā viņa izvēlas “Herbalife Nutrition” Šķīstošo zāļu dzērienu ar tēju ekstraktiem, kas veicina organisma tonusu.



Programmas ietvaros Sandai ir izdevies uzlabot maltīšu regularitāti un uzņemt dienā nepieciešamo ūdens daudzumu. Šobrīd viņa ietur maltītes 3 reizes dienā, bet starp tām - arī 2 uzkodu pauzes. Katra ēdienreize tiek gatavota pēc sabalansēta uztura principiem, priekšroku dodot uzturvielām bagātiem produktiem. Piemēram, viņas pusdienas veido sezonas dārzeņi kopā ar liesu zivi vai putna gaļu. Ēdienkartē palielināts olbaltumvielām bagātu produktu īpatsvars (olas, pākšaugi u.tml.), tāpat projekta dalībniece biežāk izvēlas šķiedrvielām bagātus produktus kā dārzeņi un augļi. Kā uzkoda viņas uztura plānā ietverti rieksti, augļi un “Herbalife Nutrition” Olbaltumvielu batoniņi vai “Formula 1 Express” Veselīgas maltītes batoniņi.



Šī pārmaiņu projekta pamatā ir ne tikai sabalansētas maltītes, bet arī sporta aktivitātes un pareizi skaistumkopšanas paradumi. Tāpēc trīs reizes nedēļa Sanda sporto, priekšroku dodot skriešanai un mēreniem spēka vingrinājumiem – pietupieniem, izklupieniem uz aizmuguri un “planka” vingrinājumiem.



# Atbalsts palīdz pārvarēt pat vissarežģītākos izaicinājumus



Kārdinājumi ir izaicinājumi, kas rodas ikviena cilvēka svara zaudēšanas ceļā. Arī Sanda ar tiem ir saskārusies, un tos pārvarēt viņai palīdzēja “Herbalife Nutrition” veselīga dzīvesveida konsultantes Leldes Miķelsones atbalsts.



“Man ir liels prieks, ka jūtos labāk, esmu arī pārliecinātāka par sevi un savu ķermeni. Protams, ne viss vienmēr gāja kā iecerēts. Piemēram, projekta sākumā bija grūti pilnībā atteikties no vecajiem ēšanas paradumiem. Pusdienu pārtraukumā bieži ar kolēģiem izgājām ārā, lai iedzertu labu kafiju un panašķotos ar garšīgu smalkmaizīti vai tortes gabaliņu. Pateicoties “Herbalife Nutrition” produktiem un regulārām, sabalansētām maltītēm, man ir stabilāka sāta sajūta un vēlme pēc našķiem ir mazāka. Arī produktus gatavošanai izvēlos rūpīgāk, lai no pilnvērtīgas maltītes būtu paēdis viss organisms,” stāsta Sanda.



# Sabalansētām maltītēm ir jābūt viegli pagatavojamām



Veselīga dzīvesveida konsultante Lelde skaidro, ka, lai uzlabotu savus ēšanas paradumus, ir jāizvēlas sabalansēts uzturs un jācenšas pilnībā atteikties no neveselīgas pārtikas. Tāpat ēdienreizes ir jāietur regulāri.



Savukārt šķidruma uzņemšana pietiekamā daudzumā veicina normālu vielmaiņas darbību un ir veids, kā ātrāk sasniegt veselīga dzīvesveida mērķus. Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka maltītei nevajadzētu būt sarežģītai, citādi būs daudz grūtāk pieturēties pie veselīga uztura plāna. Lelde atzīst, ka sabalansētas maltītes ir viens no svarīgākajiem faktoriem ceļā uz veselīgu dzīvesveidu.



# Sejas ādas izskatu nosaka arī uzturs



Sejas ādas kopšanai Sanda izmanto “Herbalife Nutrition” SKIN līnijas produktus, kas ir piemēroti dažādiem ādas tipiem. Šie produkti ir speciāli izstrādāti, lai sniegtu sejas ādai pilnvērtīgu kopšanu – to aizsargātu, mitrinātu un pabarotu ar nepieciešamajām uzturvielām. Pareizi ēdot un rūpējoties par sejas ādu, ir iespējams panākt veselīgu tās izskatu jau pāris nedēļu laikā.



“Sejas ādas veselība lielā mērā ir atkarīga arī no pareiza uztura, tāpēc esam izstrādājuši individuālu, vienkārši izpildāmu, bet efektīvu uztura plānu. Lai šos mērķus sasniegtu, talkā nāca arī “Herbalife Nutrition” produkti, jo, izmantojot tos, var būtiski ietaupīt laiku, vienlaikus sniedzot organismam visu nepieciešamo,” secina veselīga dzīvesveida konsultante Lelde.



Sanda dalās ar mīļāko vakariņu recepti



Tev vajadzēs:

- Sagriezt 3 tomātus un ievietot tos bļodā;

- Pievienot 100 g jogurta ar zemu kaloriju daudzumu, piemēram, grieķu jogurtu;

- Pievienot 100 g biezpiena ar zemu kaloriju daudzumu;

- Pievienot zaļumus un visu samaisīt.



Šīs receptes sastāvā ir 20 g olbaltumvielu, kas nodrošinās sāta sajūtu līdz pat gulētiešanai.



Informācija par ķermeņa pārmaiņu projektu “Esi formā no galvas līdz kājām”



Sadarbībā ar uztura, fitnesa un skaistuma ekspertiem, globālā uztura kompānija “Herbalife Nutrition” uzsāk jaunu ķermeņa pārmaiņu projektu “Esi formā no galvas līdz kājām”. Tā mērķis ir ne tikai veicināt projekta dalībnieces izmaiņas ķermeņa svarā un ārējā izskatā kopumā, bet arī uzlabot ikdienas paradumus uztura, sporta un skaistuma jomā. Projekta idejas pamatā ir četri galvenie veselīga un aktīva dzīvesveida pīlāri – pareizs un sabalansēts uzturs, regulāras sporta aktivitātes, pareiza sejas āda kopšana, kā arī motivācijas un atbalsta pasākumi.



Vairāk informācijas par projektu “Esi formā no galvas līdz kājām”: jauns.lv/esiforma



Vairāk informācijas par “Herbalife Nutrition” produktiem: herbalife.lv



*Jebkādi apgalvojumi attiecībā uz svara kontroli attiecas uz “Herbalife Nutrition” svara kontroles programmu, kas bez visa pārējā ietver arī sabalansētu uzturu, regulāras fiziskas aktivitātes, ikdienā nepieciešamā šķidruma daudzuma lietošanu, vajadzības gadījumā uztura bagātinātāju lietošanu un pietiekamu atpūtu. Visi rezultāti ir individuāli un var atšķirties.



Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar “Herbalife Nutrition”

Citi šobrīd lasa 4 zodiaka zīmes, kuri ir labākie tēvi Šobrīd modē! Slavenas dāmas pucējas ar mazo meiteņu aksesuāriem, kas maksā pāris centus Beļģu brīnumbērns 9 gadu vecumā gatavojas kļūt par pasaulē jaunāko augstskolas absolventu