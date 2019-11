Ar uzvaru pret kolikām!

Šis biedējošais vārds – kolikas…. Draudzenes nemiers ir labi saprotams. Kolikām raksturīgi, ka mazulītis neganti raud, bez acīm redzama iemesla. Tas, protams, liek satraukties jaunajiem vecākiem, kuri jau tā raizējas, vai visu dara pareizi. Ticiet, vecāki mēdz būt ļoti radoši! Mana draudzene izmēģinājusi gan iedarbinātu putekļu sūcēju, lai tā radītā rūkoņa dotu iemidzinošu efektu, gan atskaņojusi ūdenskrituma skaņas un ne vienu vien reizi nakts melnumā devusies, staigāt ar ratiem. Izrādās, risinājums bija negaidīti vienkāršs un man par prieku, tas nāca tieši no manis – mazulītes krustmātes!



Dodoties ciemos pie draudzenes, ieskrēju aptiekā, lai iegādātos sev vitamīnus. Vārds pa vārdam un farmaceitei izstāstīju arī par draudzenes kreņķi. Atbildes vietā saņēmu ieteikumu izmēģināt probiotiķi pilienos LYL BIOTIC Baby PRO+. Tā nu pie mazās princesītei devos nevis ar grabulīti, bet labo baktēriju pudelīti. Pēc dažām dienām tika konstatēts fakts – manas draudzenes, un, iespējams, arī citu jauno vecāku laime var slēpties piecos mazos labo baktēriju pilienos!

Pētījumi pierāda – probiotikas palīdz

Pēdējie pētījumi pierādījuši Lactobacillus reuteri baktērijas efektivitāti koliku mazināšanā. Tā kādā pētījumā novēroti kopumā 80 mazuļi ar kolikām, no kuriem pusei tika dotas Lactobacillus reuter.. 21.dienā 39 mazuļi, kuri uzņēmuši baktērijas Lactobacillus reuteri, bija raudājuši daudz īsāku laiku - vidējais raudāšanas ilgums dienā no 240 minūtēm samazinājās līdz 75 minūtēm, un būtiski – par 50% - samazinājās arī raudāšanas epizodes. Pētījumu dati rāda, ka terapijas efektivitāte parādās jau septītajā dienā un turpina augt līdz trešajai nedēļai. Tāpēc mazuļiem, kuri cieš no kolikām, ieteicams lietot probiotiķi, kas satur Lactobacillus reuteri baktērijas. Turklāt, un kas nav mazāk būtiski, šajā pētījumā arī tika novērots, ka tajās ģimenēs, kuru mazuļi lietoja Lactobacillus reuteri, vecāki bija daudz mierīgāk noskaņoti pret raudāšanas epizodēm un kopumā uzlabojās ģimenes dzīve [2].

No bifido baktērijām kā efektīvas koliku mazināšanā minētas Bifidobacterium breve – pierādīts, ka gāzu izraisītu koliku gadījumā šī baktērija spēj sniegt tūlītēju rezultātu. Lai izvairītos no atkārtotām vēdergraizēm un nostiprinātu aizsargājošo mikrofloru, lietošana var ilgt trīs nedēļas. Šī bifido baktērija veido pareizu jaundzimušā zarnu mikrobiomu, īpaši rūpējas par zīdaiņu organisma attīstību un stabilas imunitātes izveidošanu, mazina vēdera uzpūšanos un gāzu veidošanos; cīnās pret alerģijām, zīdaiņu kolikām, kuņģa un zarnu trakta problēmām.

Labā ziņa ir tā, ka vietējais farmācijas zīmols LYL, sekojot jaunākajiem pētījumiem un to atklājumiem, radījis tieši tādu produktu, kas spēj palīdzēt mazulīšiem un tā satrauktajiem vecākiem. LYL BIOTIC Baby PRO+ satur ne tikai abas pētījumos apskatītās baktērijas, bet arī vēl citas augstas aktivitātes pienskābās jeb laktobaktērijas, bifidobaktērijas un Streptococcus. Tas ir labo baktēriju komplekss ar Latvijā lielāko baktēriju skaitu un plašāko sugu daudzveidību vienā pudelītē. Šīs suspensijas baktērijas apstrādātas īpašā tehnoloģijā, kas garantē to aktivizēšanos tikai zarnu vidē, tā padarot tās īpaši efektīvas. Kā arī, pateicoties šai tehnoloģijai, LYL BIOTIC Baby PRO+ pudelīte nav jāuzglabā ledusskapī – māmiņa to var ērti nēsāt līdzi, kā arī ņemt ceļojumos. Vienā pudelītē ietilpst 150 pilieni, kas pietiekami 30 dienām. LYLBIOTIC Baby PRO+ ir arī viens no retajiem probiotiķiem tirgū, kas ir brīvs no jebkādām palīgvielām, kā arī nesatur mākslīgās krāsvielas, lipekli, konservantus, sāli vai raugu, alergēnus, smagos metālus vai ĢMO.

Kā atpazīt kolikas

Lai arī koliku cēlonis tā arī nav pilnībā noskaidrots, tiek izvirzīti vairāki pieņēmumi par to, kas izraisa kolikas; viens no tiem – nenobriedusi mikrobiālās floras un zarnu nervu sistēma. Pētījumos, kuros skaidroti koliku cēloņi, pēc fēču analīzēm fiksēts, ka bērniem ar kolikām novērots samazināts laktobaktēriju daudzums. Parasti kolikas sākas, mazulītim sasniedzot vienu divu nedēļu vecumu, augstāko punktu kolikas sasniedz 6.-8. nedēļā, bet līdz 3-4 mēnešu vecumam pakāpeniski samazinās un beidzas pavisam [1]. Kā tad zināt, vai zīdainīti tiešām moka kolikas? Tiek pieņemts, ka mazuļa nemiera cēlonis ir kolikas, ja mazuļa raudāšana ilgst vairāk par trim stundām dienā pēdējā nedēļā; ja nav citu veselības traucējumu, kas var izraisīt raudāšanu; ja mazulis ir jaunāks par 4-5 mēnešiem un ja atkārtotas raudāšanas epizodes sākas un beidzas pēkšņi, bez acīm redzama cēloņa. Tāpēc vecākiem arī ieteicams veidot dienasgrāmatu, kurā atzīmēt, kad bērna raudāšana 24 stundu laikā ilgst vairāk nekā trīs stundas. Lielākoties vēdera kolikas parādās vakarā vai naktī, nereti vienā un tajā pašā laikā. Sāpes izpaužas ar nemierīgumu, raudāšanu, pirksti saliekti dūrītēs, kājiņas pievilktas pie vēdera, mugura izlokās. Mazulīša izmisīgā raudāšana parādās bez acīm redzama iemesla, un tas ir galvenais faktors, kas vecākiem liek uztraukties, vai ar bērniņu viss ir kārtībā. Speciālisti gan norāda, ka kolikas var ietekmēt arī psiholoģiski aspekti – ģimenes attiecības ar zīdainīti, vecāku un mazuļa fiziskā un emocionālā saikne un tas, cik vecāki ir mierīgi vai trauksmaini un noraizējušies.

Vienkāršākais no cīņu elementiem – probiotiķis LYL BIOTIC Baby PRO+

Kopš tās ciemošanās pie draudzenes nu jau pagājis vairāk kā mēnesis, un ziņas ir labas – gan vecākiem, gan meitiņai mierpilnu stundu ir daudz, daudz vairāk! Es palēnām atgūstu savu “veco” draudzeni un princesītes tētis – savu rimto sieviņu. Tātad, mazuļa pūriņā noteikti var likt LYL BIOTIC Baby PRO+!



