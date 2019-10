Minētie grozījumi šodien tika izsludināti valsts sekretāru sanāksmē.

Plānots samazināt līdzmaksājumus, veicot izmeklējumus un apmeklējot speciālistus. Ja iepriekš pacienta līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad no nākošā gada - četri eiro. Līdzīgi samazināsies arī līdzmaksājums par gultas vietu dienas stacionārā - no 7,11 uz septiņiem eiro.

Savukārt datortomogrāfijas izmeklējumiem līdzmaksājums no nākošā gada būs 14 eiro, nevis 14,28 eiro kā līdz šim. Vienlaikus līdzmaksājums pieaugs pilngadīgām personām līdz pensijas vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu - no nākošā gada tas būs divi eiro, personām no 65 gadu vecuma - līdzšinējo 1,42 eiro vietā līdzmaksājums būs viens eiro.

Grozījumi noteikumos paredz arī citas izmaiņas, proti, no nākošā gada diska trūces operāciju no valsts budžeta apmaksās personām bez vecuma ierobežojuma. Tas nozīmē, ka ar ārstu konsīlija lēmumu valsts apmaksātu operāciju varēs saņemt arī pensionāri. Šobrīd to var saņemt tikai, ja persona slimo ilgāk nekā trīs mēnešus un ir darbspējīgā vecumā.

No nākošā gada plānots arī paplašināt diagnožu sarakstu, ar kurām var saņemt pozitronu emisijas datortomogrāfijas izmeklējumu. Ar ārstu konsīlija lēmumu šis būs valsts apmaksāts pakalpojums ne tikai onkoloģiskiem pacientiem, bet arī pacientiem ar citām diagnožu grupām. Tāpat grozījumos paredzēts, ka ērces noņemšana cilvēkam būs valsts apmaksāts pakalpojums.

Līdzīgi, noteikumu projektā arī paredzēts narkologu noteikt kā tiešās pieejamības speciālistu, kas psiholoģiski atvieglos vēršanos pēc palīdzības pacientiem ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības problēmām, jo vispirms nebūs jāsaņem ģimenes ārsta nosūtījums.

Nozares speciālisti arī uzskata, ka nepieciešams paplašināt iespējas pie infektologa vērsties kā pie tiešās pieejamības speciālista. To varēs darīt cilvēki, kuri ir kontaktpersonas stacionārā ārstēšanu saņemošiem pacientiem ar apstiprinātu HIV infekciju. Tas nozīmē, ka infektologs nesūtīs cilvēku vispirms pie ģimenes ārsta, bet pats varēs uzreiz sniegt konsultāciju.

Vienlaikus plānots atcelt diagnožu ierobežojumus, lai saņemtu radioķirurģijas pakalpojumus Siguldas slimnīcā, saglabājot nosacījumu, ka uz šo procedūru nosūta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti.

Paredzēts izveidot fiksētu maksājumu par vecmāšu kabineta darbību. Plānots, ka vecmātes organizēs vēža skrīningu, nodrošinās sociālā riska grūtnieču uzraudzību, izglītos par seksuālo un reproduktīvo veselību, ģimenes plānošanu un kontracepciju, kā arī veiks citus darbus atbilstoši savai kompetencei.

Noteikumos arī pārskatāmāk attēlota informācija par valsts apmaksātām profilaktiskām pārbaudēm, un izstrādāts cukura diabēta skrīninga algoritms gan bērniem, gan pieaugušajiem.